Play Off serie C, caccia al record assoluto in terza serie

Cresce la febbre dei tifosi di fede rosanero: sono già oltre 21.000 i biglietti venduti per la sfida di giovedì sera (12 maggio) tra Palermo e Triestina che mette in palio un posto per i quarti di finale dei play off di serie C. Lo ha reso noto il club di viale del Fante con un post sui social. Letteralmente stracciato il record – già battuto ieri sera in avvio di vendita dei tagliandi – precedente datato 16 marzo per la sfida con l’Andria finita 1-1. In quell’occasione furono 11.402 i tifosi allo stadio.

Caccia al record assoluto di presenze in serie C

I numeri sono destinati a salire. Sia perché mancano più di 48 ore al calcio di inizio, il match si giocherà alle 20.30 di giovedì 12 maggio, sia per i prezzi abbordabili. E sia per gli ultimi risultati in campo del Palermo che, per questa sfida, parte dall’importante vantaggio di 2-1 ed in virtù della migliore classifica rispetto agli alabardati può permettersi anche di perdere con una rete di differenza e passare il turno.

Manca sempre meno al record assoluto di presenze per una partita di terza serie che appartiene al Bari di 25.872 tagliandi venduti per la festa promozione contro il Palermo vinta dai rosanero per 2-0 e decisiva per il terzo posto degli uomini di Silvio Baldini.

I prezzi per Palermo-Triestina al Barbera

Ecco i prezzi per la partita del Barbera, ritorno del primo turno dei play off nazionali di serie C: 5 euro per le curve, 8 euro per la gradinata, 14 euro per la tribuna laterale, 20 euro per la tribuna centrale superiore, 30 euro per la centrale inferiore, 40 euro per la tribuna sostenitori. I tagliandi si possono acquistare sia nei punti vendita Vivaticket che online su vivaticket.it.

Brunori miglior giocatore del Palermo secondo i tifosi

Con la fine della regular season, l’attaccante del Palermo Matteo Brunori (capocannoniere della serie C con 25 reti) è stato votato come miglior giocatore della stagione 2021/22 dalla community dei tifosi registrati sull’app ufficiale del Palermo. I sondaggi MVP, lanciati alla fine di ogni partita e alla fine di ogni mese solare, dall’inizio della stagione hanno raccolto quasi 100.000 voti. Brunori è risultato il giocatore preferito dai tifosi ben 22 volte su 47 sondaggi.

Il numero 9 rosanero sarà premiato oggi, martedì 10 maggio, alle 18 presso lo store di una nota gioielleria di corso Camillo Finocchiaro Aprile, 95. La gioielleria, sponsor di maglia del Palermo, regalerà al giocatore un premio speciale. Un’occasione per incontrare anche i tifosi e scattare qualche foto insieme.