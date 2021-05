Il nuovo calendario

Come preventivato, il secondo turno dei play off della Serie C non si disputeranno mercoledì 12 maggio ma mercoledì 19 maggio. Impegnato anche il Palermo, in trasferta sul campo della Juve Stabia, dove dovrà assolutamente vincere per accedere al 1° turno della fase nazionale dei play pff.

Ciò perché la gara Triestina – Virtusvecomp Verona, rinviata per Covid-19, valida come primo turno dei play-off del girone B della serie C, sarà recuperata sabato 15 maggio alle ore 17.30. Lo ha disposto la Lega Pro.

Per effetto di questo slittamente, il 1° turno della fase nazionale dei play off – gara d’andata – si terrà domenica 23 maggio, anziché il 16. La gara di ritorno, invece, si giocherà mercoledì 26 (anziché il 20). La gara d’andata del 2° turno, poi, si disputerà domenica 30 maggio (anziché il 24), mentre il ritorno mercoledì 2 giugno (invece del 28). Fissata per il 16 giugno, poi, il ritorno della finale.

«In questa fase – ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Legs Pro – che resta pur sempre critica a causa della subdola diffusione del Covid, dobbiamo alzare al massimo il livello di prevenzione sanitaria e di attenzione verso i gruppi squadra. Abbiamo vagliato tutte le ipotesi possibili, ogni situazione di contagio che si verifica è un caso a sè stante e ciò richiede una rapida capacità di intervento. La soluzione individuata oggi ci consente di avere margine, con una serie di slot per il regolare prosieguo dei play-off».