Nel mirino il quinto risultato utile consecutivo

Rosanero in cerca di punti e conferme per confermarsi grandi

Filippi non si fida “Affrontiamo squadra forte ed affamata di punti”

“Potenza squadra forte ed esperta, dobbiamo fare la partita fin da subito”

Tre punti per confermarsi grande. Tre punti per confermare le ambizioni promozione. Tante motivazioni per non fermarsi sul più bello. Domani, domenica 14 novembre, al Barbera con fischio di inizio alle 14.30, il Palermo chiede strada al Potenza in occasione della sfida della quattordicesima giornata del girone C della serie C.

Rosanero secondi a caccia di conferme

Il Palermo è in serie positiva da quattro partite. Dopo la batosta di Torre del Greco, infatti, i rosanero hanno vinto tre delle ultime quattro partite e pareggiato (in casa) con l’Avellino. Dieci punti in quattro partite che hanno rilanciato le quotazioni degli uomini di Giacomo Filippi, adesso al secondo posto a quota 23 in coabitazione con Catanzaro e Monopoli.

In caso di ulteriore affermazione, il Palermo allungherebbe a cinque la striscia positiva con 13 punti in 5 match, tanto quanto conquistato nelle prime 9 partite. Segno evidente di un’accelerazione favorita anche dalle due vittorie consecutive in trasferta, quella di Vibo Valentia e quella di Andria di sette giorni fa.

Potenza, solo due punti lontano da casa

Il Potenza ha totalizzato al momento 13 punti e naviga nella zona di bassa classifica. In trasferta ha ottenuto 2 punti grazie a due pareggi per 1-1 a Catanzaro ed a Vibo Valentia. Perde fuori casa da due turni e complessivamente lontano dalle mura amiche ha segnato 4 reti.

Filippi non si fida “Affrontiamo squadra forte e affamata di punti”

Il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha presentato il match con il Potenza. E tiene alta l’attenzione per non perdere di vista l’obiettivo.

“Dobbiamo pensare al presente – afferma l’allenatore palermitano – affrontiamo una squadra forte, affamata di punti, che magari non ha reso in trasferta ma rivedendo le ultime partite del Potenza è una squadra che sa fare male. Dobbiamo essere al 110% per proseguire la nostra marcia senza incorrere a vecchi errori. Dobbiamo pensare poco e correre tanto per fare quello che sappiamo fare”.

“Potenza squadra esperta”

Il Potenza negli ultimi due scontri diretti ha fatto faticare molto il Palermo. L’ultima volta al Barbera i rosa vinsero nel finale con Luperini mentre in Basilicata finì 0-0.

Queste le parole di Filippi: “Potenza è squadra assestata in questo campionato e sa come raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Dobbiamo essere con le antenne dritte perché queste squadre sanno come poter far male e come affrontare questo genere di campionati e momenti. Domenica hanno vinto una partita con un avversario abbastanza ostico come il Picerno. Il Potenza è squadra con ottimi giocatori di categoria e ben messa in campo. Dobbiamo essere bravi a fare le nostre cose e farle con la massima intensità e lucidità”.

“Dobbiamo fare la partita fin da subito”

Sarà importante l’atteggiamento. Filippi incalza: “Domenica (contro ad Andria) abbiamo interpretato bene la partita. Bravi i ragazzi a sapersi adeguare al tipo di avversario imponendo il loro tipo di gioco. Domani sarà una partita molto simile, giochiamo in casa ma è vero che quando si è in casa bisogna fare la partita fin da subito. Una piccola disattenzione può costare la gara. Dobbiamo essere bravi a non cadere in tentazione ed a non farci prendere la gola sul fatto che incontriamo una squadra che apparentemente è stata in difficoltà”.

La mancanza di De Rose

Contro il Potenza non ci sarà De Rose, Filippi elogia il suo capitano ma tranquillizza sulla sua assenza: “Ciccio (De Rose) – fa notare l’allenatore – è una presenza di carisma che si fa sentire in campo. Ma sono sereno: chi gioca e chi lo sostituisce darà un contributo altrettanto forte perché abbiamo una rosa abbastanza ampia che può sopperire a queste assenze e lo abbiamo visto in diverse occasioni. In grado di dare carattere e sostanza alla partita”.

“Diversi giocatori possono fare il capitano”

Ma chi sarà il capitano per la sfida di domani? Filippi risponde: “Il capitano lo deciderò io. Abbiamo diversi giocatori che possono fare il capitano: Marconi, Luperini, Pelagotti, non è un problema. Domani decideremo con lo staff a chi assegnare la fascia”.

I convocati per la partita col Potenza

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 14 novembre, contro il Potenza:

1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 6 Crivello; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 15 Marconi; 17 Luperini; 19 Odjer; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona; 33 Perrotta; 36 Mauthe; 54 Peretti; 79 Lancini.