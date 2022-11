Serie B, rosanero si preparano per la sfida col Venezia

La serie B sta ripartendo dopo la pausa per le amichevoli internazionali ed il Palermo prosegue il suo lavoro per la delicata sfida di domenica 27 novembre al Renzo Barbera col Venezia per la 14ma giornata. Una sfida importante perché contro una diretta avversaria nella corsa salvezza e che apre un mini-ciclo di scontri con avversarie di bassa classifica. E c’è voglia di riscatto dopo il 3-2 subito a Cosenza due settimane fa.

La classifica dopo tredici giornate vede i rosanero a quota 15 punti con un punto di vantaggio sulla zona play out e due sulla zona retrocessione.

Il Venezia è penultimo con 9 punti totalizzati. Poi, i rosa affronteranno la trasferta di Benevento (14 punti finora). I siciliani torneranno in casa per l’Immacolata, l’8 dicembre, ospitando il Como (13 punti). L’11 dicembre per la 17ma giornata trasferta a Ferrara con la Spal che ha raccolto gli stessi punti del Palermo. Il ciclo di scontri diretti, in teoria ed allo stato dell’arte, si chiude il 18 dicembre con Palermo-Cagliari.

Palermo al lavoro al Tenente Onorato

La squadra nel pomeriggio è tornata a lavorare al campo Tenente Onorato di Boccadifalco. Arrivano alcune notizie per Eugenio Corini. Il terzino Roberto Crivello si è allenato regolarmente in gruppo lavorando con i compagni di squadra. Massimiliano Doda, invece, ha svolto un differenziato programmato.

Buttaro in fisioterapia, Saric alle prese con lesione muscolare

Il terzino destro Alessio Buttaro ha svolto, invece, lavoro fisioterapico per il riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa al piede sinistro.

Terapie anche per il centrocampista bosniaco Dario Saric, alle prese con una lesione muscolare al vasto mediale della coscia destra.

Iniziata la vendita dei biglietti per la partita col Venezia