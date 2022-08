Coppa Italia, il capitano vicino all'addio

Da una formazione Granata all’altra. Dopo la Reggiana, sconfitta 3-2 al Renzo Barbera con una tripletta di Matteo Brunori, il Palermo affronterà questa sera il Torino per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La sfida si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino alle 21.15 con diretta televisiva su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it.

Antipasto di campionato

Si tratta di un test probante per il Palermo che torna ad affrontare una formazione di serie A dopo 4 anni dall’ultima volta. I rosa nella stagione 2018-19 vennero eliminati dal Cagliari al terzo turno.

C’è la testa anche al campionato di serie B che inizierà sabato prossimo 13 agosto con la sfida casalinga al Renzo Barbera al Perugia. Il tecnico ad interim Stefano Di Benedetto mischierà le carte anche per l’assenza di quattro pedine: Nicola Valente, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Gregorio Luperini.

Torino-Palermo, probabili formazioni

Alla luce di queste assenze e della indisponibilità del difensore serbo Mladen Devetak appena ufficializzato dal club di viale del Fante, il Palermo dovrebbe schierarsi con alcuni cambiamenti rispetto alla vittoriosa partita con la Reggiana.

Di Benedetto dovrebbe continuare a schierare il 4-2-3-1. In porta c’è sempre il ballottaggio tra Pigliacelli e Massolo. Poi Nedelcearu e Marconi al centro della difesa, Buttaro (o Pierozzi) e Sala saranno gli esterni difensivi. A centrocampo capitan De Rose ed uno tra Damiani e Broh, con Elia e Floriano esterni offensivi, Stoppa o Fella centrali dietro alla punta Brunori. Quest’ultimo, reduce dalla tripletta rifilata alla Reggiana, potrebbe essere l’uomo da tenere d’occhio.

Il Torino di Ivan Juric, orfano di Bremer passato alla Juventus per uno dei colpi più a sensazione del calciomercato, ha diverse assenze ed alcuni infortuni. E di recente ha anche vissuto forti tensioni interne con la clamorosa lite tra Juric e il direttore sportivo Vagnati.

Il tecnico croato dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 con Berisha tra i pali, Zima, Djidji e Rodriguez in difesa, Singo e Vojvoda sulle fasce, Lukic e Ricci in mezzo al campo e Sanabria in avanti sostenuto da Radonjic e Linetty.

Questi i probabili schieramenti:

Torino (3-4-2-1): Berisha (Milinkovic-Savic); Djidji, Buongiorno (Adopo), Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic (Linetty); Sanabria.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli (Massolo); Buttaro (Pierozzi), Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani (Broh), De Rose; Elia, Stoppa (Fella), Floriano; Brunori.

Il pronostico dice Torino ma in una partita ad eliminazione diretta tutto è possibile e le sorprese in questo primo vero turno di Coppa Italia non sono mancate. In vero anche nel turno preliminare: il Sudtirol è stato eliminato dalla Feralpisalò che ha poi ben figurato con l’Udinese ieri perdendo di misura per 2-1 alla Dacia Arena. I rosanero hanno anche un feeling con la Coppa Italia che hanno sfiorato in tre occasioni perdendo le finali del 1974, 1979 e 2011. Il campo questa sera dirà la sua e darà molte indicazioni.

Capitan De Rose verso il Cesena

Intanto, il Palermo sta lavorando sul mercato in uscita. Quella di questa sera potrebbe essere l’ultima partita in rosanero di Francesco De Rose. Il capitano avrebbe trovato l’accordo col Cesena, in serie C, a titolo definitivo. De Rose è arrivato a gennaio 2021 ed in quella passata ha guidato i rosa da capitano verso la promozione in cadetteria.

Leandro Rinaudo, il direttore sportivo ad interim, di concerto con Luciano Zavagno sta quindi liberando uno spazio a centrocampo. E potrebbe liberarsene un altro visto che Gregorio Luperini sembrerebbe vicino al Perugia di Castori.

Questa partenza potrebbe dare nuovo impulso alla trattativa col Genoa per Giacomo Calò sempre in attesa del nome del nuovo allenatore rosanero.

La vincente affronterà il Cittadella

Chi vincerà la sfida di questa sera tra Torino e Palermo andrà ad affrontare ai sedicesimi di finale il Cittadella che ha battuto, a sorpresa, il Lecce per 3-2 espugnando, peraltro, il Via Del Mare. I giallorossi di casa erano passati in vantaggio con Strefezza al 62′, poi i veneti hanno trovato il pari con Asencio al 73′. Sfida ai supplementari dove il Cittadella è arrivato più tonico e convinto: in apertura al 92′ ed al 100′ Tounkara sigla la doppietta che fa volare gli ospiti sul 3-1. Colombo accorcia ma la favorita Lecce, formazione di serie A, dice addio alla Coppa Italia.

Il regolamento della Coppa Italia fino alle semifinali è identico: partita ad eliminazione diretta, se al termine dei 90′ il risultato è in parità si disputeranno i tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere, calci di rigore.

Palermo a Torino con 900 tifosi al seguito

Nota di colore rosanero per questa sfida di Coppa Italia. Il Palermo sarà sostenuto da almeno 900 tifosi che gremiranno il settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. Non è escluso che altri supporters di fede rosanero possano essere presenti in altri settori dell’impianto piemontese. L’affetto degli appassionati anche in una trasferta lontana come quella di Torino non mancherà. Potrebbe essere un’atmosfera simile a quella già vissuta nel recente passato ai play off di serie C quando per le trasferte di Trieste, Chiavari, Salò e Padova si mosse un vero e proprio fiume rosanero.

I precedenti a Torino, l’ultima vittoria del Palermo è del 1978 in Coppa Italia

I precedenti non sorridono al Palermo. In 26 confronti a Torino, i Granata vantano 19 vittorie e 5 pareggi. In sole due occasioni i rosanero riuscirono a vincere. L’ultima affermazione risale addirittura al 1978 ed arrivò proprio in Coppa Italia. Era il 3 settembre ed il Palermo allenato da Fernando Veneranda espugnò il Comunale per 3-1 dopo essere passato in svantaggio con una rete nelle battute iniziali di Mozzini al 3′, i siciliani nella ripresa si scatenarono ed in 20′ dal 54′ al 74′ segnarono tre reti con Osellame, Borsellino ed Arcoleo che ribaltarono il punteggio. Quel Palermo vinse il girone eliminatorio ed andò avanti fino alla finale persa poi a Napoli con la Juventus per 2-1.

L’ultimo scontro diretto a Torino tra Granata e Rosanero è datato 5 marzo 2017 ed il Toro si impose 3-1 nella 27ma giornata del campionato di serie A. Dopo la rete di Rispoli, i siciliani vennero affondati da una tripletta dell’ex di turno: Andrea Belotti. A fine stagione, Palermo penultimo e retrocesso in cadetteria, Toro al nono posto.