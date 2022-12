Mondiali, ieri Francia e Inghilterra super su Polonia e Senegal

Continuano gli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. La terza giornata del primo turno ad eliminazione diretta vede oggi due sfide interessanti. Alle 16 il Giappone sfiderà la Croazia, alle 20 toccherà a Brasile e Corea del Sud.

Ieri, invece, Francia ed Inghilterra non hanno avuto problemi su Polonia e Senegal battute rispettivamente 3-1 e 3-0. Niente sorprese e quarto di finale di grande suggestione con una classica del calcio europeo. Appuntamento a sabato 10 dicembre alle 20.

Il Giappone sfida i vicecampioni del mondo

Il Giappone ammazzagrandi, dopo aver superato in rimonta prima la Germania e poi la Spagna, sfida i vicecampioni del mondo della Croazia guidati da Modric. Confronto tra due scuole calcistiche completamente diverse. I nipponici hanno dimostrato solidità sotto tutti i punti di vista e tanta voglia di lottare. Tecnicamente il bilancino penderebbe sui croati. Ci si attende un match equilibrato.

Brasile con la Corea del Sud

Alle 20 il Brasile tona all’assalto dei mondiali di Qatar 2022 giocando il suo ottavo di finale con la Corea del Sud galvanizzata dalla incredibile vittoria all’ultimo respiro sul Portogallo di Cristiano Ronaldo che ha eliminato il blasonato Uruguay. Nei Verdeoro però potrebbe ritornare Neymar. Vedremo. I favoriti sono chiaramente i sudamericani a caccia del sesto mondiale. Appuntamento che manca da 20 anni.

La Francia ai quarti nel segno di Mbabbé

Tutto facile per la Francia che non dà scampo alla Polonia e con un perentorio 3-1 passa ai quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022

Giroud porta in vantaggio i Galletti che nella ripresa dilagano in contropiede con una doppietta di Kylian Mbappé con due finalizzazioni devastanti. In pieno recupero rigore trasformato, dopo una ripetizione e relativa parata di Lloris, Lewandowski trasforma il gol della consolazione utile solo agli almanacchi.

L’Inghilterra cala il tris al Senegal

Niente da fare per il Senegal, l’Inghilterra è solida e dopo un avvio di partita equilibrato prende le misure e si impone 3-0 sulla compagine africana.

Dia è pericoloso ma subito dopo l’Inghilterra passa con un contropiede fulminao finalizzato da Henderson su assist di Bellingham.

La rete taglia le gambe ai ragazzi allenati da Alliou Cissè.

Il Senegal accusa il colpo e nel recupero della prima frazione raddoppia con Kane ancora su azione di contropiede avviata ancora da Bellingham che allarga per Foden il quale appoggia all’accorrente Kane che controlla e segna con freddezza il 2-0.

Nella ripresa Foden si invola e crossa a centro area per Saka e l’Inghilterra al 57′ cala il tris. Il resto è accademia.

Qatar 2022, il tabellone degli ottavi di finale

Olanda-Usa 3-1

Argentina-Australia 2-1

Francia-Polonia 3-1

Inghilterra-Senegal 3-0

Giappone-Croazia – lunedì 5 dicembre alle 16

Brasile-Corea del Sud – lunedì 5 dicmebre alle 20

Marocco-Spagna – martedì 6 dicembre alle 16

Portogallo-Svizzera – martedì 6 dicembre alle 20.

I quarti di finale a Qatar 2022 già delineati

Venerdì 9 dicembre

Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6 alle 16

Olanda-Argentina alle 20

Sabato 10 dicembre