Arpie a caccia di due punti importanti, Albatro vuole sbloccarsi

La Life Style Erice vuole tornare al successo sul campo del Mezzocorona

Le Arpie cercano punti importanti dopo il verdetto del giudice sportivo

Tra gli uomini, importante trasferta a Rubiera per l’Albatro Teamnetwork

In Emilia, aretusei a caccia dei primi punti stagionali ma con tanti infortuni

Riparte dalla lunga trasferta di Mezzocorona il cammino della Life Style Erice nel massimo campionato nazionale femminile di pallamano giunto alla terza giornata di andata.

Cancellata la vittoria col Malo

Le Arpie, dopo il pari interno col Padova di sabato scorso, si trovano con un punto in classica. Il giudice sportivo ha infatti cancellato il prezioso successo dell’esordio – sul parquet di Malo – per “irregolarità” nel tesseramento di Melina Ximena Cozzi e di Alessandra Di Lisciandro. Tale problematica col transfert vale il 5-0 a tavolino per le venete.

A Trento con l’obiettivo di tornare a vincere

Assume, quindi, particolare importanza la sfida di domani, 25 settembre con inizio alle 18 (arbitrano Anastasio e Zappaterreno), Trento col Mezzocorona che – in virtù della decisione del giudice sportivo – precede le siciliane in classifica di un punto. Le trentine dopo la batosta iniziale sul campo delle campionesse d’Italia del Salerno per 46-25, infatti, hanno battuto sabato scorso le Guerriere Malo per 28-25.

Si punterà, per il risultato sulle parate di Magdalena Brkic ma anche sulla vena realizzativa di Domenica Satta, a segno 12 volte nella sfida interna al Padova e capocannoniere della squadra con 17 reti all’attivo in due giornate. Oltre al resto della rosa guidata dal tecnico Fernando Gonzalez Gutierrez.

Il successo servirebbe anche a dare morale dopo questo verdetto del giudice sportivo e segnerebbe il ritorno al successo dopo il pari interno col Padova.

In A1 maschile, l’Albatro a Rubiera con tanti dubbi

Terza giornata anche nel campionato di serie A1 maschile con l’Asd Albatro Teamnetwork che domani alle 18 (arbitri Fato e Guarini) andrà a far visita al Rubiera in un match vede di fronte due formazioni ferme ancora al palo dopo i primi due turni.

Dopo i ko contro Brixen e Conversano, due top team che sono favorite per lo scudetto (i pugliesi sono campioni d’Italia in carica), hanno rifinito la preparazione sul parquet del Pala Pino Corso. Ha lavorato in disparte Marko Bocicic mentre si è allenato con ritmi ridotti Leonardo Bianchi. Soluzioni alternative provate da coach Peppe Vinci che in settimana ha fatto ruotare molto i giocatori a disposizione con buon riscontro.

Il tecnico Vinci “Preoccupato per gli infortuni”

“Sono molto preoccupato della situazione infortuni, dopo Bobicic, adesso anche Gianluca e Giovanni Rosso, Leo Bianchi – dice il tecnico siracusano – i ragazzi stanno, però, dimostrando professionalità e attaccamento alla maglia. A Rubiera diranno la loro e lo faranno con la voglia di sempre. È vero, le assenze ci stanno penalizzando troppo, ma spero che questo trend finisca al più presto. Per il resto stiamo lavorando non risparmiando tanti sacrifici che sono sicuro premieranno il gruppo”.

In Emilia, aretusei a caccia dei primi punti

In Emilia i siracusani cercano di trovare i primi punti del campionato e la settimana è trascorsa pensando a questo obiettivo. Grande impegno in campo e gruppo ormai consolidato.

“Sapevamo che non sarebbe stato un inizio di campionato facile contro le due squadre più forti del campionato – commenta Gabriele Randes – Abbiamo comunque mostrato un buon gioco e un bel gruppo. Siamo carichi e fiduciosi e sappiamo che a Rubiera sarà una battaglia visto che anche loro vengono da due sconfitte. Nonostante qualche assenza proveremo a sopperire al meglio – conclude il portiere blu arancio – e cercheremo di conquistare i primi punti di questa serie A. Siamo determinati e lo dimostreremo sul campo”.

Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 18 sulla piattaforma Elevensports.