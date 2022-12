Mondiali, gli Oranje superano gli Usa, l’Albiceleste l’Australia

Iniziati gli ottavi di finale ai Mondiali Qatar 2022. Olanda ed Argentina vincono rispettivamente su Stati Uniti per 3-1 ed Australia per 2-1 e si affronteranno nei quarti di finale venerdì 9 dicembre alle 20.

Oggi, invece, si giocheranno altri due ottavi di finale. Alle 16 Francia-Polonia ed alle 20 Inghilterra-Senegal. Si prospetta un quarto di finale affascinante.

L’Olanda non sbaglia e cala il tris agli Usa

Nella sfida inaugurale degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, l’Olanda, come già accennato, ha superato 3-1 gli Stati Uniti. Risultato maturato al termine di una partita vibrante soprattutto nel finale. Gli Oranje di Van Gaal hanno avuto la meglio grazie alla maggiore qualità ed esperienza. Al terzo minuto gli Stati Uniti ci provano con Pulisic che ha una grossa occasione ma tira addosso al portiere. L’Olanda si sveglia ed al primo vero affondo passa in vantaggio con un gol di Depay che finalizza un contropiede con assist di Dumfries.

Gli Stati Uniti non riescono ad organizzare una vera e propria controffensiva ed il ritmo del gioco, anziché aumentare, diminuisce portando la partita sui binari favorevoli agli olandesi.

Il 2-0 arriva poco prima dell’intervallo, al primo minuto di recupero, su un’azione simile a quella del gol di Depay. Il copione si ripete: Dumfries sfonda sulla destra e serve un pallone per l’accorrente Blind che piazza la sfera come se fosse un rigore in movimento e trova il potenziale colpo del Ko.

Nella ripresa l’Olanda con lo stesso canovaccio (Dumfries nella veste di assistman ancora per Blind che però viene anticipato da Dest), sfiora la terza rete.

Il tecnico statunitense Gregg Berhalter opera i cambi al 67′ escono Weah e McKennie per Aaronson e Wright. Il ritmo degli Usa cresce ed al 74′ potrebbero accorciare proprio con Wright che prova a sfruttare un retropassaggio sbagliato di De Jong. Wright salta il portiere e tira in porta ma Dumfries sulla linea spazza.

Ma è il preludio al gol che arriva due minuti dopo, al 76′ Pulisic mette in mezzo un pallone rasoterra dalla destra, Wright impatta in maniera quasi fortunosa con il tacco di destro, la sfera incrocia, si impenna e con una parabola veleonsa supera portiere e difensore sulla linea.

Il match si riapre ma il sogno americano dura 5 minuti: Dumfries, il migliore in campo con due assist ed un salvataggio sulla linea, si mette in proprio e sigla il 3-1 sfruttando un cross dalla sinistra di Blind. L’esterno dell’Inter non ha difficoltà, essendo tutto solo, ad incrociare di controbalzo ed a battere l’estremo difensore statunitense. Finisce qui, Olanda ai quarti, Usa fuori con onore ma già proiettati al Mondiale di casa del 2026.

Messi trascina l’Argentina, Australia fuori a testa alta

L’Argentina passa ai quarti, l’Australia esce a testa alta come nel 2006 quando incrociò l’Italia futura campione del Mondo.

L’Albiceleste soffre, però, per avere la meglio sui Socceroons. Quest’ultimi offrono una prova generosa al netto di alcuni errori sfruttati prontamente da una formazione esperta come quella sudamericana. Messi e compagni sono tra i favoriti per la vittoria a Qatar 2022.

L’Argentina è trascinata da Leo Messi che sblocca la partita al 35′ al termine di una combinazione in area con Otamendi che offre la sponda al fuoriclasse del Psg che trova l’angolo lontano con una rasoiata millimetrica.

Vantaggio meritato per i sudamericani che però prima di allora non avevano trovato il guizzo giusto. Nella ripresa, l’Australia è aggressiva ed un paio di volte prova a sfruttare i retropassaggi dei difensori argentini al loro portiere Martinez. In una di queste, Duke per un soffio non anticipa l’estremo difensore avversario.

Ma l’Argentina raddoppia al 57′ proprio su un’azione analoga. La qualità conta ma l’errore del portiere Ryan è pacchiano: Alvarez gli soffia il pallone, si gira, incrocia in diagonale insaccando a porta vuota il pallone del 2-0.

L’Argentina potrebbe sfiorare il 3-0 ma l’Australia non è doma e con grande cuore si getta in avanti per riaprire il match.

Il gol arriva al 77′: Enzo Fernandez devia sfortunatamente nella propria porta una bordata da fuori area. La deviazione mette fuori causa il portiere Martinez che non può intervenire per l’improvviso cambio di direzione e per la potenza del tiro.

I Socceroons si rianimano e nel finale provano il tutto per tutto ed andando vicini al pareggio, che avrebbe avuto del clamoroso e che avrebbe portato ai supplementari. I primi ai Mondiali di Qatar 2022.

La più importante al 7′ ed ultimo minuto di recupero con il giovanissimo Kuol che riceve la sfera in area, si gira bene, arriva a tu per tu con Martinez che però gli chiude benissimo lo specchio della porta murando la conclusione e salvando i suoi.

Argentina avanti, dove trova l’Olanda in un quarto di finale che sarà il revival della finale Mondiale del 1978.

Qatar 2022, oggi Francia-Polonia ed Inghilterra-Senegal

Gli ottavi di finale ai Mondiali Qatar 2022 proseguono. In programma oggi Francia-Polonia alle 16 ed Inghilterra-Senegal alle 20.

Potrebbe prospettarsi un altro quarto di finale con una sfida classica in caso di qualificazione di Francia ed Inghilterra. Con i campioni del Mondo in carica lanciati tra le prime otto grazie ai propri fenomeni ed un Inghilterra a caccia di un trofeo internazionale che manca dal 1966.

Ma attenzione a Polonia e Senegal che sicuramente non staranno a guardare. I polacchi, pur non entusiasmando, potrebbero trovare il jolly in avanti con Lewandowski mentre il Senegal dopo l’avvio poco fortunato con l’Olanda, ha saputo rifarsi battendo 3-1 i padroni di casa del Qatar e 2-1 l’Equador che aveva ben impressionato nelle prime due giornate.