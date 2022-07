Serie B, il terzino francese va via dopo una stagione

Arrivi e partenze. Il Palermo è un cantiere aperto ed il mercato è in continua evoluzione. Manca l’ufficialità ma il terzino Maxime Giron sarebbe in procinto di cambiare maglia.

Il giocatore francese a segno una volta nella scorsa stagione (nel match casalingo vinto dal Palermo 3-1 con la Juve Stabia) sarebbe vicino al Crotone, club reduce dalla seconda retrocessione consecutiva e che disputerà la prossima serie C. L’ufficialità dovrebbe arrivare già lunedì prossimo sia da parte del club rosanero che da quello pitagorico.

Il terzino sinistro lascia la Sicilia dopo una sola stagione con 34 presenze tra campionato e play off di serie C. Era arrivato in precedenza dal Bisceglie, ha centrato la promozione con i rosanero in serie B.

La cessione del giocatore transalpino classe ’94 libera un posto nella lista degli Over 23 da presentare ad inizio campionato. Al momento sono 16 i posti già occupati ma lo stesso Baldini subito dopo l’amichevole col Pisa ha spiegato che ci saranno diversi cambiamenti. E dopo la batosta con i nerazzurri toscani, il mercato della matricola rosanero ha evidentemente avuto una accelerazione.

La partenza di Giron verso Crotone servirà per l’arrivo del terzino sinistro Marco Sala, classe ’99, cui cartellino è di proprietà del Sassuolo che nell’ultima annata sportiva ha giocato proprio nel Crotone. Su quella corsia, dunque, si profila un ideale scambio di consegne tra il francese e Sala.

Elia già si allena in rosanero

Eseguite le visite mediche ed, evidentemente, espletate le formalità, Salvatore Elia si è già allenato in mattinata con i suoi nuovi compagni. Si aspetta l’ufficialità su un discorso già consolidato.

Classe ’99, Elia è figlio d’arte: suo padre Firmino Elia fu protagonista in rosanero con 11 reti nella stagione 2000-01 che vide il Palermo vincere il campionato di serie C e salire in cadetteria.

Esterno destro, può giocare sia in posizione avanzata che in difesa. Il cartellino è dell’Atalanta ma nella scorsa stagione ha giocato a Benevento con una rete

Il giocatore, classe ’99 (Under 23 e non inficia la lista Over, limitata a 18 atleti) nella scorsa stagione ha giocato a Benevento in serie B con una rete in 25 presenze. Nella stagione precedente aveva vinto il campionato di serie C col Perugia siglando 8 volte in 36 partite. Nella sua breve carriera ha vinto un altro campionato di terza serie con la Juve Stabia (2018-2019 con 30 presenze e 2 reti). Con i campani disputò anche il successivo torneo cadetto con 20 presenze ed una marcatura.

Elia può essere un arrivo piuttosto tattico, sulla corsia di destra potrà dare certamente una mano a Valente ed a Buttaro.

Il difensore Nedelcearu vicino Palermo

Nel mirino del Palermo anche Ionut Nedelcearu, difensore romeno classe ‘96 del Crotone e della Nazionale del suo Paese. Il club di viale del Fante potrebbe aver vinto la concorrenza del Pisa anch’esso interessato al calciatore. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare più dettagli.

Per lui una carriera già lunga nel 2013 iniziata nelle fila della Dinamo Bucarest dove rimarrà 5 anni con 89 presenze e 5 reti. Poi va all’Ufa, nella serie A russa ed in due anni totalizza 49 partite con un gol. Nel campionato 2020-21 si trasferisce in Grecia all’Aek Atene con 29 match disputati ed una marcatura. Nella scorsa stagione, a Crotone ha giocato 34 volte mettendo a segno due reti.

Fisico di rilievo con i suoi 190 centimetri di altezza ed 81 chili di peso, in Nazionale romena ha collezionato 22 presenze con 2 reti debuttando con la sua selezione il 27 marzo 2018 nell’amichevole contro la Svezia. Ha siglato una doppietta l’11 novembre 2020 nel pirotecnico 5-3 rifilato alla Bielorussia in amichevole.

Continuano gli allenamenti

Intanto, prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo allenato da Silvio Baldini. I rosanero stamattina hanno svolto in palestra un lavoro personalizzato di prevenzione e forza muscolare, mentre nel pomeriggio al “Tenente Onorato” di Boccadifalco una seduta tecnico-tattica, partite a tema, navette e calci piazzati.

Nella giornata di domani, domenica 24 luglio, la squadra svolgerà un allenamento mattutino.