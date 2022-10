Serie C femminile, rosanero inseguono la vetta, biancoblu ferme a 1 punto

Una vittoria ed una sconfitta: questo il bilancio delle due squadre siciliane nel girone C del campionato di serie C di calcio femminile che ha celebrato ieri la quinta giornata di andata. A Pescara, il Palermo ha regolato con un perentorio 4-0 la Cantera Adriatica; l’Academy Sant’Agata ha perso in casa 5-0 con il forte Chieti.

Palermo femminile non dà scampo alla Cantera Adriatica

Nuova vittoria per il Palermo femminile che a Pescara supera 4-0 la Cantera Adriatica e rimane a tre punti dal duo di testa formato da Res Roma VIII e Lecce Woman, ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate, e ad una lunghezza dal Trastevere.

Dopo il 5-0 rifilato alla Salernitana nel turno precedente, quindi, le rosanero alleante da Antonella Licciardi calano il poker in Abruzzo.

A decidere il match le reti di Chiara Dragotto, Giada Ribellino, Sabrina Geraci e Alessandra Impellitteri su calcio di rigore.

Prossimo turno, il Palermo femminile riceverà la capolista Lecce

Nel prossimo turno il Palermo femminile riceverà a Castellammare del Golfo la capolista Woman Lecce che guida la classifica a punteggio pieno a quota 15 assieme alla Res Roma VIII con 3 lunghezze di vantaggio sulle rosanero. Una sfida verità per le rosanero che proveranno a sfruttare anche il fattore campo.

Academy Sant’Agata sconfitta col Chieti

Niente da fare, invece, per l’Academy Sant’Agata che ha perso in casa 5-0 col Chieti, una delle protagoniste di questo inizio di stagione. Le siciliane rimangono con un solo punto in classifica nei bassi fondi della classifica. Al Biagio Fresina di Sant’Agata di Militello tutto facile per le abruzzesi che confermano di essere formazione compatta. Per le siciliane tanto lavoro da fare.

Segnano per il Chieti: Sona Makulova, Giulia di Camillo, Alessia Stivaletta, Maylis Gissi ed Irene Martella. L’Academy ha giocato col 4-4-2 ed il tecnico ha mandato in campo Vitale F.; Vitale E., Panarello, Cucinotta, Ferrigno; Barrile, Raffaele, Florio, Caravello; Cammarata e Cicirello.

Domenica prossima, il Sant’Agata sarà ospite della Roma Calcio Femminile.

Risultati della quinta giornata

Questi i risultati della quinta giornata di andata del girone C della serie C.

Academy Sant’Agata-Chieti Femminile 0-5

Cantera Adriatica Pescara-Palermo femminile 0-4

Crotone femminile-Frosinone 1-2

Grifone Gialloverde-Cosenza 2-1

Lecce Woman-Indipendent 3-1

Res Roma VIII-Vis Mediterranea Soccer W. 2-0

Trastevere Calcio W-Matera Cds Match Point 1-0

Salernitana W-Roma Calcio Femminile 0-3

Classifica, Palermo femminile vede le posizioni di vertice, S. Agata in coda

Questa la classifica dopo cinque giornate. Res Roma VIII e Lecce Woman 15 punti; Trastevere Calcio W 13; Chieti e Palermo 12; Roma Calcio Femminile 9; Indipendent 8; Frosinone 7; Vis Mediterranea Soccer W e Matera Cds Match Point 6; Grifone Gialloverde 4; Salernitana W e Cantera Adriatica Pescara 3; Academy Sant’Agata 1; Crotone e Cosenza 0.