Serie B, Crivello chiude sezione di allenamento in anticipo

Ripartono gli allenamenti a Boccadifalco del Palermo in vista della partita col Venezia di domenica 27 novembre. Tutti presenti tranne Nedelcearu e Mateju, convocati dalla rispettive nazionali, Romania e Repubblica Ceca, per disputare le rispettive amichevoli con Slovenia e con le Far Oer.

Arrivano le buone notizie per il tecnico Eugenio Corini. Nel pomeriggio Alessio Buttaro, Edoardo Lancini e Leo Stulac hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Il difensore romano era rimasto ai box per una gastroenterite virale, Lancini per una influenza ed il centrocampista sloveno per una distorsione alla caviglia. Assenti tutti e tre per la trasferta di Cosenza, oggi hanno ripreso le loro “fatiche”.

Di Mariano fa allenamento differenziato

Francesco Di Mariano, invece, ha svolto un allenamento differenziato programmato a causa di un affaticamento muscolare. Già nella settimana di preparazione al match di Cosenza, l’esterno offensivo rosanero aveva avuto qualche acciacco.

Crivello ha terminato sezione in anticipo

Il terzino sinistro Roberto Crivello, invece, ha concluso la seduta prima del resto della squadra a scopo precauzionale.

Dopo la pausa, Palermo – Venezia apre mini ciclo scontri diretti

Dopo la pausa per le amichevoli delle Nazionali pre-mondiale, la settimana prossima ripartirà il campionato. La sfida col Venezia di domenica 27 novembre alle 18 apre un mini-ciclo di scontri diretti per il Palermo in un campionato di serie B estremamente equilibrato dove in coda è già bagarre.

La classifica dopo tredici giornate vede i rosanero a quota 15 punti con un punto di vantaggio sulla zona play out e due sulla zona retrocessione.

Il Venezia è penultimo con 9 punti totalizzati. Poi, i rosa affronteranno la trasferta di Benevento (14 punti finora). I siciliani torneranno in casa per l’Immacolata, l’8 dicembre, ospitando il Como (13 punti).

L’11 dicembre per la 17ma giornata trasferta a Ferrara con la Spal che ha raccolto gli stessi punti del Palermo.

Il ciclo di scontri diretti, in teoria ed allo stato dell’arte, si chiude il 18 dicembre con Palermo-Cagliari.