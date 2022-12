Mondiali, Croazia ai rigori sul Giappone, Brasile a valanga sulla Corea

Le sfide tra Spagna e Marocco e quella tra Portogallo-Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022.

Apre alle 16 la sfida tra le Furie Rosse di Louis Enrique e la sorprendente nazionale nordafricana che ha ben impressionato nel proprio girone ha imposto lo 0-0 ai vicecampioni del mondo della Croazia superando poi Belgio e Canada. Alle 20 toccherà al Portogallo di CR7 (ma sempre meno “dipendente” dal suo uomo “simbolo”) e la solida Svizzera di Shaquiri, Sommer e soci.

Ieri la Croazia ha faticato per avere la meglio sul Giappone. Il match, chiuso 1-1 nei 120’, si è deciso ai rigori con il portiere croato che ha parato tre penalty su quattro. Il Brasile, invece, ha conquistato i quarti con un netto 4-1 alla Corea del Sud. Match risolto nella prima frazione. Poi nel finale bella rete della consolazione degli asiatici che hanno messo buona volontà, discreta organizzazione ma troppo distante dalla qualità e dalla solidità dei Verdeoro. Il terzo quarto di finale sarà, quindi tra Croazia e Brasile.

La Spagna sfida il Marocco per un posto tra le prime otto

Sfida interessantissima quella tra Spagna e Marocco tra due scuole calcistiche differenti. Secondo confronto consecutivo ai Mondiali dopo quello a Russia 2018 nella fase a gironi quando i nordafricani passarono due volte in vantaggio per essere raggiunti sul 2-2. Le Furie Rosse dopo aver distrutto per 7-0 la Costa Rica, hanno pareggiato con la Germania 1-1 e perso 2-1 col Giappone. Risultati in flessione per gli iberici che però a questi ottavi di finale dovrebbero tornare sul pezzo.

Il Marocco ha sorpreso, forse non più di tanto a dire il vero, nella prima fase, vincendo il proprio girone davanti alla Croazia ed eliminando Belgio e Canada battendoli agevolmente negli scontri diretti al di là della misura del risultato. Velocità e fisicità sono le chiavi di volta dei nordafricani che puntano alla storica qualificazione ai quarti di finale. Per il Marocco è la seconda volta agli ottavi di finale dopo quelli raggiunti a Messico ’86 quando venne sconfitto dalla Germania, futura finalista, per 1-0.

Portogallo e Svizzera di fronte

Sfida europea tra Portogallo e Svizzera con i lusitani che hanno vinto le prime due partite del proprio girone superando Ghana ed Uruguay e perdendo al 91’ la partita con la Corea del Sud. Cristiano Ronaldo sembra essere diventato un caso: sarebbe mal tollerato da molti suoi compagni. Intanto l’ex Juve ha firmato un contratto da duecento milioni di euro all’anno per chiudere la sua carriera dorata in Arabia nell’Al-Nassr. Chissà se questa notizia di mercato abbia distratto Cr7 o lo abbia rivitalizzato in ottica nazionale.

La Svizzera è arrivata seconda nel suo girone, quello col Brasile, domando il Camerun all’esordio per 1-0 e vincendo la battaglia con la Serbia per 3-2 nello scontro decisivo per il passaggio del turno. In più hanno perso di misura con i favoriti del Brasile che hanno vinto il gruppo solo per differenza reti.

Gli elvetici, che ricordiamo sono giunti a Qatar 2022 dopo aver vinto il proprio raggruppamento nelle qualificazioni della zona Uefa proprio ai danni dell’Italia, sono una squadra solida e pratica in grado di difendersi efficacemente e pungere.

Il sogno giapponese a Qatar 2022 si spezza ai rigori

Amara eliminazione, ieri, del Giappone negli ottavi di finale di Qatar 2022. I Samurai in vantaggio sul finire del primo tempo con Maeda al 43′. Croazia in gol al 55′ con Perisic, la sfida si protrae ai supplementari. La parità resiste e c’è bisogno dei calci di rigore.

La Croazia è più fredda dagli 11 metri con VLaisc, Brozovic e Pasalic a segno. Da loro sabaglia solo Livaja che colpisce il palo.

Ma Modric e soci devono ringraziare il portiere Livakovic che para tre rigori su quattro opponendosi a Minamino, Mitoma e Yoshida. Solo Asano, terzo rigorista e goleador contro la Germania, lo ha trafitto. Se la Croazia è tra le prime otto, gran parte del merito è del suo estremo difensore.

Troppo Brasile per la Corea del Sud

Match a senso unico, ieri sera, tra Brasile e Corea del Sud per l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I Verdeoro festeggiano il ritorno in campo di Neymar. E chiudono la pratica in 38 minuti segnando quattro reti ai malcapitati avversari. Vinicius al 7’, Neymar su rigore al 13’, Richarlison al 29’ e Paquatà al 38’ calano il poker. Corea del Sud devastata ma non doma. Nel finale Paik, al 76, con una bomba da lontano batte Allison per la rete della bandiera.

Qatar 2022, il tabellone degli ottavi di finale

Olanda-Usa 3-1

Argentina-Australia 2-1

Francia-Polonia 3-1

Inghilterra-Senegal 3-0

Giappone-Croazia 1-1 (2-4 dopo i calci di rigore)

Brasile-Corea del Sud 4-1

Marocco-Spagna – martedì 6 dicembre alle 16

Portogallo-Svizzera – martedì 6 dicembre alle 20.

I quarti di finale a Qatar 2022 già delineati

Venerdì 9 dicembre

Croazia-Brasile alle 16

Olanda-Argentina alle 20

Sabato 10 dicembre