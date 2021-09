Il 16 e 17 settembre le tre siciliane e la Lazio Nuoto inserite nel girone D a Siracusa

A Siracusa il girone eliminatorio di Coppa con tre siciliane al via

Ortigia, Telimar, Nuoto Catania e Lazio si sfideranno il 17 ed il 18 settembre

In palio due posti per la final eight

Al via la stagione della pallanuoto maschile. Venerdì 17 e sabato 18 settembre a Siracusa si giocheranno le sfide del girone D del primo turno di Coppa Italia con tre siciliane ai nastri di partenza.

Alla piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport di Siracusa si affronteranno i padroni di casa dell’Ortigia, il Telimar e la Nuoto Catania unitamente alla Lazio Nuoto per i due posti che portano alla final eight.

Telimar vuole rimanere tra le prime quattro

Il Telimar si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di restare fra le prime quattro squadre d’Italia: “Sarà difficile, sarà una stagione completamente diversa da quella che ci siamo da poco messi alle spalle – afferma l’allenatore Marco Baldineti –. È stato un anno un po’ particolare, tra lockdown, covid, assenza di pubblico e pochissime partite disputate a fronte di stacchi di settimane intere. Alla fine dei conti – dice –, abbiamo meritato di raggiungere obiettivi che sono andati ben al di là della nostra programmazione iniziale”.

Baldineti “La società ha lavorato bene per confermarsi”

Quest’anno si torna alla vecchia formula del Campionato e “alle 26 partite dobbiamo aggiungere Coppa Italia ed Euro Cup – sottolinea Baldineti –. Ieri siamo stati la sorpresa, oggi ci tocca confermarci con risultati importanti. Per questo, la società ha attrezzato un’ottima squadra. Il nostro compito sarà quello di sfruttare al meglio ogni momento di preparazione tra un impegno e l’altro, per amalgamare bene il gruppo e continuare la crescita iniziata l’anno scorso”.

Molta attesa

C’è attesa in casa TeLiMar alla vigilia del turno preliminare di Coppa Italia: “Alla prima uscita ufficiale – svela il tecnico ligure – c’è sempre molta curiosità di capire se la squadra ha recepito le direttive e a che punto i nuovi innesti hanno cambiato i loro automatismi per integrarsi nella manovra”.

Quanto al croato Basic, allo statunitense Irving e al giovane Turchini, “sono tre ragazzi d’oro – sottolinea Baldineti –. I primi due sono giocatori fatti e finiti, che sanno bene quello che vogliono. Turchini, d’altro canto, è molto promettente e penso che non ci vorrà molto affinché raggiunga una identità di ruolo all’interno della squadra”.

Le avversarie del Telimar

La prima avversaria del girone D sarà la Lazio “che ha già dimostrato di essere un avversario ostico e, dopo aver ottenuto la salvezza, pur avendo perso qualche pedina importante, come Soro, si è rinforzata e darà del filo da torcere per tutta la stagione”, secondo Baldineti.

Sabato mattina sarà la volta della Nuoto Catania, che per il tecnico “potrebbe essere la sorpresa di quest’anno, perché ha un giusto mix di giocatori esperti e di giovani”.

Il turno di Coppa si chiuderà con la sfida ai cugini dell’Ortigia, battuti soltanto ai rigori a maggio nella finale per il terzo posto conquistato alla Comunale di Palermo: “Gli uomini di Piccardo sono una delle favorite insieme al Savona e a noi per il terzo posto in Coppa. Hanno sette giocatori che militano in A1 da vent’anni, ma hanno anche diverse preziose pedine che sono reduci dall’Argento ai Mondiali Under 20 insieme al nostro Davide Occhione. Il nostro obiettivo – conclude – è senza dubbio passare il turno, ma vorremmo farlo da primi del girone e per farlo non dobbiamo sottovalutare nessuna situazione”.

Questo il programma del Girone D – Siracusa

1^ Giornata -Venerdì 17 settembre

18 S.S. Lazio Nuoto-Telimar

19.30 Nuoto Catania – C.C. Ortigia

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

09.30 C.C. Ortigia-S.S. Lazio Nuoto

11 Telimar – Nuoto Catania

3^ Giornata – Sabato 18 settembre

16.30 S.S. Lazio Nuoto – Nuoto Catania

18 C.C.Ortigia-Telimar

Come vedere le partite

Le partite verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook Circolo Canottieri Ortigia

La fase finale di Coppa Italia

La fase finale della Coppa Italia, a cui accedono le prime due squadre classificate di ciascun Girone di Preliminary Round, si svolge con la formula della Final Eight, in unica sede, da venerdì 11 a domenica 13 marzo 2022 (salvo variazioni dipendenti dal palinsesto Rai).

La Final Eight di Coppa Italia si articola in tre fasi: quarti, semifinali e finali, con scontri diretti ad incrocio.