Alla piscina Scuderi

Il 4 giugno si gioca alla piscina Francesco Scuderi

Dopo le prime due sfide giocate a Padova la serie tricolore è sull’1-1

Martina Miceli: “Abbiamo grande opportunità di giocare a Catania”

L’attesa è quasi finita. È ormai tutto pronto per la nuova sfida tricolore tra Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova per gara 3 della finale scudetto di pallanuoto femminile.

Il match si gioca il 4 giugno alle 20,15 nello specchio d’acqua della piscina Francesco Scuderi a porte chiuse per le norme anti-covid anche se le etnee proveranno ugualmente a sfruttare il “fattore campo” pur senza il supporto del pubblico.

Ed anche gara 4 si disputerà nello stesso teatro di gioco, il 6 giugno e potrebbe essere decisiva. In caso contrario, l’eventuale bella, ossia gara 5, si disputerebbe a Padova e la caccia allo scudetto numero 21 per il club etneo potrebbe complicarsi.

La serie riparte dall’1-1

Sarà un match fondamentale visto che le due squadre si trovano sull’1-1 in virtù dell’esito delle prime due partite disputate in trasferta nello scorso fine settimana. Il primo match è stato amaro dato che è andato appannaggio delle venete ai rigori per 13-12 al termine di una partita dominata per larghi tratti dall’Orizzonte e chiusa sul 9-9. Le siciliane hanno pareggiato i conti vincendo di forza, al di là del minimo scarto finale, gara 2 per 9-8.

“Siamo concentrate”

Due partite di altissimo livello alle quali l’Ekipe Orizzonte si è preparata con la massima concentrazione e con grande voglia di far bene come spiega il tecnico delle rossoazzurre alla vigilia della terza sfida contro il Plebiscito Padova.

“Già dal fischio finale di Gara 2 – sottolinea Martina Miceli – ci siamo concentrate sulla sfida di domani e su quella di domenica, ben sapendo quanto saranno importanti per la vittoria finale del campionato. In questi giorni abbiamo lavorato tantissimo, dedicando particolare attenzione agli errori commessi nelle scorse partite e cercando di imparare sempre più a ragionare come gruppo”.

“Abbiamo grande opportunità di giocare a Catania”

E continua: “Abbiamo la grande opportunità di giocare due partite a Catania, su un campo che conosciamo bene, anche se certamente sentiremo la mancanza sugli spalti dei nostri tifosi e di chi ci vuole bene. Noi però abbiamo fatto un grande lavoro anche dal punto di vista mentale e sono sicura che le nostre ragazze faranno di tutto per evitare quei cali di tensione che ci sono stati in alcune occasioni nelle scorse partite. Il Padova avrà fame e voglia di riscattarsi? Noi siamo più affamate di loro e lo saremo su ogni palla. Conosciamo le qualità del nostro avversario, ma siamo anche consapevoli della nostra forza e faremo di tutto per esprimerla al meglio”.

Il calendario della serie tricolore

Gara 1, venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

Gara 2, domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

Gara 3, venerdì 4 giugno, alle 20.15 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – diretta Rai Sport HD

Gara 4, domenica 6 giugno, alle 16, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – diretta Rai Sport HD

Eventuale Gara 5, mercoledì 9 giugno, alle 19 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte – diretta Rai Sport HD