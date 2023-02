Basket femminile serie A, da valutare i tempi di recupero

Tegola per la Passalacqua Ragusa. Durante una partita di qualificazione agli Europei 2023, Laura Juskaite della nazionale della Lituania con l’Ucraina (per la cronaca il match si è chiuso con il successo delle ucraine per 71-65) si è infortunata riportando la frattura della clavicola sinistra.

La giocatrice, insieme allo staff medico della propria nazionale e a quello della società ragusana, stanno valutando in queste ore la strada migliore da percorrere. Da valutare i tempi di recupero.

Certa la sua assenza per la sfida del 19 febbraio quando la Passalacqua Ragusa riceverà il Parking Graf Crema per la 20ma giornata di campionato. Visti i tempi di recupero che possono variare tra i due ed i tre mesi, il suo ritorno in campo potrebbe verificarsi tra aprile e maggio. Questo significa che la regular season potrebbe essere già chiusa per lei dato che l’ultima partita prevista è fissata per il 26 marzo (a Moncalieri). Tuttavia, sono incerti i tempi di recupero ed è impossibile fare valutazioni certe.

Laura Juskaite è arrivata a Ragusa ad inizio gennaio

Ala di 25 anni, Laura Juskaite è arrivata a Ragusa ad inizio gennaio dopo aver giocato con il Kibirkstis, formazione lituana che disputa l’Eurocup women.

In questo mese per lei 4 partite a referto con 84 minuti giocati, 35 punti realizzati (53% nei tiri da 2, il 27% da 3 ed una media del 67% nei tiri liberi) con 15 rimbalzi difensivi e 3 offensivi, 7 palle perse e 5 rubate nonché 5 assist. Per lei una valutazione totale di 30. Numeri in crescita per lei di partita in partita che ne avevano confermato lo spessore tecnico oltre che internazionale.

Nell’ultima di campionato aveva segnato 14 punti risultando decisiva nella vittoria 70-80 a San Martino di Lupari. Un successo che è valso la sesta posizione in solitaria in classifica. Per lei anche cinque punti di fila ad inizio secondo parziale che avevano blindato il vantaggio ibleo e dato slancio per la conquista dei due punti.