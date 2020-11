Botta e Risposta tra Laura Pausini e Fiorella Mannoia su Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona. C’è chi lo ama (e sono tantissimi) ma c’è anche chi pensa che tanto dolore per la scomparsa della leggenda del calcio sia esagerato. E di quest’ultimo gruppo fa parte Laura Pausini.

La popstar romagnola, infatti, su Instagram, in un messaggio che ha poi cancellato (resasi magari conto di avere sbagliato), ha affermato: «In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare».

Il riferimento è alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si è celebrata ieri e ai femminicidi avvenuti in provincia di Padova e Catanzaro (ma oggi ce n’è stato anche un terzo, in provincia di Pordenone).

A Laura Pausini ha replicato, stizzita, la collega Fiorella Mannoia che su Twitter ha scritto: «Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera».