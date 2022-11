Serie B, i supporter dei lagunari potranno assistere alla partita

Si avvicina sempre più il match tra Palermo e Venezia che si giocherà domenica 27 novembre alle 18 allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante e che sarà valido per la 14ma giornata del campionato di serie B. Sfida tra rosanero e veneti che mette in palio tre punti importanti nella corsa salvezza.

Ed arriva l’ok da parte dell’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive alla presenza dei tifosi lagunari al Barbera. Questo grazie alla determina Onms 44 del 2022 che consente ai residenti nella provincia di Venezia di acquistare il biglietto esclusivamente nel settore ospiti.

L’osservatorio aveva temporeggiato visti gli episodi spiacevoli tra le due tifoserie risalenti alle semifinali dei play off per la promozione in serie A della stagione 2017-2018.

A partire dalle 11 di giovedì 24 novembre e fino alle 19 di sabato 26 novembre sarà attiva la prevendita del settore ospiti per Palermo-Venezia. Il costo del singolo tagliando è di 15 euro.

Palermo-Venezia, indicazioni dell’osservatorio

Nella nota dell’Osservatorio si leggono le misure che si dovranno adottare per lo svolgimento del match in sicurezza.

“Sono arrivate le indicazioni per il GOS in vista di Palermo-Venezia, questo quanto riportato dalla circolare: “Per l’incontro di calcio di Serie B “Palermo-Venezia” del 27 novembre 2022, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Venezia esclusivamente per il settore ospiti;

impiego di un adeguato numero di steward;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizione di settore”.

Arbitra Manganiello

La sfida tra rosanero e lagunari verrà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Lo ha annunciato l’Aia. Gli assistenti di linea saranno Di Gioia e Lombardo. IV Uomo: Meraviglia.

Al Var Rapuano, assistente Var (Avar) Paterna.

Doda ritorna in gruppo, terapie per Buttaro e Saric

Il Palermo continua a prepararsi al match agli ordini di Eugenio Corini. Oggi pomeriggio a Boccadifalco Masimiliano Doda ha lavorato regolarmente in gruppo.

Di contro, Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie.