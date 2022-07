Serie B, la linea arretrata si rinforza

Adesso è ufficiale: il difensore romeno Ionut Nedelcearu è a tutti gli effetti un giocatore del Palermo e va rinforzare il reparto difensivo. Il centrale romeno, nato a Bucarest il 25 aprile 1996, arriva dal Crotone e si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. Da alcuni giorni si era palesato l’interesse della società rosanero, ora è arrivata la formalizzazione dell’accordo tra le parti. I siciliani hanno superato la concorrenza del Pisa, interessato all’atleta.

Il giocatore è già disposizione del tecnico Silvio Baldini che sta preparando la squadra in vista della partita con la Reggiana di domenica prossima, 31 luglio, valida per il turno preliminare di Coppa Italia che aprirà la stagione 2022-23. Nedelcearu è il secondo volto nuovo del Palermo rispetto alla scorsa annata sportiva dopo il portiere Mirko Pigliacelli arrivato dal club romeno del Craiova.

Comincia a prendere forma la rosa per la prossima serie B che inizierà il 13 agosto con la sfida casalinga col Perugia.

Esperienze in Romania, Russia e Grecia

Per lui una carriera già lunga nel 2013 iniziata nelle fila della Dinamo Bucarest dove rimarrà 5 anni con 89 presenze e 5 reti. Poi va all’Ufa, nella serie A russa ed in due anni totalizza 49 partite con un gol. Nel campionato 2020-21 si trasferisce in Grecia all’Aek Atene con 29 match disputati ed una marcatura. Nella scorsa stagione, a Crotone ha giocato 34 volte mettendo a segno due reti.

Fisico di rilievo con i suoi 190 centimetri di altezza ed 81 chili di peso, in Nazionale romena ha collezionato 22 presenze con 2 reti debuttando con la sua selezione il 27 marzo 2018 nell’amichevole contro la Svezia. Ha siglato una doppietta l’11 novembre 2020 nel pirotecnico 5-3 rifilato alla Bielorussia in amichevole.

Giron al Crotone

Contestualmente arriva un’altra conferma ufficiale: la partenza di Maxime Giron per Crotone. Il giocatore francese a segno una volta nella scorsa stagione (nel match casalingo vinto dal Palermo 3-1 con la Juve Stabia) lascia dopo una sola stagione al Barbera.

I nuovi arrivi al Palermo, si aspetta solo l’ufficialità

Qualcuno già si allena, altri vestono già in rosanero. Per tutti questi nuovi arrivi manca solo l’ufficialità ma possono considerarsi del Palermo: Salvatore Elia (già in città da diversi giorni a disposizione del tecnico Silvio Baldini), Marco Sala, Edoardo Pierozzi, e Matteo Stoppa sono stati avvistati già al Barbera. Una rivoluzione giovane se su esclude Nedelcearu che comunque ha 26 anni. Si aspetta sempre un cenno dalla società di viale del Fante ma dovrebbe essere questione di ore.

In arrivo anche Mladen Devetak (difensore, Vojvodina). Mentre è il Palermo è in trattativa col Genoa per il centrocampista classe 97 Giacomo Calò. Quest’ultimo, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Benevento in serie B. Nella stagione 2019-20 vanta il suo record di reti (4) e di assist, ben 14, con la maglia della Juve Stabia.

Iniziata la vendita dei biglietti per Palermo-Reggiana di Coppa Italia

Si è aperta la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia tra Palermo e Reggiana in programma domenica 31 luglio alle 21 al Renzo Barbera di viale del Fante. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.55 di domenica 31 luglio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 9 alle 20. Domenica 31 luglio fino alle 15).

I prezzi

Curve 5 euro; gradinata – tribuna Monte Pellegrino 8 euro, tribuna laterale 14 euro, tribuna centrale superiore 20 euro, tribuna centrale inferiore 30 euro.

Oggi è partita la vendita libera della campagna abbonamenti

Archiviata la prima fase dedicata ai rinnovi che ha visto 5.676 appassionati esercitare il diritto di prelazione, è partita oggi a partire dalle 15 la vendita libera della campagna abbonamenti del Palermo.

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino Palermo fc di colore rosa o nero a scelta, riservato esclusivamente agli abbonati. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

Ecco nel dettaglio le tariffe per gli abbonamenti. Chi non ha potuto (o voluto) esercitare il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati della stagione 2019-20 (la stagione della serie D), ed a quelli del campionato 2020-21, potrà acquistare le tessere ma senza usufruire degli sconti. Tariffe particolari per gli Under 18 ed Over 65. Si parte dai 190 euro per le curve ai 1500 euro per la tribuna sostenitori.