Serie B, il programma dell’undicesima giornata, apre Cittadella-Cremonese

La capolista Parma ad Ascoli, la sorpresa Catanzaro a Como, il Palermo in casa col Lecco mentre c’è il “derby delle repubbliche marinare” tra Venezia e Pisa. L’undicesima giornata del campionato di serie B in programma nel fine settimane offre diversi spunti.

Venerdì sera l’anticipo tra Cittadella e Cremonese

Ad aprire i giochi è il posticipo di domani sera (venerdì 27 ottobre alle 20.30) tra Cittadella e Cremonese che si gioca al Tombolato. Di fronte due formazioni deluse dai precedenti impegni. I veneti cercano il riscatto dopo il ko col Pisa per 2-1, la Cremonese vuole confermarsi squadra da trasferta e dimenticare la sconfitta interna col Sudtirol. I tre punti in palio servono ad entrambe per emergere dal centro classifica.

Parma ad Ascoli, Catanzaro fa visita al Como

In trasferta le prime due della classe. Sabato 28 ottobre alle 14.30 il Catanzaro, secondo in classifica cerca conferme a Como. Campo difficile quello dei lariani ma la matricola giallorossa è in forma, gioca bene ed ha entusiasmo. Tuttavia i lombardi con tre punti potrebbero avvicinarsi molto ai diretti avversari ed a posizioni più nobili.

La capolista Parma, invece, gioca alle 16.15 ad Ascoli. I ducali fin qui hanno fatto molto bene ed al Del Duca vogliono ulteriori conferme. L’Ascoli dopo il blitz a Lecco è in zone più tranquille e punta a sfruttare il fattore campo per un risultato di prestigio e pratico.

Spezia e Sampdoria cercano ulteriori punti

Le liguri cercano ulteriori punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Lo Spezia, dopo l’ottimo 2-2 in casa del Palermo cerca la quinta partita utile consecutiva ricevendo il Cosenza. I silani devono rimediare al 2-0 subito al Ferraris dalla rediviva Sampdoria. I padroni di casa, però, hanno fame di punti essendo a quota 7. Il Cosenza certamente non starà a guardare anche per non perdere quota dalle posizioni di serenità.

La Sampdoria, invece, rinvigorita dal 2-0 al Cosenza firmato da Borini, va a far visita al Sudtirol. Al Druso la squadra di Andrea Pirlo troverà una formazione solida che ha ritrovato entusiasmo dopo il colpo esterno sulla Cremonese.

Sfida salvezza tra Reggiana e Feralpisalò

Sempre sabato alle 14 si gioca una vera e propria sfida salvezza, quella tra Reggiana e Feralpisalò. Gli emiliani stanno decisamente meglio in classifica soprattutto dopo il successo sul Venezia. Tre punti pesanti quanto macigni per la squadra guidata da Alessandro Nesta che si trova di fronte la Feralpisalò. I Leoni del Garda dopo il 3-0 subito ad opera del Catanzaro sono con l’acqua alla gola anche in virtù della vittoria del Lecco sul Pisa nel recupero di mercoledì scorso. I lombardi hanno raccolto finora 5 punti e sono penultimi. Una ulteriore battuta d’arresto potrebbe avere un peso non indifferente.

Il Palermo riceve il Lecco, il Venezia il Pisa

Domenica 29 ottobre alle 16.15 il resto del programma. Spicca la sfida tra Palermo e Lecco. I rosanero dopo la rimonta con lo Spezia al 104’ siglata da Stulac davanti a 29mila spettatori vogliono tornare a vincere anche per mettere pressione a Parma e Catanzaro e per sfruttare il calendario – in linea teorica – favorevole. Il fattore campo deve tornare ad essere un’arma in più la squadra di Eugenio Corini che però davanti al proprio pubblico ha vinto solo 2 volte, pareggiato 1 e perso con il Cosenza facendo le migliori fortune – finora – in trasferta con un pari e quattro vittorie di fila.

Il Lecco, ringalluzzito dal successo di Pisa sogna il bis che avrebbe del clamoroso. Ma nel calcio mai dire mai.

Il Venezia vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia. Anche per non perdere contatto con le prime tre posizioni. Il Pisa non starà a guardare anche per riscattare il ko interno con la matricola Lecco che ha fatto scendere le quotazioni dei nerazzurri.

Modena vuole volare con la Ternana, Brescia e Bari per i tre punti

Al Braglia il Modena cerca il bis ospitando la Ternana. Tre punti permetterebbero ai Canarini di mantenere quantomeno la quarta posizione. Gli umbri, dal canto loro, sono obbligati a fare punti e comunque a non perdere per togliersi dalla zona caldissima della classifica ed uscire da un periodo sicuramente non positivo.

La sfida tra Brescia e Bari invece vede due squadre deluse dall’ultima partita disputata. Le Rondinelle hanno perso nel recupero col Modena giocato mercoledì all’ultimo respiro; il Bari non è andato oltre l’1-1 in casa con il Modena centrando l’ottavo pareggio in 10 partite e non cambiando molto la sua classifica nonostante l’arrivo in panchina di Pasquale Marino che ha rilevato Michele Mignani. Entrambe, quindi, cercano il riscatto dopo prestazioni deludenti.

Serie B, le partite della undicesima giornata

Venerdì 27 ottobre

Cittadella-Cremonese alle 20.30

Sabato 28 ottobre

Como-Catanzaro alle 14

Feralpisalò-Reggiana alle 14

Spezia-Cosenza alle 14

Sudtirol-Sampdoria alle 14

Ascoli-Parma alle 16.15

Domenica 29 ottobre

Modena-Ternana alle 16.15

Palermo-Lecco alle 16.15

Venezia-Pisa alle 16.15

Brescia-Bari alle 16.15

La classifica

Parma 23 punti; Catanzaro 21; Palermo* 20; Venezia 18, Modena 16; Como*, Cosenza 14; Brescia**, Sudtirol*, Cremonese e Cittadella 13; Ascoli e Pisa 12; Bari e Reggiana 11; Spezia* e Sampdoria (-2) 7; Ternana 6; Feralpisalò 5; Lecco** 4.

Marcatori

Massimo Coda (Cremonese) 7 gol; Adrian Benedyczak (Parma) e Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6; Pedro Mendes (Ascoli) 5.