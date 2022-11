Mondiali, spettacolare pareggio 3-3 tra Croazia-Camerun

Si chiude la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali di Qatar 2022 con altri verdetti. Brasile e Portogallo vanno agli ottavi di finale grazie ai successi rispettivamente su Svizzera ed Uruguay con un turno di anticipo rispetto alla conclusione della prima fase della kermesse iridata. Entrambe raggiungono la Francia già sicura del passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Croazia e Camerun pareggiano 3-3 mentre il Ghana si rimette in corsa superando 3-2 la Corea del Sud. Da domani inizia l’ultima giornata e conosceremo altre quattro qualificate.

Due volte Bruno Fernandes e Portogallo qualificato

Nell’ultima partita della seconda giornata della fase ai gironi dei Mondiali di Qatar 2022, il Portogallo ha la meglio sull’Uruguay per 2-0 e vola in testa al gruppo H. Partita equilibrata anche se il maggior palleggio dei lusitani ha reso loro la vita più facile. Primo tempo con possesso di palla per Ronaldo e soci, poi lampo uruguagio con Betancur che sfonda e si presenta davanti a Costa che però è bravo in uscita bassa ad abbrancare il pallone.

Nella ripresa il Portogallo spinge e va in vantaggio con Bruno Fernandes al 54’. È suo il cross che viene sfiorato ma non toccato da Ronaldo che sblocca la partita. L’Uruguay cambia e prende un palo con Suarez al 77’. I sudamericani ci credono ma sono imprecisi in un paio di occasioni importanti soprattutto con Arrascaeta che prova il colpo sotto a tu per tu con l’estremo difensore lusitano senza fortuna.

Al 90’ rigore inventato dal Var e da Faghani per un tocco di mano di Gimenez in caduta. Per intenderci: il difensore uruguayano tocca la sfera con la mano ma in caduta. Impossibile fermarsi ma tant’è. Tiro dagli 11 metri che Bruno Fernandez trasforma freddamente.

Portogallo con 6 punti, grazie al 3-2 nella prima giornata al Ghana, qualificati agli ottavi di finale. L’Uruguay fermo ad 1, si gioca tutto tra pochi giorni nella sfida diretta proprio con gli africani che hanno battuto la Corea del Sud 3-2.

Ghana vittorioso, Corea del Sud quasi fuori

Nell’altra sfida del girone H, il Ghana si impone 3-2 sulla Corea del Sud al termine di una partita molto bella e dai due volti: primo tempo per gli africani, secondo per gli asiatici.

Maggiore cinismo del Ghana con Kudus sugli scudi a segno con una doppietta. Tre punti d’oro per loro che si rimettono in gioco e che sfideranno l’Uruguay per conquistare il secondo posto. Al Ghana basta un pari. La Corea del Sud ha poi pagato i propri limiti difensivi.

Ghana avanti sul 2-0 con Salisu al 24′ su calcio di punizione battuto di Aywe. Errore difensivo però di Kim MinJae.

Passano 10 minuti e Kudus raddoppia sfruttando bene un cross di Ayew. Bravo l’attaccante a sfiorare il pallone il tanto che basta per mettere fuori causa Kim Seung-Gyu.

Nella ripresa la Corea del Sud torna in campo con l’imperativo di ritornare in partita. Il Ghana non sfrutta gli spazi e dal possibile 3-0 subisce due gol in tre minuti da Cho Gue-Sung tra il 58′ ed il 61′ che era appena entrato.

Al 68′ il Ghana trova il 3-2 con Kudus che confeziona la sua doppietta. Mensah sfonda sulla sinistra e la sfera raggiunge Kudus che di prima intenzione batte il portiere sudcoreano.

La Corea del Sud si getta in avanti e sfiora il pareggio al 76′ con Kim Jin-Su ma Mensah spazza sulla linea di porta. Asiatici ancora in pressione ma senza riuscire nell’intento.

Brasile pratico, Svizzera battuta di misura

Il Brasile continua ad essere pratico, un po’ meno spettacolare rispetto all’esordio con la Serbia. Gli elvetici riescono a fermare senza troppi problemi l’estro dei verdeoro. Risolve Casemiro all’83’ con un tiro imprendibile per Sommer. Sudamericani primi nel girone G con 6 punti. Elvetici con 3 punti ma che dovranno affrontare la Serbia per cercare il secondo posto.

Camerun e Serbia pareggiano

Succede di tutto in Camerun-Serbia. Africani in vantaggio, poi raggiunti e ribaltati nel recupero del primo tempo dai croati che vanno addirittura sul 3-1 e rimonta finale. Un pari che permette alle due squadre di mantenere le ultime speranze residue di passaggio del turno. Possibilità, però, molto ridotte.

Attacca la Serbia che dopo lo 0-2 subito dal Brasile all’esordio ha voglia di rialzare la china. Passa in vantaggio però il Camerun con Castelletto che sfrutta un’azione di angolo per sbucare improvvisamente sul secondo palo e battere V. Milinkovic-Savic. Nel recupero i vicecampioni del Mondo pareggiano con Pavlovic di testa e nell’azione successiva con S. Milinkovic-Savic con uno splendido tiro sul primo palo dal limite.

In avvio di ripresa, al 53′ arriva il 3-1 della Serbia con il bomber Kitrovic che chiude un’azione splendida.

I Leoni indomabili però non sono ancora battuti. E tra il 63′ ed il 66′ trovano due reti del pari. Prima con Aboubakar abile a scattare sul filo del fuorigioco su lancio di Castelletto. A tu per tu col portiere serbo, Aboubakar tira in pallonetto e fa 2-3. Poi Choupo-Moting pareggia con un’azione simile: l’assist questa volta è di Aboubakar.

Qatar 2022, la situazione dei gironi G ed H

Dopo due giornate questa la situazione nei gruppi G ed H. Girone G: Camerun-Serbia 3-3; Brasile-Svizzera 1-0. Classifica: Brasile 6 punti; Svizzera 3; Camerun e Serbia 1.

Girone H: Portogallo-Uruguay 2-0; Ghana-Corea del Sud 3-2. Classifica: Portogallo 6; Ghana 3; Uruguay e Corea del Sud 1.

Si chiudono i gironi A e B di Qatar 2022

Domani, martedì 29 novembre, si chiudono i gironi A e B con le partite della terza giornata.

Scende in campo per prima il gruppo A con Equador-Senegal e Olanda-Qatar. Entrambi i match si giocheranno alle 16.

Il gruppo B giocherà alle 20. Le partite sono Iran-Stati Uniti e Galles-Inghilterra.