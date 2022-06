Basket, l’americana ha vinto lo scudetto francese e la Eurocup

Nuovo colpo di mercato per la Virtus Eirene Ragusa in vista della prossima stagione in serie A1 femminile di basket, la decima consecutiva per il club ibleo. Keysha Hampton vestirà la maglia biancoverde.

Hampton ha vinto l’ultimo campionato in Francia col Bourges e l’ultima Eurocup. Un colpo importante per la società del presidente Davide Passalacqua che si è assicurata un’ala di sicuro rendimento, affidamento ed esperienza. A Ragusa vestirà la maglia numero 24.

Chi è la nuova arrivata nella Virtus Eirene Ragusa

Nella stagione da poco conclusa, la neo giocatrice biancoverde, è stata uno dei punti di forza del Bourges partendo sempre nel quintetto. In campionato, con la formazione francese, ha giocato 21 partite mettendo a segno quasi 12 punti di media a gara e tirando con il 50% da due, il 45% da tre e quasi l’80% dalla lunetta.

Precedentemente, l’esperta giocatrice 32enne ha avuto esperienze in squadre europee come Girona e oltreoceano con Chicago Sky e Minnesota Lynks.

Hampton “Ho sempre voluto giocare in Italia”

“Ho scelto Ragusa – dice la nuova giocatrice della Passalacqua – perché ho sempre voluto giocare in Italia, che è uno dei più importanti campionati e lo farò per una squadra di alto livello. Sono davvero entusiasta di poter conoscere la bellissima città di Ragusa e giocare davanti a quelli che sono sicuramente tra i più appassionati tifosi del campionato italiano”.

Aggiunge il direttore sportivo della Virtus Eirene Ragusa Alessandro Scrofani: “Keisha e una giocatrice dalle doti eccelse. Un’atleta completa, forte nell’uno contro uno e dotata di ottimo tiro. Ha vinto Eurocup e campionato francese nella passata stagione partendo dallo starting five. Saremo felici di abbracciarla e accoglierla a fine agosto insieme alle altre sue nuove compagne. Un ringraziamento al presidente è dovuto: anche quest’anno ci ha dato modo di organizzare una squadra altamente competitiva in un campionato che si prospetta davvero interessante”.

Pochi giorni fa, l’approdo di Kristine Anigwe

L’ufficializzazione di Keysha Hampton alla Virtus Eirene Ragusa arriva a pochi giorni di distanza da quella Kristine Anigwe, ala-pivot classe ’97, britannica con cittadinanza statunitense. Ha militato con le Phoenix Mercury in Wnba mentre nell’ultima stagione europea ha giocato in Turchia, nel Mersin.

Con il club turco ha partecipato anche all’EuroCup, chiudendo la stagione con 9 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Insieme a Kristine Vitola, Samantha Ostarello e Martina Spinelli andrà a comporre il pacchetto lunghe della squadra affidata a coach Mirco Diamanti. Va a lei, dunque, il primo dei due visti per le extracomunitarie, con la squadra che sarà completata da un’ala piccola (la cosiddetta numero “3”), proveniente da Oltreoceano.

Nicole Romeo rimane nella Virtus Eirene Ragusa

Qualche giorno fa è arrivata da Nicole Romeo che ha confermato la sua presenza nelle fila biancoverdi anche per la prossima stagione in massima serie. Un rinnovo molto atteso nella Virtus Eirene Ragusa che disputerà per la decima stagione consecutiva la massima serie. Il club siciliano, approdato in A1 2013-14, non ha più lasciato il più alto palcoscenico nazionale. Da allora due Coppe Italia conquistate e quattro finali scudetto perse.