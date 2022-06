I rosanero già sicuri di giocare nel torneo prima dei play off

Il Palermo era sicuro di giocare nella Coppa Italia maggiore subito dopo la regular season del campionato di serie C. Grazie allo status di migliore terza classificata dei tre gironi di terza serie, infatti, i rosanero avevano ottenuto il diritto di disputare questa categoria che esclude la serie C salvo alcune eccezioni.

Il Palermo affronterà la Reggiana

I siciliani sono rientrati proprio grazie al piazzamento nella stagione regolare. Il Palermo grazie alla promozione in serie B con la vittoria dei play off sul Padova è testa di serie 40 ed affronterà nel turno preliminare la Reggiana, testa di serie 41. Gli emiliani, secondi nel girone B della serie C nella stagione appena andata agli archivi, sono stati eliminati dalla Feralpisalò nei quarti di finale dei play off chiusi con la vittoria e la promozione dei rosanero in serie B.

Match secco al Barbera

Il Palermo disputerà il match secco al Renzo Barbera a fine luglio. La data deve ancora essere ufficializzata. La vincitrice affronterà nel turno successivo l’Hellas Verona (nona della serie A) al Bentegodi il 6 o il 7 agosto. Ai sedicesimi di finale, chi la spunterà si troverà di fronte la vincente tra Salernitana e Parma.

In un percorso ipotetico una di queste formazioni potrebbe giocare a San Siro contro l’Inter negli ottavi di finale.

Ultima volta in Coppa Italia 3 anni fa

Ultima partita in Coppa Italia maggiore risale a tre anni fa, era il 12 agosto 2019 ed al secondo turno i rosa giocarono e persero a Cagliari per 2-1. Palermo mandato al tappetto da una doppietta di Pavoletti, nel mezzo il momentaneo pareggio su rigore di Nestorovski.

Niente sfilata in pullman per la promozione, ci sono gli scrutini

Niente sfilata in pullman scoperto per le vie della città per il Palermo calcio che dopo l’impresa di domenica sera sul campo avrebbe voluto festeggiare la promozione in serie B raccogliendo l’abbraccio dei tifosi.

La Questura, ieri, infatti, ha negato l’autorizzazione all’evento che il club rosanero aveva organizzato per questo pomeriggio. Vietate pure qualsiasi altro tipo di manifestazioni celebrative, anche non itineranti, che comportino la presenza di migliaia di persone per la concomitanza con lo spoglio, iniziato alle 14, delle schede elettorali per le elezioni amministrative che si sono tenute domenica. Non c’è modo e tempo per le forze dell’ordine di garantire la gestione in sicurezza della viabilità e dell’affluenza, spiegano dalla Questura. La sfilata inizialmente era prevista per oggi, 14 giugno, ma ragioni organizzative avevano spinto il club rosanero a provare ad anticipare la festa alle 19 di ieri.

La festa dei tifosi per la promozione del Palermo

Dopo che la coppa dei play off è stata alzata al cielo, è iniziata la grande festa degli appassionati per le strade del capoluogo siciliano. Notti magiche. Notti rosanero. Scene che ricordavano i trionfi della nazionale ai mondiali o agli europei ma i colori erano certamente diversi: rosa e nero. Auto in festa, clacson a tutto spiano, cori, abbracci, brindisi per un successo calcistico che torna ad alimentare l’amore per il Palermo. Il centro storico del capoluogo siciliano si è trasformato in una grande pista in cui festeggiare. Fino a tarda notte.