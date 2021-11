Rosanero mai vittoriosi al “Degli Ulivi”

Rosanero si rituffano in campionato dopo la delusione in Coppa Italia

Posta in palio pesante per i rosanero che cercano conferme

Palermo mai vittorioso ad Andria, nei sette precedenti solo una rete fatta

Filippi “Squadra matura ma dobbiamo avere atteggiamento giusto”

Ad Andria per riprendere il cammino e confermare di essere una candidata per la lotta promozione. Il Palermo è pronto per l’ostica trasferta al Degli Ulivi, dove domani 7 novembre alle 14.30 affronterà i padroni di casa della Fidelis Andria per la tredicesima giornata del girone C del campionato di serie C.

Punti pesanti

La posta in palio è pesante per entrambe le formazioni. I rosanero, quarti a quota 20, cercano conferme dopo una settimana non esattamente positiva che li ha visti uscire agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria a Catanzaro al termine di una gara giocata discretamente ma con poco mordente.

Servirà cattiveria, quella vista in casa domenica scorsa con l’Avellino anche se poi è mancata la vittoria per il rigore inesistente assegnato agli irpini e che è costato il pareggio, per avere la meglio sui pugliesi. Servirà la cattiveria voluta ed invocata dal tecnico Giacomo Filippi.

L’Andria, ultimo in classifica con 9 punti, ma due settimane fa ha battuto in casa la Turris perdendo domenica scorsa a Latina. Anche i pugliesi sono reduci dalla Coppa Italia ma con risultati ben diversi: hanno espugnato il campo del Foggia per 3-2 e si sono qualificati per i quarti di finale della competizione.

Mai vittoriosi ad Andria

Il Palermo deve sfatare un tabù: non ha mai vinto ad Andria. Nei sette precedenti (4 in serie C e 3 in serie B) i rosanero hanno, infatti, centrato quattro pareggi e tre sconfitte segnando appena una rete (quella di Pietro Maiellaro nell’1-1 del 29 gennaio 1995 in serie B). Tra i ricordi più neri il 4-0 subito in cadetteria nella stagione 1995/96. Ultimo scontro datato 17 febbraio 2000, lo vinsero i pugliesi per 1-0.

Filippi “Squadra oggi mi sembra matura”

Il tecnico Filippi ha presentato la partita di domani con l’Andria. “Le esperienze negative che abbiamo vissuto sulla nostra pelle – sottolinea – devono servirci a non ripetere degli errori o degli atteggiamenti che abbiamo avuto in quelle partite. La squadra oggi mi sembra molto più matura e concreta. Sono sicuro che difficilmente incapperemo in qualche giornata storta come quelle precedenti”.

“Avversario affamato di punti”

E continua: “Sappiamo di affrontare un avversario affamato di punti ma altrettanto lo saremo noi, in un campo di tutto. Faremo di tutto per ottenere la posta in palio”.

“Consapevolezza di affrontare squadra difficile”

Filippi allontana il rischio di prendere sottogamba la partita perché c’è la consapevolezza che partite come queste tengono attaccate al treno di testa.

“C’è la consapevolezza che affrontiamo una squadra difficile e che per raggiungere obiettivi importanti, quali sono i nostri, dobbiamo passare da queste partite con pieni voti. Si lavora per raggiungere obiettivi importanti. La squadra lavora bene, lo staff lavora costantemente per mettere a disposizione più nozioni possibili alla squadra. Dobbiamo proseguire a lavorare a fare quello che stiamo facendo. Sappiamo che ci manca poco per essere di buon livello. Non che quello che abbiamo fatto sia da buttare via, anzi, tutt’altro. Manca poco per fare il salto di qualità. Non so quello che scrivete voi o che possano pensare i tifosi”.

“Squadra ha sue certezze”

Il rientro di Perrotta potrebbe significare il ritorno della difesa a 4 per dare certezze alla squadra. L’allenatore palermitano ha sottolineato come “La squadra ha certezze a 4 o a 5. Forse sono gli organi di stampa che non hanno questa certezza nel leggere e nel dare delle letture giuste all’interpretazione dei moduli”.

Ed ha proseguito “Noi le certezze le abbiamo. La squadra le certezze le ha. E lo si vede in campo. Sia quando è stata orfani di giocatori importanti e sia quando siamo tutti a disposizione. Avendo tutti possiamo optare sia per una che per l’altra soluzione. Vuol dire che i ragazzi si allenano bene ed acquisiscono tutto quello che gli viene proposto. E la domenica cercano di riproporre quello che fanno in settimana. Non sempre ci si riesce ma l’obiettivo nostro è quello di raggiungere sempre ottimi risultati”.

Marconi disponibile

Filippi ha rassicurato sulle condizioni di Marconi, convocato per questa trasferta: “Sta bene, si è allenato con la squadra sia ieri che giovedì a pieno regime. È a disposizione”.

“Dobbiamo avere atteggiamento giusto”

Palermo ha fatto fatica con squadre di medio e bassa classifica. Anche a Vibo Valentia nonostante la prima vittoria esterna ha avuto difficoltà sia nel trovare gli spazi che sul pressing.

“Questo è vero in trasferta, in casa non è stato così – ha osservato Filippi – a Vibo Valentia si è visto nel secondo tempo ma c’era una componente che ha dato fastidio a noi che a loro, il vento. L’atteggiamento della squadra è stato propositivo tant’è che ha ribaltato un inizio negativo. Dobbiamo però avere l’atteggiamento giusto e proporre noi per incanalare la partite nel binario giusto”.

Mancano i gol dei centrocampisti “Ci stiamo lavorando”

In questo ampio scorcio iniziale di stagione sono venuti a mancare i gol da lontano e dei centrocampisti. Filippi ha esaminato il dettaglio: “Sui tiri da lontano ci lavoriamo tantissimo con i centrocampisti e gli attaccanti. Ci sono momenti che si insacca nell’angolino altre volte c’è un rimpallo. È una cosa sulla quale lavoriamo tantissimo ed abbiamo degli ottimi cecchini e tiratori quindi dovremo sfruttarla meglio”.

Ed ammette: “È una componente che ci sta mancando ma arriveranno anche i gol dei centrocampisti, sia Luperini che Odjer si buttano dentro e che vanno alla conclusione. Dobbiamo sfruttarli meglio e più incisivi negli inserimenti da dietro. Sono convinto che arriveranno anche i loro gol”.

Ad Andria per sfatare due tabù

L’allenatore rosanero conclude: “Cercheremo di sfatare due tabù: non farci segnare da nostri conterranei e vincere dove non abbiamo mai vinto. Di Piazza è forte per la categoria, da temere, uno che attacca la profondità. Lo sappiamo. Come sappiamo che il campo di Andria è difficile. Dobbiamo alzare l’attenzione già da oggi”.

I convocati per la sfida al Degli Ulivi

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 7 novembre, contro la Fidelis Andria: 1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 6 Crivello; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 15 Marconi; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona; 33 Perrotta; 36 Mauthe; 54 Peretti e79 Lancini.