La selezione siciliana si prepara per il campionato italiano Juniores, si corre il 3 luglio

Edoardo Ullo di

15/06/2022

La selezione siciliana Juniores si prepara per il campionato italiano di ciclismo su strada, in programma a Cherasco, nel Cuneese, il prossimo 3 luglio.

Il tecnico regionale Nello Gangemi ha diramato le convocazioni per la kermesse tricolore. In tutto sono 8 titolari e 3 riserve, accompagnati dal presidente della Federciclismo siciliana Diego Guardì e dal responsabile del settore strada Alessandro Mansueto.

Tra i convocati della selezione siciliana Juniores c’è Carlo Sciortino

Un mix omogeneo del meglio che offre la realtà del ciclismo su strada siciliano con alcuni di loro che hanno maturato diverse esperienze anche in campo nazionale ed internazionale.

Tra tutti spicca Carlo Sciortino, fresco della convocazione in maglia azzurra per il Giro della Svizzera.

Il bagherese del Casano Matec quest’anno sta andando bene, ed anche la parentesi azzurra non sarebbe passata inosservata se non fosse caduto durante la prima tappa e non avesse avuto problemi meccanici nell’ultima.

Scelti anche Florio, Ragusa e Pardo

Con lui i compagni di squadra Salvo Florio, Salvatore Ragusa e Vincenzo Pardo. Florio è probabilmente quello che sta raccogliendo di più quest’anno. Per lui una stagione da incorniciare con tanti piazzamenti ed altrettante vittorie. Non si è mai fatto scappare le occasioni che gli sono capitate ed ogni qualvolta la squadra ha lavorato per lui, non ha mai sfigurato.

Ragusa e Pardo hanno sempre fatto il lavoro assegnatogli ed hanno mostrato continuità sia con la maglia dei loro team che con quella giallorossa.

In squadra anche Anselmo, Di Prima, Tela e Catalano

Giovanni Anselmo, del team Madone, si sta riscattando dalla stagione scorsa. In questo momento è nella condizione fisica ottimale, in più galvanizzato dalla vittoria su pista al velodromo di Noto in occasione dell’ultimo meeting netino, ma soprattutto per l’ottimo piazzamento proprio con un la Rappresentativa Siciliana a Terracina, in occasione del memorial Falcone, dove ha concluso al 9° posto.

Cristian Di Prima, Equipe Sicilia, ha vinto lo scorso 5 giugno, nella categoria Juniores, la seconda edizione della gran fondo Giro dell’Etna.

Raffaele Tela del GS Pippo Caruso proverà a fare il proprio lavoro a favore della squadra sfruttando le sue caratteristiche di scalatore su un percorso nel quale non mancheranno salite impegnative. Samuele Catalano, preveniente dal fuori strada (Probike Erice), quest’anno ha dato prova di maturità ma anche che di duttilità, riuscendo a fare bene nelle varie discipline nelle quali si è cimentato.

Le riserve

Le riserve sono Marco Brancato (Nizzoli/Almo), Elia Basile (Equipe Sicilia) e Vincenzo Cavallino (Ciclo Sport).

Il percorso del campionato italiano juniores su strada

Una prova per niente facile, in considerazione dei 118 km e dei quasi 2000 metri di dislivello. Il percorso piemontese è particolarmente impegnativo, per certi versi simile a quello di Terracina, scelto da Gangemi proprio in vista dell’italiano. Un tracciato voluto dal commissario tecnico della Nazionale Juniores Dino Salvoldi, in quando presenta le stesse caratteristiche di quello dei Campionati Europei che si svolgeranno giorni dopo in Portogallo. Partenza da Cherasco per passare poi dalle colline di La Morra, includendo il muro di Meane e la salita di Brandini. Salite pedalabili che si alterneranno a tratti pianeggianti e muri impegnativi.