Serie B, per il centrocampista sloveno trattamento conservativo

La tegola Stulac per il Palermo ha un suo peso. Il centrocampista sloveno, infatti, potrebbe tornare in campo soltanto a fine aprile a causa di una parziale lesione al tendine della coscia sinistra.

La visita a Londra per il centrocampista sloveno

Il calciatore è stato visitato a Londra dal professor Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un approccio conservativo con una previsione di “return to performance” programmata per l’ultima settimana del mese di aprile 2023. Questo comunica la società di viale del Fante. E se i tempi dovessero essere rispettati, Stulac tornerebbe in campo verosimilmente – calendario alla mano – per il match dei siciliani con il Benevento, alla 34ma giornata fissato per il 22 aprile o per il primo maggio a Como.

Stulac fermo da fine dicembre

Come in molti ricorderanno, Leo Stulac rimediò alla vigilia della gara contro il Brescia – ultima sfida del 2022 – una lesione distrattiva nella “regione miotendinea del semitendinoso” della coscia sinistra. Il giocatore è stato successivamente sottoposto ad ulteriori indagini strumentali che hanno evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo.

Gomes rientrato parzialmente in gruppo, riatletizzazione per Vido

Claudio Gomes, reduce dall’intervento alla mano sinistra di due settimane fa, ha lavorato parzialmente in gruppo. Luca Vido, invece, ancora alle prese con la lesione al gluteo, ha iniziato la riatletizzazione e si è sottoposto a terapie.

Verso Palermo – Reggina, ripresa la preparazione

Intanto, è ripresa oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match casalingo di domenica prossima contro la Reggina, valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, lavoro aerobico ed una partita a tema.

Reggina, apre un ciclo di fuoco per il Palermo

Il calendario della serie B propone a febbraio cinque impegni ardui per il Palermo che affronterà le prime quattro in classifica e chiuderà il mese più corto dell’anno ospitando la Ternana.

Febbraio caldo, anzi caldissimo, per i siciliani che inizieranno domenica 5 con la sfida al Barbera con la Reggina, terza in classifica. Si apre un tour de force: Venerdì 10 alle 20.30 anticipo di lusso per il 24mo turno quando le Aquile saranno ospiti del Genoa, al momento secondo in graduatoria.

Non finisce qui: sabato 18 febbraio alle 14 il Palermo ospiterà la capolista Frosinone. Il sabato successivo, per giorno 25, alle 14 i rosa faranno visita alla sorpresa Sudtirol. Martedì 28 febbraio alle 20.30 il match interno con la Ternana. I rosa, dunque, dovranno fare i conti con le migliori squadre del torneo.