Serie B, i rosa perdono Buttaro per trauma distorsivo alla caviglia

Il Palermo torna in campo per il campionato. Ed è già vigilia della terza giornata di serie B. Martedì 29 agosto alle 20.30 i rosanero sono attesi al Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiti della neopromossa Reggiana con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in campionato. Dopo il pareggio a reti inviolate di Bari nonostante il vantaggio numerico di due uomini per una quarantina di minuti, la squadra allenata da Eugenio Corini è chiamata a centrare il risultato pieno.

I siciliani hanno riposato lo scorso weekend ma restano sempre in attesa – come tutte le altre società della serie cadetta – della sentenza del Consiglio di Stato che sempre domani 29 agosto darà finalmente un volto definitivo alla serie B.

Il percorso e le critiche a chi critica

Eugenio Corini inizia la conferenza predicando pazienza e criticando anche le critiche della stampa. “C’è ancora tutta una stagione davanti e il percorso è lungo – sottolinea – la serie B è un campionato difficile per tutti, una partita non basta a determinare un intero campionato. La squadra va sempre sostenuta per tutto il percorso senza creare condizioni di stress a campionato appena iniziato, diamo modo alla squadra di crescere”.

E continua: “non mi piacciono le critiche che vogliono distruggere e basta, per agevolare un percorso di crescita c’è bisogno di tempo, anche se vinciamo le prossime due non potremo dire di aver vinto il campionato”.

Lo sfogo

Il tecnico poi dopo aver dato la sua analisi del match col Bari si sfoga: “Qua si giudica tutto, sempre e comunque. C’ sempre qualcosa di negativo. Mi sono rotto le scatole sinceramente perché avete veramente rotto. Ogni cosa va giudicata sempre in maniera estrema. Siamo alla prima di campionato, godetevi il percorso. Negli ultimi 50 anni il Palermo ha vinto due volte il campionato e prima del fallimento ha fatto un anno di D e due di C. Godetevi il percorso, date modo di lavorare. Cercate di capire dove stiamo arrivando. C’è la volontà di fare un grande campionato. Non si può estremizzare sempre tutto”.

Reggiana squadra in salute

Il tecnico rosanero poi parla dell’avversario, i granata sono una matricola e sono definiti in piena salute.

“È una squadra in salute con ottimi giocatori e l’entusiasmo da neopromossa. hanno rimontato sia a Monza che a Como con un grande secondo tempo e ne hanno fatto 6 al Pescara dopo essere andati sotto di due. A Cittadella hanno perso ma sono sempre rimasti in partita”.

Su Buttaro e sulla squadra per la Reggiana

Alessio Buttaro si è infortunato. Non è tra i convocati. Corini racconta quanto accaduto in allenamento stamattina.

Buttaro, in seguito ad uno scontro di gioco rimediato ieri in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico.

“Gli si è girata la caviglia in uno scontro di gioco, speriamo di recuperarlo in un mese circa, ne parlerò con la società anche se non è un infortunio molto grave. Valente laterale basso di destra è una forzatura eccessiva, Lund a destra è totalmente da escludere, Graves può essere adattato ma di base ha attitudini diverse”.

L’allenatore ha poi aggiunto dal punto di vista tattico: “Gomes può fare bene sia da interno che da centrale, non è un problema giocare con Mancuso e Brunori insieme e non dimentichiamo Soleri, Mancuso si adatta a giocare sia da punta che più defilato sulla fascia, i giocatori di talento possono accendersi in qualsiasi momento della partita, Insigne conosce molto bene questa categoria e sono sicuro che il suo rendimento migliorerà di partita in partita”.

Mercato, l’arrivo di Henderson

Liam Henderson è ufficialmente un giocatore del Palermo, arriva in prestito dall’Empoli formazione di serie A. Giocatore che Corini già conosce per averlo allenato due anni fa a Lecce.

“Henderson – osserva – è giocatore di qualità e di corsa, a Lecce ha giocato sia da trequartista che da interno, è un giocatore duttile e di buona qualità tecnica. Valuteremo in base al mercato quali opportunità ci saranno per il centrocampo, mi aspetto più gol dai centrocampisti e le acquisizioni di Vasic e Henderson vanno in quella direzione. Se sei un professionista devi adattarti a qualsiasi situazione compresa la chiusura del mercato a campionato in corso, terrei comunque in considerazione la possibilità di chiuderlo prima di iniziare a giocare, Ceccaroni ha fatto molto bene da terzino ma averne uno di ruolo è diverso (anche se in ritiro non ha potuto lavorare con noi”.

I convocati per la Reggiana

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Reggiana:

Portieri: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 21 Damiani, 30 Valente, 53 Henderson

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 27 Soleri.