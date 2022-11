Mondiali, pareggiano Uruguay e Corea del Sud, Richarlson gol copertina

Con il successo del Brasile sulla Serbia nel gruppo G si è chiusa la prima giornata dei gironi eliminatori ai mondiali di Qatar 2022. I sudamericani hanno superato 2-0 la Serbia con una doppietta di Richarlison a metà ripresa dando una vera e propria lezione di calcio agli avversari soprattutto nella seconda metà di partita. Il gruppo G ha al momento due padroni perché la Svizzera ha battuto, sia pure a fatica, il Camerun per 1-0 con una rete ad inizio secondo tempo firmato da Breel Embolo, attaccante di origini camerunensi che non ha esultato dopo aver battuto Onana.

Nel girone H, invece, l’Uruguay impatta 0-0 con la Corea del Sud mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo vince 3-2 faticando e rischiando non poco con un Ghana mai domo. Proprio Cr7 entra nella storia visto che al 65’ su rigore firma il momentaneo 1-0 ed è il primo calciatore nella storia a segnare in cinque diverse edizioni della rassegna iridata. Complessivamente 9 le marcature (1 nel 2006; 1 nel 2010; 1 nel 2014; 4 nel 2018 ed ora 1 in questa rassegna appena iniziata).

Il Brasile dà un segnale forte, Richarlison gol copertina

La nazionale Verdeoro fatica nel primo tempo, poi nella ripresa comincia a giocare e scardina la porta di Milinkovic Savic. È Richarlison il protagonista assoluto della partita. È lui il peggiore nella prima frazione perché non tocca nemmeno un pallone. È lui che sblocca la sfida al 62’ nel momento di maggiore pressione dei suoi compagni segnando prima di rapina intercettando una corta respinta del portiere serbo che aveva murato una conclusione di Vinicius scaturita da un assolo di Neymar.

Il numero 9, attaccante del Tottenham, quasi avulso per poco più di un’ora si sveglia. Ed al 73’ si inventa il gol che, finora, è la copertina dei Mondiali di Qatar 2022.

Vinicius si invola sulla sinistra e mette in mezzo un pallone teso che trova Richarlison in mezzo all’area. L’attaccante stoppa la palla e con una rovesciata da vedere e rivedere batte l’incolpevole Milinkovic-Savic. Il più bello al momento.

Cristiano Ronaldo nella storia, il Portogallo vince 3-2 sul Ghana

Fatica il Portogallo a dimostrazione che il Ghana è sempre un osso duro per tutti. Succede nel secondo tempo. Per tutta la prima frazione, infatti, è un interminabile giro palla dei lusitani nel tentativo di far segnare Ronaldo. Ci va vicino in alcune occasioni.

Ma la situazione si sblocca a metà ripresa. Ronaldo, neanche a dirlo, va a terra dopo un contrasto con Salisu. Rigore che Cr7 non sbaglia entrando nella storia perché è il primo giocatore a segnare in cinque edizioni dei Mondiali.

Ma il Ghana c’è ed al 73’ pareggia con André Ayew. Baba serve Kudus che centra dal fondo Perreira non respinge con forza, Ayew non si fa pregare ed insacca da pochi passi.

Il Portogallo reagisce e segna 2 reti in 2 minuti, prima con Joao Felix e poi con un capolavoro di Rafael Leao.

Partita finita? No, il Ghana reagisce e con Bukari accorcia sul 3-2 finalizzando di testa un bel cross. Poi al 111’ (ossia all’ultimo minuto di recupero), il portiere portoghese Diogo Costa fa un erroraccio che mette in movimento Inaki Williams che ruba la sfera messa imprudentemente a terra dall’estremo difensore lusitano per riavviare il gioco dopo aver recuperato palla ma scivola e non riesce ad approfittarne. Finisce così con una delle partite più combattute ai Mondiali di Qatar 2022.

Uruguay e Corea del Sud non si fanno male

Finisce a reti inviolate la sfida tra Uruguay e Corea del Sud all’Education City Stadium di Al Rayyan nel girone H dei Mondiali Qatar 2022.

Brava la Corea del Sud a mantenere alto il ritmo e costante il possesso palla senza però riuscire a creare reali palle da gol. I sudamericani, dal canto loro, hanno provato le ripartenze senza successo. Solo all’88’ il brivido più grande con un palo di Godin su calcio d’angolo battuto da Valverde. Alla fine è 0-0 e tutti i verdetti sono rimandati alle prossime due partite.

La Svizzera batte di misura il Camerun

La Svizzera batte i Leoni indomabili del Camerun per 1-0 al termine di un match equilibrato. Nel primo tempo africani più pimpanti nella ripresa i rossocrociati passano in vantaggio suibot con Embolo che appoggia in rete solo soletto un assist di Shaquiri. Poi più volte sfiorano il 2-0. Ma All’Al Janoub Stadium di Doha l’1-0 resiste.

Qatar 2022, la situazione nei gruppi G ed H

Questa la situazione nei gruppi G ed H dei mondiali Qatar 2022. Nel girone G: Svizzera-Camerun 1-0 e Brasile-Serbia 2-0. Classifica: Brasile e Svizzera 3 punti, Camerun e Serbia 0. Nel girone H: Uruguay-Sud Corea 0-0 e Portogallo-Ghana 3-2. In classifica: Portogallo 3, Uruguay e Sud Corea 1, Ghana 0.

Domani si apre la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022

Tornano in campo i gironi A e B per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022.

Anche domani, venerdì 25 novembre, sono in programma 4 partite. Il palinsesto è aperto dalla sfida del gruppo B tra Galles ed Iran alle 11. Poi alle 14 il gruppo A vedrà i padroni di casa del Qatar giocare col Senegal.

Sempre per il girone A, alle 17, Olanda ed Equador di fronte per stabilire la prima posizione. Chiude il programma un interessante Inghilterra-Stati Uniti.