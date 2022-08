Serie B, a titolo definitivo, contratto depositato in Lega

Mladen Devtak è un nuovo giocatore del Palermo. Lo si legge sul sito della Lega di serie B dove viene segnalato il suo arrivo nel club di viale del Fante a titolo definitivo. Il contratto è stato depositato, adesso si aspetta la nota ufficiale della società rosanero per avere più dettagli sulla durata dell’accordo.

Si tratta di un terzino sinistro, all’occorrenza centrale difensivo, classe ’99, che nella scorsa stagione ha militato nel Vojvodina. Il contratto risulta depositato in Lega il 29 luglio ma per conoscere i dettagli dell’affare bisognerà attendere il comunicato del club rosanero.

Nella stagione scorsa, il difensore nativo di Novi Sad ha disputato in campionato 25 presenze e 3 assist. Il giovane serbo (24 anni il prossimo 12 marzo), ha giocato con tutte le formazioni giovanili del suo Paese iniziando con l’Under 16, per arrivare all’Under 21 dove ha raccolto 3 presenze.

Davetak arriva a titolo definitivo dopo Matteo Brunori, acquistato dopo un lungo tira e molla con la Juventus e dopo aver segnato 29 reti nella scorsa stagione tra regular season e play off, il portiere Mirko Pigliacelli arrivato dal Craiova ed il difensore centrale Ionut Nedelcearu dal Crotone.

Luperini si allontana da Palermo

Intanto, Gregorio Luperini, al momento indisponibile per una mononucleosi, potrebbe salutare Palermo. Il centrocampista sarebbe più vicino al Perugia di Fabrizio Castori che lo vuole fortemente. Al momento la nuova proprietà rosanero non sembrerebbe interessata alle trattative. Gli umbri, di contro, offrirebbero un contratto triennale al giocatore.

Nelle scorse ore ci sarebbe anche l’interessamento del Pescara, formazione di serie C che punta al ritorno in cadetteria dopo una stagione al di sotto delle aspettative culminata con l’eliminazione al primo turno nazionale dei play off promozione per mano della Feralpisalò.

Col Torino potrebbero giocare i nuovi arrivi

A tre giorni dalla sfida col Torino, prevista per sabato 6 agosto alle 21.15, il Palermo ha il dubbio in difesa. Edoardo Lancini, uscito al 20’ del primo tempo nella partita con la Reggiana vinta dai rosanero per 3-2, potrebbe non farcela a recuperare. Per lui una contusione al fianco. Mancheranno ancora Andrea Accardi e Gregorio Luperini.

Potrebbe a questo punto toccare a Inout Nedelcearu, uno dei volti nuovi della squadra. Anche Marco Sala potrebbe esordire in rosanero andando a sostituire Roberto Crivello sulla fascia sinistra.

Entusiasmo rosanero, 700 biglietti venduti per la trasferta a Torino

La sofferta ma meritata vittoria per 3-2 nel turno preliminare di Coppa Italia davanti a poco più di 13.200 spettatori ha riacceso l’entusiasmo del popolo rosanero. Ed anche a Torino, il Palermo, avrà un seguito non indifferente. Sono, infatti, stati venduti circa 700 biglietti del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. Circa la metà della capienza del settore dello stadio dei Granata che può accogliere 1.490 appassionati.

Alla squadra allenata ad interim da Stefano Di Benedetto, dunque, l’affetto non mancherà.