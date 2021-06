Pallanuoto femminile, rigori fatali all’Ekipe Orizzonte Catania in gara 3

04/06/2021

Plebiscito vince ai tiri di rigori per 14-12 e porta la serie sul 2-1 Per le etnee, fatali tre errori dai cinque metri Il 6 giugno si gioca gara 4 a Catania con le venete che hanno il match ball Rigori amari, ancora una volta, per l’Ekipe Orizzonte Catania. Come già accaduto in gara 1, infatti, anche gara 3 si chiude con il duello dai cinque metri che premia la Plebiscito Padova. Le venete espugnano la piscina Scuderi, conducono la serie tricolore per 2-1 e vedono più vicino lo scudetto della pallanuoto femminile. Il punteggio, di 12-14 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, premia le patavine che hanno avuto il merito di avere un avvio fulmineo. Decisivi tre errori dai cinque metri Nella sfida dai cinque metri sale in cattedra Teani, il portiere della Plebiscito che neutralizza due rigori a Garibotti e Viacava. La traversa di Emmolo fa il resto: tre errori decisivi per l’Orizzonte che adesso deve rincorrere. Inutili, ai fini del punteggio, le cinque reti di Marletta (alcune di pregevole fattura), miglior marcatrice della sfida. Inizio in salita Ci si aspetta un avvio arrembante dell’Ekipe Orizzonte Catania ma sono le ospiti che partono decisamente meglio. Millo, dopo 25 secondi sblocca per le ospiti. Le padrone di casa potrebbero pareggiare ma Garibotti fallisce un penalty. Ne approfittano le venete che si portano sul 2-0 con Cocchiere. Nel finale della prima frazione si sblocca Catania con Marletta, la migliore delle sue. Centanni, però, ristabilisce le distanze per il 3-1 che chiude la prima frazione per Padova. Etnee ripartono Ad inizio seconda frazione va ancora peggio: le ospiti vanno sul 4-1 con Martina Savioli. Ma il sette allenato da Martina Miceli non ci sta e segna tre reti di fila con Marletta (su rigore), e due reti di Emmolo, entrambe in superiorità. Ancora Savioli e Dario ricacciano le siciliane sul -1. Dopo l’intervallo lungo, l’Orizzonte si rifà sotto: Barzon e Marletta ribaltano la patita. Le squadre si allungano già sul finale della terza frazione. La Plebiscito pareggia con Dario, poi ancora in vantaggio con Ranalli. Iannou, però, trova il pari per le padrone di casa. La rimonta catanese nel finale L’ultima frazione è emozionante e saltano gli schemi. Le ospiti hanno, come spesso è capitato in questo match, un avvio migliore ed a metà del tempo grazie ai gol di Queirolo, Cocchiere e Gottardo, vanno sul +3. Sembra finita. Sale in cattedra Marletta che con altre due reti tiene vive le sue. Il pari finale di Viacava manda la sfida ai rigori. Il 6 giugno a Catania gara 4 La serie continua. Il 6 giugno si giocherà gara 4 sempre alla piscina Scuderi di Catania. La Plebiscito ha il match ball ma le padrone di casa punteranno a rinviare il discorso scudetto a gara 5 che si disputerebbe, laddove l’Orizzonte dovesse vincere, a Padova il 9 giugno. Il calendario della serie tricolore, Plebiscito ha match ball Gara 1, venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r. Gara 2, domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9 Gara 3, venerdì 4 giugno, alle 20.15 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – 12-14 d.t.r. Gara 4, domenica 6 giugno, alle 16, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – diretta Rai Sport HD Eventuale Gara 5, mercoledì 9 giugno, alle 19 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte – diretta Rai Sport HD

