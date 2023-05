Serie B, il terzino sinistro parla del momento dei rosanero

Una vittoria che vale tanto, tre punti ed il settimo posto, e può essere la base per un finale di stagione importante. Ne è convinto Marco Sala, terzino sinistro del Palermo che è stato uno dei protagonisti della sfida con la Spal che ha regalato dopo 50 giorni d’assenza i tre punti ed una posizione importante di classifica all’interno della zona play off.

La squadra di Eugenio Corini a 180 minuti dal termine del campionato di serie B naviga in settima piazza a quota 48 con due lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Pisa, Ascoli e Venezia e tre sulla Reggina e sul Modena.

Attraverso i canali ufficiali del club di viale del Fante, Sala parla del match con gli estensi: “Con la Spal è stata sicuramente una partita in cui abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di tornare a vincere. Ci mancava da un po’. Secondo me una ottima prestazione. Siamo contenti. Dopo il primo tempo dove abbiamo sicuramente dominato ed in cui avremmo potuto fare più di due gol, nella ripresa abbiamo gestito il vantaggio senza rischiare nulla a parte il gol della Spal che ha riaperto la partita e ci ha fatto un po’ soffrire fino alla fine”.

E prosegue: “Dobbiamo chiudere prima, come dice il mister, queste partite per evitare che qualsiasi episodio le possa riaprire. Ma era importante portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta”.

Sala “Importante essere nelle azioni cruciali”

Il numero 3 rosanero al momento sta vivendo un buon periodo di forma. Il gol al Benevento nella partita dello scorso 22 aprile. Poi ancora buone prestazioni ed il quasi assist nell’azione del momentaneo 1-0 siglato dall’autorete di Meccariello propiziata da un tiro di Brunori che aveva scavalcato l’estremo difensore spallino. Sala racconta: “Dopo il gol col Benevento, anche sabato è arrivata quesgta palla che è arrivat a Matteo (Brunori, ndr). Poi la Lega ha deciso che si trattava di autogol ma al di là di questo è importante è entrare nelle azioni cruciali e dei gol. Mi prendo la metà di questo assist. L’importante è che la palla sia entrata”.

“Bravi a trasformare i fischi col Benevento in applausi”

L’esterno sinistro sottolinea la reazione in campo della squadra dopo i pareggi scialbi col Benevento ed a Como. “Come ho detto dopo la partita col Benevento si è trattato di fischi d’amore. questi poi si sono trasformati sabato in applausi dopo i primi minuti, fin dal riscaldamento. Sicuramente siamo stati bravi a portare il pubblico dalla nostra parte con un primo tempo martellante ed i due gol sono stati importanti. L’urlo del gol è stato strozzato in gola col Benevento. E siamo felici di avere il pubblico dalla nostra parte per questo finale di stagione”.

Il Palermo settimo in classifica “Dipende da noi”

Si ritorna a parlare della classifica che al momento sorride ai rosanero. Forse un po’ a sorpresa. Ma l’equilibrio massimo di questa serie B ha prodotto tanti risultati alla vigilia difficilmente pronosticati.

“Sicuramente se ci avessero detto, qualche settimana fa, che a due partite dalla fine saremmo settimi sarebbe stato difficile da credere. Invece abbiamo visto che tutte le squadre fanno datica. Noi l’abbiamo fatta prima, altri adesso. Arrivare alle ultime due in una posizione di vantaggio ci permette di non fare calcoli. La prima a Cagliari, la seconda in casa col Brescia. Noi pensiamo una alla volta. Pensiamo di avere nelle nostre mani una possibilità importante. Abbiamo consolidato la salvezza ora possiamo ambire a qualche cosa in più.

Sul Cagliari “Loro forti ma con le grandi abbiamo sempre giocato”

Il prossimo avversario è tosto: il Cagliari lotta col Parma e col Sudtirol per la quarta posizione. I sardi sono già sicuri dei play off ma punteranno a chiudere la stagione regolare nella miglior posizione possibile per avere un cammino meno complicato – almeno sulla carta – durante gli spareggi per la serie A.

“Il Cagliari – osserva Sala – è una squadra tra le più forti del campionato. Dal punto di vista della rosa non ha nulla da invidiare a chi è già andato in serie A matematicamente. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima e da quando ha cambiato allenatore con l’avvento di Ranieri è andata fortissimo e non ha perso in casa. Sappiamo che andiamo in un ambiente come il nostro, è carico ed è pieno di pubblico che li spingerà. Abbiamo, però, sempre dimostrato di giocarcela a viso aperto con le grandi”.

“A Palermo con tanti sogni, adesso l’obiettivo sono i play off”

Marco Sala parla anche della sua esperienza in rosanero raccontando di aver raggiunto importanti obiettivi e coronato dei sogni personali. “Sono arrivato a Palermo con tante ambizioni, tanti buoni propositi e tanti sogni. Uno di quelli posti era un gol al Barbera e l’ho fatto, poi la salvezza diretta e ci siamo riuscitie poi ci sono i sogni più belli che ho paura a nominare.

Adesso l’obiettivo primario sono i play off.