Basket femminile, serie A1, iblee perdono 82-74

La Passalacqua Ragusa lotta ma alla fine deve arrendersi alle padrone di casa della Umana Reyer che vincono 82-74 il big match della sedicesima giornata del campionato di serie A1 di basket femminile.

Le lagunari, seconda forza del campionato assieme alla Virtus Bologna, conducono la partita dall’inizio alla fine. Le iblee sono sempre costrette alla rincorsa provando a rimontare ed autrici di un buon finale. Per loro un ko (quasi) indolore: sesto posto ma in coabitazione con Campobasso vittorioso su Sesto San Giovanni.

Ragusa in emergenza

Con Hampton – tornata ad allenarsi a inizio settimana dopo le noie fisiche ma che negli ultimi giorni è stata condizionata dall’influenza – e Juskaite con appena un allenamento insieme alle compagne, coach Lino Lardo ha dovuto fare di necessità virtù, ma tutte hanno risposto presente, mettendoci gamba, spirito e voglia di vincere.

Buon finale per le iblee

E così dopo essere stata anche sotto di 16 lunghezze la Passalacqua Ragusa si è avvicinata nel quarto periodo di gioco quando si è portata sotto di 6, ma Venezia non ha accusato il colpo, è rimasta fredda ed ha portato a casa la partita che è finita sul punteggio di 82-74.

Per le biancoverdi, oltre alle doppie cifre di Attura e Anigwe, anche il buon esordio di Juskaite, arrivata in settimana, che ha fatto vedere sprazzi del proprio potenziale.

Lardo “Troppi 82 punti subiti ma non abbiamo mai mollato”

“Diciamo che 82 punti subiti sono tanti – dice coach Lino Lardo – e che dobbiamo certamente mantenere i nostri avversari con un punteggio più basso. In questo senso, la seconda parte del primo quarto ha indirizzato la partita e da lì siamo stati sempre costretti a inseguire. Di buono c’è stato il fatto che non abbiamo mai mollato e ringrazio Hampton che non stava in piedi e ha fatto quello che poteva al termine di una settimana molto difficile, oltre a Juskaite che aveva appena un allenamento oltre alla rifinitura. Ci manca uno step importante che è quello di essere più concreti in allenamento, lavorando tutti al completo. Questo non significa che oggi (ieri per chi legge, ndr) dovevamo perdere, però c’è la consapevolezza che se lavoriamo seriamente e duramente possiamo avere ampi margini di miglioramento. Quindi dobbiamo e possiamo pensare positivo”.

Su Juskaite il tecnico ha detto: “La ragazza si è presentata bene, sa giocare a basket: sono soddisfatto del suo apporto che ci permette di avere più soluzioni”.

Venezia – Ragusa, il tabellino

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa 82 – 74

Progressione parziali: 27-16; 50-39: 71-57

Umana Reyer Venezia: Villa 16 (6/7, 0/1), Delaere* 6 (1/1, 1/1), Pan 5 (1/1, 1/3), Madera, Yasuma* 8 (1/4, 2/3), Fassina* 15 (2/5, 2/4), Santucci NE, Shepard* 21 (7/13, 0/1), Kuier* 10 (4/6, 0/3), Nicolodi 1 (0/1 da 2). Allenatore: Mazzon.

Tiri da 2: 22/38 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 20/27 – Rimbalzi: 36 12+24 (Shepard 11) – Assist: 20 (Yasuma 4) – Palle Recuperate: 8 (Madera 2) – Palle Perse: 16 (Villa 3)

Passalacqua Ragusa: Juskaite 9 (3/4, 0/2), Romeo* 7 (1/4, 1/6), Consolini* 8 (4/7, 0/2), Di Fine NE, Olodo NE, Mallo NE, Dotto 2 (1/1, 0/2), Hampton 7 (2/2, 1/2), Vitola* 6 (0/4, 1/2), Attura* 12 (6/10, 0/2), Ostarello* 5 (2/3, 0/1), Anigwe 18 (8/13 da 2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 27/48 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 35 13+22 (Vitola 8) – Assist: 16 (Attura 5) – Palle Recuperate: 8 (Vitola 3) – Palle Perse: 14 (Anigwe 4)

Arbitri: Gagliardi G., Frosolini I., Del Gaudio A.

I risultati della sedicesima giornata

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Banco di Sardegna Dinamo Sassari, rinviata

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Virtus Segafredo Bologna 53 – 89

RMB Brixia Basket – E-Work Faenza 57 – 49

Famila Wuber Schio – Parking Graf Crema 73 – 70

La Molisana Magnolia Campobasso – Allianz Geas Sesto San Giovanni 61 – 58

Akronos Tech Moncalieri – Fila San Martino di Lupari 55 – 57

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa 82 – 74

La classifica, Ragusa rimane a 18 punti

Continua la marcia delle campionesse d’Italia, Schio fa 16 vittorie su 16 partite, Bologna e Venezia inseguono a 4 lunghezze. Questa la classifica.

Famila Wuber Schio 32 punti; Virtus Segafredo Bologna ed Umana Reyer Venezia 28, Banco di Sardegna Dinamo Sassari* 22; Allianz Geas Sesto San Giovanni 20; Passalacqua Ragusa e La Molisana Magnolia Campobasso 18; Fila San Martino di Lupari 16; Akronos Tech Moncalieri 12; E-Work Faenza 10; Parking Graf Crema 8; Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* e Rmb Brixia Basket 4, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2

*una partita in meno.