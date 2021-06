Ultimo appello per il sogno tricolore

Gara 4 si gioca il 6 giugno alle 16,45 alla piscina Scuderi di Catania

L’Ekipe Orizzonte Catania ha l’obbligo di vincere per portare la serie in parità

Patavine in vantaggio 2-1 e ad una sola vittoria dallo scudetto numero 5

O la va, o la spacca. L’Ekipe Orizzonte Catania ha un solo imperativo battere la Plebiscito in gara 4 della finale scudetto per rimandare il discorso tricolore in gara 5 che si disputerà a Padova.

Per farlo, però, deve battere le venete nella sfida che si giocherà il 6 giugno alle 16,45 nello specchio d’acqua amico della piscina Scuderi di Catania. Il match si disputerà a porte chiuse per le normative anti-covid.

Le etnee sono sotto 2-1 nella serie tricolore della pallanuoto dopo aver perso gara 1 e gara 3 ai rigori ed aver vinto per 9-8 il secondo match. Tenteranno, dunque, il tutto per tutto, per riportarsi in linea di galleggiamento e giocarsi tutto a Padova. Diversamente, le venete festeggerebbero il loro quinto scudetto e succederebbero proprio alle catanesi che cercano l’alloro tricolore numero 21. Quello del 6 giugno, quindi, è l’ultimo appello per le catanesi.

Riscattare la delusione

L’Ekipe Orizzonte Catania è attesa da una nuova battaglia con l’obiettivo di riscattare la delusione di gara 3 persa, ancora una volta, dai cinque metri. L’ultima sfida con le patavine è stata molto equilibrata ed ha visto le etnee non riuscire a giocare come ci si sarebbe auspicati. Il giocare “in casa” (concetto relativo visto che tutte le sfide di questa stagione sono andate in scena senza pubblico) non è risultato poi così determinante.

Nonostante tutte le aspettative della vigilia e la prospettiva di chiudere la contesa scudetto a Catania. Così non è stato ed il sette allenato da Martina Miceli dovrà conquistarsi il diritto di arrivare a gara 5. C’è la piena consapevolezza di avere il potenziale di poter riuscire in questa impresa.

Soprattutto alla luce di quanto fatto vedere nell’ultima frazione di gara 3 quando, sotto di tre reti, le etnee hanno ripreso la sfida raggiungendo il pari e portandola ai tiri di rigore. E’ poi mancata la lucidità per concludere l’opera

Il calendario della finale scudetto

Gara 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

Gara 2 – domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

Gara 3 – venerdì 4 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 12-14 d.t.r.

Gara 4 – domenica 6 giugno, ore 16.45 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – diretta su Rai Sport HD

Eventuale Gara 5 – mercoledì 9 giugno, alle 18m Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte – diretta su Rai Sport HD