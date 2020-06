Gli altri risultati

Successo in trasferta per la Sicula Leonzio nel playout d’andata di Serie C.

La squadra siciliana ha sconditto di misura il Bisceglie con un goal, al 32° minuto del primo tempo, del centrocampista Davide Bariti.

Grazie a questo risultato, al Sicula Leonzio allenato da Vito Grieco basterà anche perdere 0-1 in casa per guadagnarsi la salvezza in quanto il regolamento dice che, in caso di parità al termine del doppio confronto, prevale la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

La gara di ritorno è in programma martedì 30 giugno. Non ci sarà nel Sicula Leonzio Filippo Maria Scardina, espulso durante il match con i pugliesi.

Gli altri Play-Out:

– GIRONE A: Pianese – Pergolettese 0-0; Olbia – Giana Erminio 1-0;

– GIRONE B: Fano – Ravenna 2-0; Arzignano Valchiampo – Imolese 1-2.

– GIRONE C: Rende – Picerno 1-0.