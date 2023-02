Serie B, ancora out Massolo

Antivigilia di allenamento per il Palermo in vista dell’importante sfida di domenica alla Reggina, uno dei big match della quarta giornata di ritorno, la 23ma, del campionato di serie B. La squadra ha proseguito nel pomeriggio la sua preparazione al Tenente Onorato di Boccadifalco.

Gli uomini allenati da Eugenio Corini hanno effettuato un lavoro di attivazione con un torello, un’esercitazione tattica per la fase difensiva e palle inattive contro.

Segre torna in gruppo, Tutino e Massolo con la febbre

Notizie contrastanti, invece, per Corini che vede il ritorno in gruppo di Jacopo Segre e lo stop per febbre di Gennaro Tutino.

Il centrocampista numero 8 si era allenato in disparte dopo essersi fermato in anticipo un paio di giorni fa. Oggi però ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con i compagni. Il suo problema dovrebbe essere risolto. Ieri era rientrato in gruppo Ivan Marconi.

L’attaccante, invece, non si è allenato a causa della febbre. Stesso motivo che ha tenuto out per buona parte di questa settimana il portiere Samuele Massolo. Potrebbe essere in dubbio la loro convocazione per la partita.

Reggina a Palermo senza Fabbian

Non ci sarà la sfida a distanza tra i bomber delle due squadre. Il centrocampista Giovanni Fabbian, miglior marcatore dei suoi con 7 reti ed a segno nel match di andata che aprì la festa Amaranto al Granillo, non sarà della partita in quanto è squalificato per un turno dal giudice sportivo. Filippo Inzaghi ha il dubbio di Hernani.

Al Renzo Barbera arbitra Minnelli

Designato l’arbitro della sfida tra Palermo e Reggina. È Daniele Minelli, quarantenne della sezione di Varese, professionista dal 1997. Gli assistenti sono Scatragli e Trinchieri. Quarto ufficiale Bonacini. Al Var Doveri, suo assistente (Avar) Baccini.

I precedenti al Barbera tra Palermo e Reggina

La sfida in Sicilia tra il Palermo e la Reggina torna in serie B dopo quasi 9 anni. Mancava dal 2014. Era il 17 aprile di quell’anno ed i rosanero lanciati verso la serie A vinsero 1-0 con rete di Dybala. Allora fu un testa-coda: siciliani primi, reggini ultimi e retrocessi in serie C.

Complessivamente, il Palermo è imbattuto in casa in campionato con la Reggina dal 1971, sempre in serie B, quando gli Amaranto si imposero 0-1 con rete di Merighi.

Tradizionalmente, eccetto qualche gara, i confronti tra rosanero e amaranto sono decisi da minimo scarto. La gara ha avuto anche cinque scontri in A, ma la Reggina non ha mai vinto, pur sfiorando il successo in due circostanze e venendo raggiunta nei minuti di recupero dal Palermo.

Due le sfide di Coppa Italia, l’8 settembre 2002 vittoria amaranto con Leon, mentre il 26 novembre 2009 4-1 dei rosanero sugli amaranto (gol di Miccoli, Cavani, Budan, Budan e Nicolas Viola per i calabresi).

In totale in Sicilia, 18 gare giocate con 10 vittorie Palermo, 5 pareggi, 3 vittorie Reggina, 21 reti per i rosanero, 16 per gli amaranto.