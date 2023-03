Basket femminile serie A1, finisce 84-65 per le felsinee

Cade, lotta, risorge. Poi finisce la benzina e perde largamente nell’ultimo quarto. La Passalacqua Ragusa esce sconfitta 84-65 dal parquet della vicecapolista Virtus Segafredo Bologna, nella decima giornata di ritorno del campionato di serie A1 di basket femminile che si è giocata in infrasettimanale.

La squadra allenata da Lino Lardo non riesce a dar seguito al successo dello scorso weekend col Faenza. Il ko fa scendere il quintetto ibleo in settima posizione visto il successo concomitante di Campobasso sul campo del San Giovanni Valdarno.

Bologna super nel primo quarto

Le padrone di casa partono a mille e, complice la difesa non perfetta delle biancoverdi, mettono a segno 29 punti nei primi 10 minuti contro i 19 delle siciliane.

Ragusa registra la difesa

Nel secondo quarto Ragusa aumenta il ritmo difensivo e dopo essersi ritrovata sotto di 13 lunghezze riesce ad impattare e a mettere anche il naso avanti nella terza frazione di gara. Ma dura poco.

Finale di partita di marca felsinea

Perché nell’ultimo quarto, complice la stanchezza, si spegne la luce per Ragusa e Bologna porta a casa meritatamente la partita. Finisce 84-65.

Lardo “Divario finale non ci sta”

“All’inizio volevamo fare un po’ di tattica che però è stata troppo dispendiosa dal punto di vista fisico – commenta coach Lino Lardo – nel secondo e terzo quarto abbiamo deciso di difendere forte a uomo e l’avevamo ripresa, purtroppo nel quarto tempo non ne avevamo più. Quando giochi contro squadre che fanno l’Europa devi essere perfetto e noi non riusciamo mai ad allenarci al completo, non vuole essere una scusante, ma così si crolla fisicamente. Peccato, perché il divario finale non ci sta. Tutti hanno detto che siamo stati la squadra che li ha messi più in difficoltà, ma chiaramente questo non significa molto. Dobbiamo prendere ciò che di buono abbiamo fatto e affrontare le prossime tre al meglio. Ringraziamo infine i nostri tifosi che ci hanno seguito a Bologna”.

Virtus Segafredo Bologna-Passalacqua Ragusa, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Passalacqua Ragusa 84 – 65

Progressione parziali: 29-19, 42-39, 57-54

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa* 11 (2/3, 2/4), Rupert* 10 (2/4, 2/5), Barberis 4 (2/2, 0/1), Dojkic NE, Andre’* 14 (7/9 da 2), Zandalasini* 10 (2/4, 2/7), Orsili 3 (1/1 da 2), Parker 14 (4/8 da 2), Laksa* 12 (2/6, 2/5), Cinili 6 (2/4 da 3). Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 22/38 – Tiri da 3: 10/26 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 39 11+28 (Rupert 10) – Assist: 21 (Zandalasini 8) – Palle Recuperate: 9 (Andre’ 3) – Palle Perse: 15 (Rupert 3)

Passalacqua Ragusa: Romeo* 11 (3/3, 1/4), Consolini* 2 (1/2, 0/1), Di Fine, Olodo, Dotto F. 3 (0/4, 0/2), Hampton* 17 (3/4, 2/5), Vitola 7 (1/1, 1/5), Attura 4 (1/3, 0/1), Ostarello* 6 (3/6, 0/2), Anigwe* 15 (4/9, 0/1). Allenatore: Lardo L. Tiri da 2: 16/32 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 21/23 – Rimbalzi: 28 7+21 (Ostarello 5) – Assist: 15 (Hampton 5) – Palle Recuperate: 9 (Anigwe 3) – Palle Perse: 18 (Romeo 4)

Arbitri: Nuara S., Barbiero M., Ferrara C.

A1 Femminile, i risultati della decima di ritorno

8 marzo

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – La Molisana Magnolia Campobasso 76-88

Virtus Segafredo Bologna – Passalacqua Ragusa 84-65

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Fila San Martino di Lupari 71-61

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Akronos Tech Moncalieri 78-60

RMB Brixia Basket – Parking Graf Crema 64-84

E-Work Faenza – Allianz Geas Sesto San Giovanni 73-82 d1ts

9 marzo

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio

La classifica aggiornata, Passalacqua Ragusa settima

Questa la classifica aggiornata della massima serie nazionale femminile. Famila Wuber Schio 44 punti, Virtus Segafredo Bologna 42, Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Dinamo Sassari 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 30, La Molisana Magnolia Campobasso 26, Passalacqua Ragusa 24, Parking Graf Crema e Fila San Martino di Lupari 18, Akronos Tech Moncalieri 14, E-Work Faenza 12, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 10, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 8, RMB Brixia Basket* 4

*una partita in più