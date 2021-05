Etnee sfideranno ora il Plebiscito Padova

In finale affronteranno il Plebiscito Padova

Le etnee hanno battuto 10-3 la Sis Roma in gara 3

In A1 maschile, Ortigia Siracusa batte Trieste e vola in Euro Cup

Vittoria e finale scudetto. L’Ekipe Orizzonte Catania si impone nettamente per 10-3 sulla Sis Roma in gara 3 delle semifinali tricolore del campionato di pallanuoto femminile. Parte, dunque, ufficialmente la caccia allo scudetto numero 21 per le etnee che affronteranno il Plebiscito Padova per completare una stagione già positiva con la vittoria della Coppa Italia ad aprile, proprio contro le romane. Il Padova ha battuto 16-6 in gara 3 il Verona nell’altra serie di semifinale.

Prova di forza delle etnee

Nel match giocato alla piscina Francesco Scuderi di Catania, le rossazzurre hanno offerto una prova di forza. Avanti di 2 reti alla fine della prima frazione e per 5-1 all’intervallo lungo, il sette allenato da Martina Miceli non ha avuto particolari difficoltà a portare a casa una nuova finale.

Tripletta per Giulia Emmolo

Miglior marcatrice del match è stata Giulia Emmolo con tre reti. Doppiette per Valeria Palmieri e Claudia Marletta. Un gol ciascuno anche per Giulia Viacava, Laura Barzon e Jelena Vukovic.

“Oggi le ragazze sono state davvero molto brave – ha detto Martina Miceli – hanno giocato la partita che avevamo preparato. Sono state perfette sotto qualsiasi aspetto, sia sul piano dell’approccio che su quello della tenuta mentale. Hanno giocato da squadra e questo è stato il nostro punto di forza. Quando si è così bravi alla fine si vince. E andiamo avanti!”.

La finale contro il Plebiscito Padova

L’Ekipe Orizzonte giocherà la finale scudetto contro il Plebiscito Padova, al meglio delle cinque partite. Le prime due si disputeranno sul campo delle venete. La terza e l’eventuale quarta a Catania. L’eventuale quinta ancora a Padova.

Calendario della finale al meglio delle 5 partite

Ecco il palinsesto delle partite della finale che saranno trasmesse tutte su Rai Sport HD

Gara 1 – venerdì 28 maggio, alle 18.30 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Gara 2 – domenica 30 maggio, alle 16 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Gara 3 – venerdì 4 giugno, alle 20.15 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

ev Gara 4 – domenica 6 giugno, alle 16 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

ev Gara 5 – mercoledì 9 giugno, alle 19 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

In A1 maschile, Ortigia Siracusa è in Euro Cup

Impresa riuscita. L’Ortigia Siracusa ribalta il Trieste, lo batte 9-5, chiude al quinto posto il massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile e, cosa più importante, si qualifica per la Euro Cup 2021/22. Gli aretusei erano chiamati al ribaltone per recuperare il 13-10 subito nel match di andata sette giorni fa. Fondamentale, dunque, la differenza reti che ha premiato il sette siracusano.

Siciliani subito all’attacco nel primo parziale che viene chiuso sul 3-0. Gli ospiti però hanno un ritorno a metà gara ed all’intervallo si riportano sul -1. A quel punto, l’Ortigia torna in auge con una doppietta di Gallo e la firma di Rocchi nel terzo tempo, poi Ferrero e Rocchi blindano il risultato. Non basta la rete di Razzi a 53″ a colmare lo svantaggio per i triestini. I secondi passano, l’Ortigia è indenne e fa festa.