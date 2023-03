Basket femminile serie A1, al Palaminardi finisce 85-79

Soffre ma vince la Passalacqua Ragusa che porta a casa due punti importanti contro Faenza al termine di una rimonta concretizzata dopo una brutta partenza di Consolini e compagne. Finisce 85-79 dopo una partita dai due volti. In classifica le siciliane tornano a far punti dopo due ko consecutivi con Crema e Sassari.

La squadra biancoverde rimane sesta a quota 24 evitando il sorpasso di Campobasso vittorioso in casa con Crema. Iblee e molisane con gli stessi punti in classifica ma siciliane avanti per differenza canestri dopo 22 giornate del campionato di serie A1 di basket femminile

Inizio da incubo

I 31 punti subiti da Ragusa nei primi 10 minuti di partita non lasciano presagire un esito dei più felici per il pubblico di casa. Molti hanno temuto il terzo stop consecutivo. Tuttavia, la squadra di Lino Lardo aggiusta prima la difesa, poi inizia a trovare buone giocate in attacco e rimane attaccata sempre alla partita, restando però sempre sotto nel punteggio.

Anigwe non è nella sua serata migliore e il tecnico biancoverde è costretto a dosare il minutaggio, ci pensano così Hampton con i suoi “canonici” 20 punti e Ostarello che alla fine della gara segna il punto numero 1000 in serie A1. Attura, alla presenza numero 100 sempre in Serie A, è lucida in cabina di regia e chirurgica al tiro.

Nel finale, Ragusa fredda

Si entra nei minuti finali con Ragusa sopra di 7 lunghezze e con Romeo fredda dalla lunetta a impedire ogni tentativo di rimonta della formazione di Simona Ballardini con il fallo sistematico. Finisce 85-79 con i due punti che vanno a Ragusa.

Lardo “Momento difficile, pubblico meraviglioso”

“Un momento veramente difficile per noi, a parte Juskaite e Vitola c’è qualche atleta un po’ acciaccata – dice coach Lardo – però ringrazio la cornice di pubblico e la scuola Francesco Crispi che siamo andati a trovare in settimana ed i cui ragazzi ci hanno messo tanto nello spingerci alla vittoria”.

A commentare la partita l’assistant coach Beppe Caboni: “Il dato più rilevante è che l’aggiustamento dopo il primo quarto ha riguardato aspetti caratteriali che sono andati oltre agli aspetti tecnici, ci sono state prove di grande intelligenza cestistica. Ci sono state letture che hanno dimostrato che il giocare di squadra paga sempre. Siamo molto soddisfatti”.

Ragusa – E-Work Faenza, il tabellino

Passalacqua Ragusa – E-Work Faenza 85 – 79

Progressione parziali: 18-31, 38-45, 55-60

Passalacqua Ragusa: Romeo* 13 (3/3, 0/3), Consolini* 9 (3/7, 1/1), Di Fine NE, Olodo NE, Salice NE, Mallo NE, Dotto F. 17 (4/5, 2/2), Hampton* 20 (5/11, 1/3), Vitola NE, Attura* 9 (4/6, 0/2), Ostarello 12 (2/5, 2/6), Anigwe* 5 (2/6 da 2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 23/43 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 21/27 – Rimbalzi: 39 13+26 (Ostarello 8) – Assist: 15 (Romeo 4) – Palle Recuperate: 8 (Ostarello 3) – Palle Perse: 17 (Romeo 6) – Cinque Falli: Romeo, Anigwe

E-Work Faenza: Franceschelli* 2 (1/2, 0/4), Kunaiyi-Akpanah* 29 (10/15 da 2), Moroni 13 (1/2, 3/3), Cupido* 10 (0/5, 1/5), Policari 10 (1/1, 2/5), Georgieva NE, Hinriksdottir, Baldi* 4 (2/2, 0/2), Egwoh NE, Davis* 9 (3/7, 1/2), Campisano 2 (1/2, 0/1). Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 19/37 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 20/22 – Rimbalzi: 29 9+20 (Kunaiyi-Akpanah 15) – Assist: 17 (Davis 5) – Palle Recuperate: 7 (Kunaiyi-Akpanah 2) – Palle Perse: 15 (Davis 5) – Cinque Falli: Moroni, Policari

Arbitri: Masi A., Maschietto C., Pallaoro L.