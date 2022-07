Serie B, dal 27 luglio parte la vendita libera, in arrivo i rinforzi

Chiusura della prima fase della campagna abbonamenti e calciomercato. Questi i due temi importanti in casa Palermo che – continuando a citare le parole di Baldini al termine della partita amichevole col Pisa di giovedì scorso – rimane al momento un cantiere aperto. Soprattutto in chiave mercato.

Oggi ultimo giorno di prelazione per la campagna abbonamenti

Oggi è l’ultimo giorno della campagna abbonamenti del Palermo dedicato agli aventi diritto di prelazione. La fase dei rinnovi si chiude. Al momento sono stati oltre 5.500 gli appassionati che hanno confermato la loro presenza anche per la stagione 2022-23. Questa prima fase, iniziata lo scorso 8 luglio, era riservata ai 10.446 abbonati dell’annata 2019-20 in Serie D ed a tutti quelli che potevano esserci nella scorsa stagione (2.375 per le ristrettezze dovute al Covid).

Dal 27 luglio parte la vendita libera

Chiuso un capitolo se ne apre un altro: mercoledì 27 luglio, dopo due giorni di fermo tecnico, scatterà la vendita libera ed il club di viale del Fante punta a superare quota 10.000 abbonamenti ed avere una buona base per proseguire sull’onda lunga dell’entusiasmo dei play off.

Una campagna abbonamenti che, oggettivamente, ha avuto numeri probabilmente diversi da quelli che ci si aspettava in un primo momento.

Le tariffe delle tessere settore per settore

Queste le tariffe settore, per settore, degli abbonamenti stagionali durante la vendita libera che si chiuderà il prossimo 13 agosto con la sfida casalinga tra Palermo e Perugia che inaugurerà il percorso dei rosanero in serie B.

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).

Palermo al terzo posto nella classifica degli abbonati in B

Tuttavia, più di 5.500 abbonati costituiscono un numero importante per la cadetteria. Il Palermo si trova al terzo posto in questa speciale classifica preceduto soltanto dal Genoa, che dati alla mano aveva fino a ieri 13.000 tessere sottoscritte, e dal Benevento circa 5.500 (dato sempre di ieri). Seguono Parma (attorno a 4.500), Modena (attorno a 4.000), Spal (3.100), Cagliari (3.000). Agli ultimi posti una neoretrocessa, il Venezia (approssimativamente 300 tessere sottoscritte).

Tra serie A e B, il Palermo sarebbe 14°

Dati alla mano, il club rosanero sarebbe al 14° posto tra i club di serie A e cadetteria tra le società con più abbonati. Al primo posto il Milan campione d’Italia con circa 40.000 abbonati; stesso numero (tessera più, tessera meno) per l’Inter. Poi Roma (35.600) e molto più staccato il Lecce neopromosso (17.500).

Palermo accelera sul calciomercato

Altro tema caldo in casa rosanero è senza dubbio il calciomercato. Sia in entrata che in uscita. Si attende l’annuncio ufficiale per Salvatore Elia che ieri si è allenato con la squadra. Evidentemente visite mediche e trattativa sono andate a buon fine. Fatta, praticamente – ma senza nero su bianco finora – l’arrivo dell’esterno di centrocampo dall’Atalanta. Per lui dovrebbe esserci il prestito con la formula del diritto di riscatto per il Palermo e di contro riscatto per il club orobico.

Classe ’99, Salvatore Elia è figlio d’arte: suo padre Firmino Elia fu protagonista in rosanero con 11 reti nella stagione 2000-01 che vide il Palermo vincere il campionato di serie C e salire in cadetteria.

Esterno destro, può giocare sia in posizione avanzata che in difesa. Il cartellino è dell’Atalanta ma nella scorsa stagione ha giocato a Benevento con una rete

Il giocatore è un Under 23 e non inficia la lista Over, limitata a 18 atleti. Nella scorsa stagione ha giocato a Benevento in serie B con una rete in 25 presenze. In quella precedente aveva vinto il campionato di serie C col Perugia segnando 8 volte in 36 partite. Nella sua breve carriera ha vinto un altro campionato di terza serie con la Juve Stabia (2018-2019 con 30 presenze e 2 reti). Con i campani disputò anche il successivo torneo cadetto con 20 presenze ed una marcatura.

Sala vicino

Si attende l’ufficialità anche per il terzino Marco Sala, tesserino del Sassuolo. Il calciatore arriverebbe in prestito col diritto di riscatto dagli emiliani. Ha giocato l’ultimo campionato cadetto a Crotone dove però ha trovato la retrocessione in C. In rosanero ritroverebbe Matteo Brunori di cui è stato compagno di squadra ad Arezzo nella stagione 2018-19.

Giron si allontana da Palermo, vicino Nedelcearu

L’asse Palermo-Crotone in queste ore è molto battuta. Proprio ai pitagorici, infatti, dovrebbe arrivare Maxime Giron che è praticamente ai saluti. Per francese, la scorsa stagione 34 presenze ed una rete in rosanero, sarebbe pronto un triennale.

Ma sempre dal club rossoblù dovrebbe arrivare il difensore centrale romeno Ionut Nedelcearu. Per lui 2 reti in 34 presenze nella scorsa stagione in cadetteria. L’esperto 26enne di Bucarest, già nel giro della nazionale maggiore, dovrebbe arrivare a Palermo tra oggi e domani.

C’è sempre la pista Pierozzi

Continua la trattativa per Edoardo Pierozzi con la Fiorentina. Il terzino destro ha disputato l’ultimo campionato con i grigi dell’Alessandria (retrocedendo). Dovrebbe contendere la maglia a Buttaro ed Accardi. Ottimismo per l’arrivo del giovane terzino nato nel 2001 e quindi Under 23: ci sarebbe l’accordo tra le due società (i rosanero ed i viola).

Settimana prossima le nuove maglie del Palermo

La prossima settimana potrebbe essere quella della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2022-23, quella del ritorno in serie B dopo tre anni di attesa.

Si tornerebbe sul rosa predominante col nero di contorno. Potrebbe esserci anche il tocco vintage con la presenza di laccetti come già visto nella maglia celebrativa per i 120 anni del club. Da sempre la presentazione dei nuovi kit è un momento importante così come l’assegnazione del numero di maglie.

Baldini recupera Damiani, Soleri e Crivello

Sul fronte preparazione, invece, il tecnico Silvio Baldini recupera Samuele Damiani, Edoardo Soleri e Roberto Crivello che non erano partiti per Rovetta per l’amichevole col Pisa.

Gregorio Luperini e Andrea Accardi, invece, sono ancora acciaccati. Il primo ha ancora una faringo-tracheite, il secondo continua la riabilitazione per recuperare dall’infortunio al ginocchio.