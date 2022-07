Serie B, il club si raduna oggi, domani i primi allenamenti

Inizia formalmente oggi la stagione 2022-23 del Palermo. Smaltita la sbornia promozione in serie B ottenuta poco meno di un mese fa, i rosanero si ritrovano a Casena dei Colli per poi iniziare gli allenamenti a partire da domani, lunedì 11 luglio al Tenente Onorato di Boccadifalco.

Vacanze finite, dunque, per giocatori e staff. Tutti si raduneranno oggi pomeriggio. Il programma quotidiano prevede spostamenti quotidiani a partire da domani in pullman verso il campo.

Allenamenti che si svolgeranno essenzialmente di mattina presto e nel tardo pomeriggio per evitare le ore di punta caratterizzato dal caldo afoso.

La lista ufficiale dei convocati diramata dal Palermo

Il Palermo ha ufficializzato la lista dei convocati per l’avvio del ritiro che parte formalmente oggi. Sono 22 i calciatori chiamati ad iniziare la preparazione.

Portieri: Massolo, Grotta.

Difensori: Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti, Somma.

Centrocampisti: Broh, Dall’Oglio, Damiani, De Rose, Luperini, Valente.

Attaccanti: Felici, Fella, Silipo, Soleri.

Come si denota, molti protagonisti della promozione in serie B sono inclusi nell’elenco. Sono presenti anche Jeremie Broh e Manuel Peretti di ritorno rispettivamente dai presiti al Sudtirol ed al Grosseto che non li hanno riscattati. Da valutare il loro futuro. Broh ha conquistato la serie B sul campo in una stagione straordinaria al SudTirol. Peretti, invece, è retrocesso col Grosseto in serie D.

In pratica l’organico che ha conquistato la serie B senza Brunori, Pelagotti, Odjer e Floriano, inizierà la preparazione.

Per il Palermo, allenamenti al Tenente Onorato, a porte chiuse

Come è noto, la squadra allenata da Silvio Baldini preparerà la prossima stagione al Tenente Onorato di Boccadifalco, grazie all’Accordo col Cus che attualmente è titolare di un’intesa di co-uso con la Difesa.

Gli allenamenti, dunque, saranno a porte chiuse. Il ritiro pre-campionato durerà fino al 30 luglio. Poco meno di tre settimane, e poi si scenderà subito in campo. Il giorno dopo la fine della preparazione, infatti, la sera del 31 luglio, il Palermo scenderà in campo con la Reggiana al Renzo Barbera per il turno preliminare di Coppa Italia. Il 13 agosto, invece, scatterà il campionato.

La scelta di rimanere a Palermo voluta da Baldini

Il tecnico Silvio Baldini ha voluto fortemente la scelta di rimanere in città. “Il tecnico ha voluto rinnovare il legame della squadra con il suo territorio ed i tifosi”. Una scelta che è stata condivisa dallo staff sanitario. Il clima ha inciso molto dato che le prime partite ufficiali si giocheranno a fine luglio ed a metà agosto.

La trattativa Brunori

Certamente non ci sarà Matteo Brunori. La trattativa sembra in fase di stallo. La differenza tra la richiesta della Juve, club che detiene il cartellino dell’attaccante, che vuole 5 milioni e l’offerta del Palermo che sembrerebbe essere arrivata a 3.5 più bonus, è il grande ostacolo per la finalizzazione dell’affare.

Brunori vuole rimanere in rosanero dove è letteralmente esploso con 29 reti che hanno trascinato il Palermo in serie B.

Le ultime voci sul calciomercato del Palermo

Per la porta si allontana l’ipotesi Donnarumma che ha rinnovato nelle scorse ore col Padova. Il club di viale del Fante lavorerebbe per l’arrivo di Mirko Pigliacelli, portiere dell’Università Craiova. L’estremo difensore ha ancora un anno di contratto col club romeno. Tuttavia se arrivasse l’accordo per la rescissione del contratto, i rosanero potrebbero avviare la trattativa. Più lontana, almeno per il momento, la pista per Alessandro Plizzari, giovane portiere scuola Milan che nell’ultima stagione ha giocato a Lecce ottenendo la promozione in A pur collezionando solo tre presenze, in orbita nazionale Under 21.

Per Hans Nicolussi invece ci sarebbe il Sudtirol. Si fa il nome del centrocampista centrale Simone Tascone che ha giocato in serie C con la Turris siglando 7 reti nell’ultimo campionato di serie C. L’accordo che lega il 24enne alla squadra campana scade nel 2023.

Il Palermo starebbe sondando la pista Diego Stramaccioni per la difesa che ha giocato nell’ultima stagione nella Juventus Under 23.

Tra i nomi nuovi del calciomercato spuntano anche i nomi di Vito Leonetti, sempre della Turris, come attaccante esterno. Ci sono anche Alexis Ferrante ed Andrea La Mantia, rispettivamente in forze alla Ternana ed all’Empoli. Ferrante ha giocato nell’ultima stagione in serie C col Foggia di Zeman siglando 12 gol. La Mantia ha fatto 2 gol in campionato ed una Coppa Italia.

Iniziata la campagna abbonamenti, oltre 2200 tessere rinnovate

E’ partita col piede giusto la campagna abbonamenti 2022-23 del Palermo. Dopo la prima giornata, infatti, sono state sottoscritte, oltre 2.200 tessere. Lo ha annunciato sui social il club rosanero.

Venerdì è la prima fase delle vendita riservata agli abbonati della stagione 2019/20, a quelli della stagione 2021/22 ed agli abbonati virtuali 2021/22 (basic e gold). Chi appartiene a queste categorie può beneficiare di una tariffa speciale rispetto ai nuovi abbonati.

La vendita libera inizierà il 27 luglio. A seguire tutti i dettagli per la sottoscrizione delle tessere per assistere alle 19 partite casalinghe del Palermo.