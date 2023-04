Serie A calcio a 5, Giulio e Mario Musumeci in Nazionale Under 17

Torna ancora in campo la Meta Catania che dopo aver superato per 5-2 il Petrarca Padova, affronta la difficile trasferta di Roma nel posticipo della ventottesima giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5. La sfida si gioca mercoledì 26 aprile alle 19.

Gara dura e complicata, ma i rossazzurri vogliono premere sull’acceleratore in queste ultime tre gare di campionato per regalarsi l’accesso ai playoff scudetto. Obiettivo che dista un solo punto visto la sconfitta della Fortitudo Pomezia per 3-2 a Pescara anche se nella lotta all’ottavo posto si è inserito nuovamente il Real San Giuseppe vittorioso 7-2 sul parquet del Petrarca.

A Roma mancano Alonso e Dovara

La vittoria contro Petrarca alimenta la fiamma e sostiene il percorso virtuoso delle ultime sette gare di campionato con sei vittorie raccolte dalla formazione etnea. Unico neo l’assenza del bomber spagnolo Javi Alonso, che salterà la gara per squalifica e Daniele Dovara fermo per un problema muscolare al braccio.

Il tecnico Cipollini al posto di Dovara porta il giovane under Iennarella. Olimpus Roma squadra quotata e che lotte fino alla fine per la conquista del tricolore, attualmente al terzo posto della classifica con 51 punti con il secondo miglior attacco del campionato, 105 reti, e con la seconda miglior difesa 72 reti subite. Nelle ultime 5 gare a confronto Meta Catania che ha raccolto 4 vittorie e una sconfitta per un totale di 12 punti, mentre i capitolini vengono da 8 punti nelle ultime 5 partite frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Cipollini “Olimpus squadra tosta”

“Partita dura e complicata – afferma coach Cipollini – Olimpus squadra tosta grande attacco e grande fase difensiva. Ma noi siamo sereni, abbiamo fatto due ottimi allenamenti e siamo pronti. Fiducia e motivazioni”

I gemelli Musumeci convocati nella Nazionale Under 17

Buone notizie per la Meta Catania in ambito giovanile. Arriva infatti la doppia chiamata in azzurro nello stage di Genzano della Nazionale Under 17 per i gemelli Mario e Giulio Musueci.

I giovani atleti rossazzurri saranno impegnati dal 4 al 7 maggio a Genzano dove si metteranno a disposizione dei tecnici della nazionale.

Città di Melilli travolto dalla corazzata Napoli

Niente sogno, niente sbandata per la prima della classe che non va in testacoda. E così, la cenerentola Città di Melilli perde 1-9 in casa con la capolista Futsal Napoli. Tutto facile per i partenopei che vanno subito sul 2-0 con Salas e Fortino. Eriel Pizetta però fa esplodere il Pala Villasmundo firmando accorciando le distanze. I padroni di casa provano il pareggio mettendo anche in difficoltà per qualche minuto i quotatissimi avversari.

Ma il Napoli è letale nelle ripartenze e allunga ancora con Salas e Fortino, chiudendo il primo tempo sul 5-1. Ripresa un po’ più blanda con ritmi molto bassi e il Melilli che avverte la stanchezza e un roster troppo risicato con pochi cambi a disposizione di mister Nino Anthony Rinaldi. Napoli che dilaga con Rafinha, Borruto, De Luca e De Simone e mister Cacau che si può permettere un ampio turn over nonostante le assenze, Melilli che cerca con orgoglio la via della rete con le ripartenze di Gianino e Failla e sfiora più volte la rete, ma un ottimo De Gennaro nega la gioia del goal a Pizetta (stoicamente in campo nonostante i crampi) e Spampinato.