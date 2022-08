Verso Torino-Palermo, out Valente, Di Benedetto “Differenza di categoria non deve fare paura”

Edoardo Ullo di

05/08/2022

Vigilia di Torino-Palermo con i rosanero di Stefano Di Benedetto concentrati sul match. La squadra è partita per il capoluogo piemontese in vista della partita dei trentaduesimi di Coppa Italia con i Granata. La sfida si giocherà domani sera, sabato 6 agosto, allo stadio Olimpico Grande Torino alle 21.15 con diretta su Italia 1 e SportMediaset.it

I convocati per la sfida col Torino, 4 assenti nel Palermo

L’allenatore rosanero ad interim ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera. Tra questi spicca l’assenza di Nicola Valente che si è sottoposto ad esami diagnostici, eseguiti dal professore Pietro Cimino all’Istituto di Radiologia del Policlinico di Palermo. Questi hanno evidenziato una lesione distrattiva al grande gluteo.

Ancora dolorante Edoardo Lancini, alle prese con i postumi della contusione al fianco destro rimediata nella gara contro la Reggiana. Andrea Accardi e Gregorio Luperini, invece, proseguono il percorso di riatletizzazione e, pertanto, non saranno del match. Non ci sarà neppure Mladen Devetak appena ufficializzato dal club di viale del Fante.

Al netto di queste quattro, ecco le convocazioni per l’incontro di domani sera.

Portieri: 12 Massolo; 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Somma, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 54 Peretti.

Centrocampisti: 14 Broh, 20 De Rose, 21 Damiani.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Fella, 27 Soleri, 31 Corona, 39 Stoppa, 77 Elia.

Di Benedetto, quindi, quasi certamente farà esordire alcuni volti nuovi e dovrebbe mischiare le carte rispetto alla prova con la Reggiana che ha spalancato la porta dei trentaduesimi di finale grazie alla vittoria per 3-2.

Di Benedetto “Vittoria con Reggiana ci ha dato nuove energie”

L’allenatore ad interim del Palermo commenta alla vigilia della partita ed analizza lo stato di forma della squadra. “La vittoria con la Reggiana ci ha dato nuove energie e maggiore consapevolezza di noi stessi – sottolinea – delle nostre qualità e dello spirito di squadra che c’è. Alzare il morale e alimentare la condizione erano le due cose più importanti per trovare le motivazioni giuste per le prossime sfide. Ed è andata proprio così. I ragazzi infatti questa settimana hanno lavorato tanto e duramente, con grandissima disponibilità e ricettività. Ognuno si è allenato al top delle proprie possibilità. Sia lo zoccolo duro della scorsa stagione sia i nuovi arrivati che si stanno gradualmente integrando fino a raggiungere la condizione per essere utili alla squadra”.

“Differenza di categoria non deve far paura”

Di Benedetto prosegue: “A Torino incontriamo un avversario di categoria superiore, con un’indole aggressiva, sia sul profilo tecnico che fisico. Ma la differenza di categoria non deve far paura, anzi è proprio l’occasione ideale per portare noi stessi a un livello superiore. Una buona prestazione a Torino porterebbe ulteriore autostima. E per questo dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà, vincere i duelli e affrontare ogni palla con coraggio”.

Palermo con oltre 800 tifosi al seguito

Non manca l’affetto dei tifosi rosanero. Il Palermo, infatti, avrà al seguito oltre 800 appassionati che riempiranno i circa 1.500 posti del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. Numero che potrebbe aumentare ulteriormente sia per un’ulteriore accelerata dei biglietti del settore ospiti, sia perché non è da escludere la presenza di anti altri appassionati di fede rosanero in altri settori dell’impianto piemontese.

I precedenti, l’ultima vittoria rosanero è del 1978 in Coppa Italia

I precedenti non sorridono al Palermo. In 26 confronti a Torino, i Granata vantano 19 vittorie e 5 pareggi. In sole due occasioni i rosanero riuscirono a vincere. L’ultima affermazione risale addirittura al 1978 ed arrivò proprio in Coppa Italia. Era il 3 settembre ed il Palermo allenato da Fernando Veneranda espugnò il Comunale per 3-1 dopo essere passato in svantaggio con una rete nelle battute iniziali di Mozzini al 3′, i siciliani nella ripresa si scatenarono ed in 20′ dal 54′ al 74′ segnarono tre reti con Osellame, Borsellino ed Arcoleo che ribaltarono il punteggio. Quel Palermo vinse il girone eliminatorio ed andò avanti fino alla finale persa poi a Napoli con la Juventus per 2-1.

L’ultimo scontro diretto a Torino tra Granata e Rosanero è datato 5 marzo 2017 ed il Toro si impose 3-1 nella 27ma giornata del campionato di serie A. Dopo la rete di Rispoli, i siciliani vennero affondati da una tripletta dell’ex di turno: Andrea Belotti. A fine stagione, Palermo penultimo e retrocesso in cadetteria, Toro al nono posto.

Devetak al Palermo fino al 2025

Il club rosanero ha confermato l’arrivo Mladen Devetak. Il difensore, che si è trasferito in rosanero a titolo definitivo dal Vojvodina, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il suo arrivo in Sicilia era stato annunciato dal sito della Lega B che aveva comunicato l’avvenuto deposito del contratto. Ora sono arrivati anche i dettagli.