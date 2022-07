Serie B, il 15 luglio sarà presentato il calendario

Manca nero su bianco ma il Palermo, entrato nella famiglia City Group, è vicino alla conferma di tre pedine per la prossima stagione. Si tratta di Samuele Damiani, Ivan Marconi e Nicola Valente.

Per loro la conferma potrebbe essere questione di giorni se non di ore.

Intesa Empoli-Palermo per Damiani

Dato per partente subito dopo il campionato, Samuele Damiani non era stato riscattato lo scorso 17 giugno. Erano del dopo promozione e la società lavorava sottotraccia per il closing col City Group ufficializzato 48 ore fa. Fatto il “matrimonio”, il Palermo adesso è concentrato sul calciomercato.

E Damiani, graditissimo al tecnico Silvio Baldini, è vicinissimo al ritorno in rosanero. Il centrocampista nativo di Poggibonsi è stato protagonista con la Carrarese con la quale proprio Baldini sfiorò la promozione in serie B nel 2019-20.

Arrivato a Palermo nella sezione autunnale del calciomercato, il giocatore è stato a lungo oggetto misterioso della squadra. Baldini lo ha aspettato ed è stato ripagato nella parte finale della stagione. Damiani è stato protagonista nei play off con prestazioni importanti ricche di qualità mista a quantità. In cadetteria le sue caratteristiche potrebbero essere fondamentali per il gioco dei rosanero.

Empoli e Palermo hanno sempre avuto un’intesa per la trattativa e Damiani voleva ritornare in città. Adesso, con l’arrivo della holding che fa a capo allo sceicco Mansour, l’accelerata. Alla quale manca solo nero su bianco.

Il club rosanero dovrebbe quindi rivelare il cartellino di Damiani a titolo definitivo. Per lui ci sarebbe un contratto quadriennale che lo legherebbe al club di viale del Fante.

Rinnovo Marconi

Un’altra pedina dello scacchiere tattico di Silvio Baldini vicino alla permanenza al Palermo è Ivan Marconi. Il difensore centrale – protagonista del salvataggio in rovesciata sulla linea di porta nella finale di andata dei play off a Padova che ha fatto il giro del web e scomodato paragoni illustri come la rovesciata di Parola che campeggia nella copertina delle figurine Panini – avrebbe raggiunto l’accordo per il rinnovo con la società rosanero. Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno. Per l’esperto difensore ex Monza, ci sarebbe un accordo annuale con tanto di opzione per un ulteriore rinnovo in caso di promozione in serie A.

Nella stagione chiusa tre settimane fa, Marconi ha disputato 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e play off. L’arrivo di Baldini ha permesso al difensore una crescita importante e con Lancini si è ben uniformato formando una coppia centrale che nelle ultime quattro partite della stagione, ovvero nelle semifinali e nelle finali dei play off, non ha concesso neppure un gol.

Valente vicino al sì col Palermo

Anche Nicola Valente è vicino alla conferma. L’esterno – classe 1991 – dovrebbe vestire la maglia rosanero anche per la stagione 2022-23. Per lui sarebbe pronto un contratto di un anno dopo che il suo accordo era scaduto lo scorso 30 giugno. Per Valente sarebbe la terza annata al Barbera. Nella parentesi siciliana ha disputato 76 presenze segnando 14 gol. Anche lui è un fedelissimo di Baldini con il quale, al pari di Damiani, sfiorò la promozione in B con la Carrarese.

Attesa per Brunori

Rimane l’attesa per la trattativa clou di questo inizio di calciomercato per il Palermo. Quella che dovrebbe portare a titolo definitivo Matteo Brunori in rosanero. Le due parti, il club di viale del Fante e la Juventus che detiene il cartellino del bomber, sarebbero vicine all’intesa. Ma manca ancora nero su bianco.

L’avvento del City Group dovrebbe essere decisivo per la finalizzazione di questa trattativa. Un closing che potrebbe portate ad un altro closing, dunque. I tifosi attendono con ansia il bomber che con i suoi 29 gol ha trascinato i rosa in serie B.

Possibile permanenza per Broh

Rientrato dal prestito al Sudtirol, Jeremie Broh potrebbe rientrare nei piani del Palermo. Il 10 luglio, giorno dell’avvio degli allenamenti al Tenente Onorato, il centrocampista dovrebbe essere presente. Il 25enne ha vinto il campionato con la squadra altoatesina che però non lo ha riscattato dopo 36 presenze. Broh potrebbe essere utile grazie alle sue caratteristiche a centrocampo: dinamismo e buoni piedi con propensione all’inserimento offensivo.

Accardi è vicino all’accordo. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare in settimana e per lui ci sarebbe un biennale. Lancini dovrebbe rinnovare. Nessuna notizia sul rinnovo di Odjer, Pelagotti e Floriano che a questo punto sembrano realmente in uscita. Più lontano di tutti sembra il portiere Alberto Pelagotti.

Idee Nicolussi e Donnarumma

Poche tracce, ancora, per volti nuovi. Hans Nicolussi Caviglia piace ma non c’è ancora una trattativa, mentre il portiere Antonio Donnarumma, in uscita dal Padova e svincolato, potrebbe essere più di un’idea. E tale pista potrebbe avere la meglio sull’ipotesi Alessandro Plizzari, portiere di scuola Milan che ha disputato l’ultima stagione a Lecce (per lui però solo tre presenze) già nell’orbita della Nazionale Under 21. Ai rosa serve un estremo difensore da affiancare a Massolo. Resterà da comprendere quali siano le idee del club: l’esperienza di Donnarumma o la prospettiva Plizzari.

Suggestioni Vazquez e Jajalo

Il calciomercato è da sempre tema di suggestioni. Il periodo in cui i condizionali, i “se” ed i “forse”, trionfano, è terreno fertile per le suggestioni, dei rumors. Da qualche giorno è avanzata l’ipotesi del ritorno di Franco Vazquez, la scorsa stagione al Parma. Vazquez è stato protagonista in rosanero vincendo il campionato di serie B nel 2013-14 e nella stagione successiva ha disputato un ottimo campionato di serie A.

Da qualche giorno, invece, si vocifera il nome di Mato Jajalo, centrocampista in uscita dall’Udinese. Jajalo sarebbe una bandiera avendo disputato quattro stagioni in rosanero. Il suo arrivo non andrebbe ad appesantire la lista degli Over 23 che per regolamento non deve superare i 18 giocatori.

Calendario di serie B, il prossimo 15 luglio la presentazione

La Lega di serie B ha ufficializzato la data della presentazione del calendario per la prossima stagione. Appuntamento per venerdì 15 luglio all’Arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria. Per quella data, quindi, saranno svelate le 38 giornate della 91esima edizione di quello che è stato ribattezzato da anni il “Campionato degli italiani”.

La stagione sportiva abbraccerà 14 regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di regione rappresentati.

Questo un estratto del comunicato ufficiale della Lega di Serie B. “L’evento nella città calabrese risulta così essere ricco di significati: ribadire innanzitutto le bellezze della nostra terra, l’Italia, valorizzandole all’interno di un contesto calcistico che ne promuova l’attrattività; riconoscere il merito di una proprietà, quella della Reggina 1914, che ha saputo rilanciare in pochissimo tempo un club ed una tradizione calcistica con tantissimi tifosi in tutto il mondo”.

E continua: “Ancora una volta – sottolinea il presidente Lnpb Mauro Balata – il nostro Paese offre un palcoscenico d’indiscussa bellezza ad un campionato che appartiene agli italiani. Si preannuncia una stagione spettacolare e combattuta oltre che arricchita di piazze dalla grandissima storia sportiva. Devo ringraziare il Patron Saladini e la Reggina 1914 per avere avanzato la candidatura della propria città quale organizzatrice della presentazione dei calendari a dimostrazione del grande lavoro della nuova proprietà amaranto. Desidero ringraziare il Presidente Cardona e tutte le società della Serie BKT che, nonostante la complessità del periodo che stiamo vivendo, danno quotidianamente esempio di impegno e passione”.

Ritiro del Palermo a porte chiuse

Mancano pochi giorni all’inizio del ritiro precampionato del Palermo che, come è noto, si svolgerà fino al 30 luglio al Tenente Onorato di Boccadifalco, in città. Il club rosanero ha comunicato che gli allenamenti saranno a porte chiuse. Il campo ricade in una zona militare.

Durante la preparazione che si chiuderà alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia con la Reggiana nel turno preliminare previsto per il 31 luglio al Barbera dovrebbero esserci delle amichevoli. Lo stesso presidente Mirri non lo ha escluso ed anzi, potrebbero esserci anche dei test con squadre appartenenti al City Group. Possibili, dunque, amichevoli in “famiglia” con probabili viaggi.