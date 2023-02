Serie B, il centrocampista termina seduta in anticipo in via precauzionale

Il Palermo prepara la sfida di domenica prossima 5 febbraio quando al Renzo Barbera affronterà la corazzata Reggina per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B.

Il match contro gli amaranto sarà una vera e propria prova del 9 dato che i siciliani punteranno, appunto, al nono risultato utile consecutivo e ad entrare nel novero della zona play off che è praticamente agguantata ma dalla quale la formazione di Eugenio Corini è fuori attualmente solo per differenza reti. Quello con i calabresi di Pippo Inzaghi sarà il primo di un filotto di partite terribili che caratterizzerà febbraio. Rosa poi in casa del Genoa, al Barbera con il Frosinone ed in trasferta sul campo del Sudtirol. Per poi tornare in casa con la Ternana a fine mese. Un calendario difficile per il Palermo.

Allenamento per il Palermo a Boccadifalco

Allenamento pomeridiano oggi a Boccadifalco per il Palermo. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e cambi di direzione, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Segre si ferma in anticipo, differenziato per Marconi

Il centrocampista Jacopo Segre ha anticipato il termine dell’allenamento in via precauzionale. Allenamento differenziato programmato, invece, per il difensore centrale Ivan Marconi. In entrambi i casi non è stato rivelato il motivo. La situazione sarà più chiara nelle prossime ore e con l’avvicinarsi della sfida. Curiosamente si sono fermati i due giocatori che assieme all’infortunato di lungo corso Salvatore Elia hanno segnato di più (tre reti a testa) dietro al bomber Matteo Brunori.

Assenti Edoardo Lancini per un permesso societario ed il portiere Samuele Massolo alle prese con la febbre.

Lesione del tendine per Stulac, per lui ritorno a fine aprile

Ieri la tegola Stulac ha avuto la sua connotazione. Il centrocampista sloveno, infatti, potrebbe tornare in campo soltanto a fine aprile a causa di una parziale lesione al tendine della coscia sinistra.

Il calciatore del Palermo è stato visitato a Londra dal professor Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un approccio conservativo con una previsione di “return to performance” programmata per l’ultima settimana del mese di aprile 2023. Questo comunica la società di viale del Fante. E se i tempi dovessero essere rispettati, Stulac tornerebbe in campo verosimilmente – calendario alla mano – per il match dei siciliani con il Benevento, alla 34ma giornata fissato per il 22 aprile o per il primo maggio a Como.