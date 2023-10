Serie B, il punto sull'undicesimo turno

Parma a marcia spedita, Venezia insegue, cadono Catanzaro e Palermo mentre Modena, Sudtirol e Cremonese inseguono.

L’undicesima giornata del campionato di serie B offre diversi spunti anche in chiave salvezza con la Reggiana che demolisce la Feralpisalò in trasferta ed il Bari che espugna Brescia attestandosi a metà classifica.

Una giornata quella andata agli archivi che ha visto ben cinque successi esterni e quattro interni, con un solo pareggio a reti inviolate tra Spezia e Cosenza.

Parma avanti tutta, Venezia ok, cadono Palermo e Catanzaro

Protagonista è ancora il Parma che espugna il Del Duca di Ascoli con un perentorio 3-1 e va a +5 dalle insegutrici approfittando dello stop del Catanzaro (1-0 a Como) e del Palermo sconfitto inopinatamente dal Lecco davanti ad oltre 25mila spettatori che hanno assipeato il Barbera.

I ducali passano subito con Man al 7′. L’Ascoli ha un’impennata d’orgoglio e pareggia con Caligara. Ancora Man raddoppia dopo la mezz’ora mentre Bernabé ad inizio ripresa sigla il 3-1. Finale convulso, i marchigiani in superiorità numerica sbagliano un rigore nel recupero e la sfida finisce qui.

Catanzaro sconfitto a Como. Si ferma la matricola terribile all’Euganeo. I lariani vincono 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Verdi in apertura. Tre punti che fanno volare i lombardi al sesto posto.

Cade anche il Palermo. Clamoroso al Barbera verrebbe da dire, parafrasando il celeberrimo Clamoroso al Cibali. I rosanero perdono in casa con l’ultima in classifica. Il Lecco con merito si impone 2-1 e concede il bis dopo il successo a Pisa nel recupero di mercoledì. Amarissimo risveglio dei siciliani che in casa non ingranano e dopo lo stentato pareggio con lo Spezia devono cedere il passo davanti al pubblico amico per la seconda volta (Cosenza docet). Primo tempo stregato per l’11 di Corini che va sotto di due: in contropiede segnano Crociata e Sersanti. Brunori su rigore nel finale di recupero accorcia ma è tardi. Palermo al quarto posto.

Ne approfitta il Venezia che vince in rimonta sul Pisa. Valoti illude su rigore, Pierini torna a segnare, Johnsen nel finale ribalta tutto: lagunari affiancano il Catanzaro a quota 21 ma a -5 dal fuggitivo Parma.

Modena batte Ternana, Sudtirol supera la Samp, blitz Cremonese

La classifica per la zona play off si accorcia. Il Modena supera la Ternana 2-1 con reti di Palumbo e Falcinelli (tardiva la marcatura di Dionisi in pieno recupero per gli umbri) e si attesta al quinto posto con 19 punti.

Il Sudtirol abbatte la Sampdoria, sempre più in crisi. La squadra di Bisoli vince 3-1 ed è settima con 16 punti. Gonzalez illude i blucerchiati al 53′ poi succede di tutto nel finale. Odogwu pareggia e nel recupero al 95 Casiraghi trasforma un rigore e Pecorini pone la parola fine al match al 99′.

Nell’anticipo la Cremonese si conferma squadra da trasferta ed espugna il Tombolato 2-1. Succede anche qui tutto nel finale. Ravanelli porta in vantaggio i grigiorossi al 79′, Vita pareggia due minuti dopo. L’ex rosanero Franco Fasquez firma l’acuto da tre punti al 93′. Cremonese a quota 16 in piena zona play off.

Colpi esterni di Reggiana e Bari, pari tra Spezia e Cosenza

In chiave salvezza la Reggiana fa un bel balzo in avanti battendo ampiamente in trasferta la Feralpisalò con un perentorio 3-0. Per gli emiliani seconda affermazione di fila dopo quella col Venezia. Segnano Antiste e poi Cigarini su rigore. In avvio di ripresa Pieragnolo cala il tris. Notte fonda per i Leoni del Garda, ultimi in classifica.

Il Bari vince in rimonta al Rigamonti sul Brescia al secondo stop di fila. Moncini su rigore porta avanti i padroni di casa: Diaw e Vicari nella ripresa ribaltano tutto.

Pareggio a reti inviolate tra Spezia e Cosenza con i liguri che non riescono a ripetere la bella prova con il Palermo.

Serie B, i risultati della 11ma giornata

Cittadella-Cremonese 1-2

Como-Catanzaro 1-0

Feralpisalò-Reggiana 0-3

Spezia-Cosenza 0-0

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Ascoli-Parma 1-3

Modena-Ternana 2-1

Palermo-Lecco 1-2

Venezia-Pisa 2-1

Brescia-Bari 1-2

Classifica

Parma 26 punti; Venezia e Catanzaro 21; Palermo* 20, Modena 19; Como* 17, Sudtirol* e Cremonese 16; Cosenza 15; Bari e Reggiana 14; Brescia** e Cittadella 13; Ascoli e Pisa 12; Spezia* 8; Lecco** e Sampdoria (-2) 7; Ternana 6; Feralpisalò 5

Palermo, Como, Sudtirol una partita in meno

Brescia e Lecco due partite in meno

Sampdoria partita da -2

Marcatori

Massimo Coda (Cremonese) e Daniele Casiraghi (Sudtirol) 7 gol; Benedyczak (Parma) 6; Mendes (Ascoli) e Man (Parma) 5.