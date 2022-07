Atletica leggera, un oro, un argento e due bronzi il bottino finale

Quattro medaglie per gli atleti siciliani ai campionati mondiali Master di atletica leggera che si sono disputati a Tampere, in Finlandia dal 29 giugno al 10 luglio. Il bottino complessivo degli Azzurri nella manifestazione over 35 è di 69 medaglie (22 ori, 23 argenti e 24 bronzi).

Giovanni Finielli e Gianfranco Belluomo portano a casa le medaglie

Per la pattuglia siciliana sono arrivate le 4 medaglie grazie a Giovanni Finielli (Asd Atletica Master Trieste) ma nativo di Sicli che ha vinto l’oro nei 2000 siepi (Sm 70) col tempo di 8’29”74 e negli 800 metri (sempre Sm 70) col crono di 2’34”13.

Anche il catanese Gianfranco Belluomo (tesserato nella Puntese) ha portato a casa due medaglie. Due bronzi per la precisione, nella staffetta 4×400 (Sm 60) col tempo di 4’27’’02 (insieme ad Alessandro Manfredi, Aldo Del Rio e Mario Soru) e nella staffetta cross (Sm 55) insieme a Mauro Biglione e Gabriele Agati in 1’26’’32.

“È stata una trasferta logisticamente complicata e fortemente condizionata nella partecipazione da Covid e confitto in Ucraina, ma è stata sicuramente una bellissima esperienza umana e sportiva – afferma Gianfranco Belluomo che con le sue due medaglie di bronzo ha contribuito ad arricchire il medagliere italiano. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti e, soprattutto, per avere ancora una volta raggiunto quello spirito di squadra e di unità che ha reso forti in passato le altre nazionali e che da qualche anno, anche grazie al progetto che noi chiamiamo Casetta Italiana Master caratterizza la partecipazione italiana ai grandi eventi internazionali”.

E conclude: “Puntavo principalmente ad un piazzamento sul podio delle siepi, in virtù anche delle precedenti partecipazioni, ma ha sicuramente pesato lo stop forzato del Covid e una preparazione non al massimo. Sono molto soddisfatto ovviamente per la staffetta dove, grazie all’apporto dei miei colleghi over 70, è stato battuto l’agguerrito quartetto statunitense”.

Altri risultati di rilievo

Vicino al podio il nisseno Giancarlo D’Oro (Raptors Milano) con il 4° posto conquistato nei 100 metri (SM60) con il tempo di 12”27. Nel Salto in lungo (Sm 35) Gabriele Scollo (Cus Catania) è riuscito a centrare la finale avvicinando il suo primato stagionale, chiudendo con l’ottavo posto grazie a un buon salto a 6.32; sempre in casa Cus Catania Valerio Campisi ha chiuso la sua gara dei 100 metri (Sm 35) con un 12”12, fortemente condizionato dall’infortunio subito due settimane ai campionati italiani.

Nei 1500 metri (Sm 70) Giovanni Finielli (Asd Atletica Master Trieste) ha chiuso con il 6° tempo a 5’18”76 e, ancora, Gianfranco Belluomo (Puntese) nei 2000 metri siepi (Sm 60) ha chiuso con il tempo 7’39”98.

Tra le donne, da ricordare la prestazione della catanese Irene Messina (Asd Nissolino Sal Catania) che ha conquistato il 4° posto nel Lancio del Martello (Sf 40) con un 43,16 metri.