Serie B, i quattro calciatori in rosanero fino al 30 giugno 2023

Abbracci, sorrisi, ritrovi. Il Palermo riparte dall’ossatura che ha conquistato la serie B senza il nome eccellente di Matteo Brunori la cui trattativa con la Juventus per riportarlo a titolo definitivo in rosanero sembra in stallo, Roberto Floriano, Alberto Pelagotti e Moses Odjer. Oggi il ritrovo a Casena dei Colli dei 22 convocati dal tecnico Silvio Baldini, domani i primi allenamenti al Tenente Onorato di Bocadifalco.

Accardi, Lancini, Marconi e Valente al Palermo per un altro anno

Tra i convocati spuntano i nomi di Andrea Accardi, Edoardo Lancini, Ivan Marconi e Nicola Valente che hanno rinnovato per un’altra stagione. La loro presenza era già sintomatica di una conferma che, peraltro, era paventata da qualche giorno. L’annuncio del club di viale del Fante è servito a comprendere per quanto. I quattro giocatori rimangono in rosanero fino al 30 giugno 2023.

La lista ufficiale dei convocati diramata dal Palermo

Il Palermo ha ufficializzato la lista dei convocati per l’avvio del ritiro che parte formalmente oggi. Sono 22 i calciatori chiamati ad iniziare la preparazione.

Portieri: Massolo, Grotta.

Difensori: Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti, Somma.

Centrocampisti: Broh, Dall’Oglio, Damiani, De Rose, Luperini, Valente.

Attaccanti: Felici, Fella, Silipo, Soleri.

Sono presenti anche Jeremie Broh e Manuel Peretti di ritorno rispettivamente dai presiti al Sudtirol ed al Grosseto che non li hanno riscattati. Da valutare il loro futuro. Broh ha conquistato la serie B sul campo in una stagione straordinaria al Sudtirol. Peretti, invece, è retrocesso col Grosseto in serie D.

In pratica l’organico che ha conquistato la serie B senza Brunori, Pelagotti, Odjer e Floriano. La loro assenza è indicativa. La squadra inizierà la preparazione effettiva domani, 11 luglio. L’unica novità del gruppo, è Giovanni Grotta, portiere della Primavera, il solo convocato dalle giovanili per questo avvio di preparazione.

Date da ricordare, il 31 luglio c’è la Coppa Italia con la Reggiana

In questo avvio di stagione 2022-23 che segna il ritorno in serie B del Palermo dopo tre stagioni di assenza, ci sono alcune date da ricordare. Il ritiro pre-campionato durerà fino al 30 luglio. Il giorno dopo, domenica 31 luglio, i rosa giocheranno il turno preliminare di Coppa Italia ospitando al Barbera alle 21 la Reggiana. In caso di vittoria, i rosanero tornerebbero a giocare il 7 agosto nei trentaduesimi di finale con il Torino. Intanto, venerdì prossimo, il 15 luglio a Reggio Calabria si effettuerà il sorteggio del campionato che scatterà il 13 agosto.

Le ultime voci sul calciomercato rosanero

Per la porta si allontana l’ipotesi Donnarumma che ha rinnovato nelle scorse ore col Padova. Il club di viale del Fante lavorerebbe per l’arrivo di Mirko Pigliacelli, portiere dell’Università Craiova. L’estremo difensore ha ancora un anno di contratto col club romeno. Tuttavia se arrivasse l’accordo per la rescissione del contratto, i rosanero potrebbero avviare la trattativa. Più lontana, almeno per il momento, la pista per Alessandro Plizzari, giovane portiere scuola Milan che nell’ultima stagione ha giocato a Lecce ottenendo la promozione in A pur collezionando solo tre presenze, in orbita nazionale Under 21.

Per Hans Nicolussi invece ci sarebbe il Sudtirol. Si fa il nome del centrocampista centrale Simone Tascone che ha giocato in serie C con la Turris siglando 7 reti nell’ultimo campionato di serie C. L’accordo che lega il 24enne alla squadra campana scade nel 2023.

Il Palermo starebbe sondando la pista Diego Stramaccioni per la difesa che ha giocato nell’ultima stagione nella Juventus Under 23.

Tra i nomi nuovi del calciomercato spuntano anche i nomi di Vito Leonetti, sempre della Turris, come attaccante esterno. Ci sono anche Alexis Ferrante ed Andrea La Mantia, rispettivamente in forze alla Ternana ed all’Empoli. Ferrante ha giocato nell’ultima stagione in serie C col Foggia di Zeman siglando 12 gol. La Mantia ha fatto 2 gol in campionato ed uno in Coppa Italia.