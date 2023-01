Basket femminile serie A1, iblee vincono 61-56

Vittoria e differenza canestri a favore per la Passalacqua Ragusa nello scontro diretto con Campobasso, valido come quarta giornata del girone di ritorno del massimo campionato di basket femminile. Al PalaMinardi finisce 61-56 la sfida con le molisane che vale la sesta posizione in classifica per le siciliane adesso a quota 20 grazie alla decima affermazione stagionale.

Alla vigilia del match, infatti, le due formazioni si trovavano appaiate a quota 18 in classifica ed era fondamentale per Dotto e compagne aggiudicarsi il match mettendo virtualmente quattro punti di distanza con le molisane. Quest’ultime avevano vinto in rimonta all’andata per 74-72 dopo che le iblee si spensero nei due minuti conclusivi.

Ragusane di coach Lardo che tornano a vincere dopo il ko di sette giorni fa nel big match col Venezia. Successo di morale e di sostanza che può essere un passo importante nel prosieguo della stagione e nei play off.

Ragusa vince sudando sette camicie

Ragusa ha vinto centrando una affermazione che vale il sesto posto con vista sul quinto. Ma non senza avere sudato le proverbiali sette camicie, a dimostrazione del grande equilibrio che contraddistingue diverse squadre di questo campionato.

Match che va a strappi dove, soprattutto nella prima parte, le difese superano i rispettivi attacchi. Il punteggio dopo 40 minuti effettivi è il più basso di giornata. Poi Ragusa prova a scappare nel terzo periodo quando raggiunge il massimo vantaggio di 11 lunghezze, ma Campobasso rimane sempre lì e la rimette in assoluto equilibrio.

Il quarto tempo vive di fiammate, ma l’inerzia rimane sempre a favore delle padrone di casa che riescono a restare con il naso avanti fino alla fine e ad aggiudicarsi la contesa.

La partita, dunque, si conclude 61-56, con doppia doppia di Kristine Anigwe, autrice di 17 punti e 12 rimbalzi ma soprattutto con due punti in classifica che possono valere molto in vista della graduatoria finale.

Lardo “Le ragazze hanno fatto squadra nelle difficoltà”

“Ci tenevamo molto – commenta coach Lino Lardo – e le ragazze ci tenevano a ribaltare quella partita rocambolesca, che ovviamente ho visto a distanza dal momento che non ero ancora qui a Ragusa. È stata una partita vera, sapevamo che ci potevano mettere in difficoltà perché sono una squadra importante dal punto di vista fisico. Le ragazze, però, hanno fatto squadra anche se loro non ci hanno permesso di giocare benissimo. L’avevamo detto alla vigilia, questo è il passo avanti che chiedo alle mie ragazze. In pratica il fatto che nei momenti di difficoltà siano squadra e oggi lo hanno dimostrato”.

Ragusa – Campobasso, il tabellino

Passalacqua Ragusa – La Molisana Magnolia Campobasso 61 – 56

Progressione parziali: 11-6, 30-26, 44-39

Passalacqua Ragusa: Juskaite 4 (1/3, 0/4), Romeo* 8 (1/3, 2/5), Consolini, Olodo NE, Salice NE, Mallo NE, Dotto F. 7 (2/2, 1/3), Hampton* 7 (2/4, 0/3), Vitola* 8 (4/6 da 2), Attura* 7 (2/3, 1/2), Ostarello 3 (1/3 da 2), Anigwe* 17 (6/9, 1/2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 19/35 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 44 15+29 (Anigwe 12) – Assist: 14 (Romeo 4) – Palle Recuperate: 6 (Hampton 2) – Palle Perse: 19 (Anigwe 7) – Cinque Falli: Hampton, Vitola

La Molisana Magnolia Campobasso: Narviciute, Togliani 4 (2/2 da 2), Trozzola NE, Kacerik NE, Trimboli* 10 (2/3, 2/5), Quinonez Mina* 13 (3/8, 0/1), Milapie* 10 (4/10 da 2), Perry* 5 (1/5, 1/4), Battisodo, Parks* 14 (4/9, 1/4), Abdi. Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 27 8+19 (Milapie 7) – Assist: 8 (Trimboli 3) – Palle Recuperate: 11 (Parks 3) – Palle Perse: 12 (Parks 3)

Arbitri: Dori G., Di Marco R., Pellegrini A.

Serie A1, i risultati della diciassettesima giornata

Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio 94 – 80

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Umana Reyer Venezia 79 – 74

E-Work Faenza – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 70 – 54

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Rmb Brixia Basket 79 – 55

Passalacqua Ragusa – La Molisana Magnolia Campobasso 61 – 56

Fila San Martino di Lupari – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 60 – 75

Parking Graf Crema – Akronos Tech Moncalieri 78 – 62.

La classifica, Ragusa sesta

Cade Schio dopo 16 vittoria di fila, Bologna seconda forza, Venezia ko a Cagliari. Ragusa vittoria su Campobasso e sesto posto. Posizioni più sgranate e delineate.

La graduatoria aggiornata della serie A1 di basket femminile: Famila Wuber Schio 32 punti, Virtus Segafredo Bologna 30, Umana Reyer Venezia 28, Banco di Sardegna Dinamo Sassari* 24, Allianz Geas Sesto San Giovanni 22, Passalacqua Ragusa 20, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Fila San Martino di Lupari 16, E-Work Faenza 12, Akronos Tech Moncalieri 12, Parking Graf Crema 10, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 6, Rmb Brixia Basket 4, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2.