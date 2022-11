Pallavolo, serie B maschile, il team di Nicola Ferro vuole ripetersi

Dopo la vittoria di Siracusa, la Re Borbone Saber Palermo va a caccia del bis in trasferta nella sesta giornata del girone I del campionato di serie B maschile di pallavolo. La squadra allenata da Nicola Ferro domani (con fischio di inizio alle 18, arbitri Falaschi e De Martini) sarà a Fiumefreddo con l’obiettivo di dare continuità alla classifica.

Di contro gli avversari, reduci da quattro ko consecutivi, hanno l’obbligo di vincere per non perdere troppo terreno in classifica. Le due contendenti si separano da appena due lunghezze con i palermitani che hanno totalizzato 5 punti (due vittorie, una – quella di Siracusa – al tie-break e due ko) mentre i padroni di casa inseguono a quota 3.

Re Borbone Saber in crescita

La Re Borbone Saber, dopo un inizio incerto, sta crescendo e il lavoro del tecnico Nicola Ferro comincia a dare i suoi frutti. È migliorata l’intesa tra i reparti e anche la condizione fisica dei singoli, nonostante il calendario divenuto “folle” a causa delle rinunce di alcune squadre (ultima il Partinico che ha gettato la spugna quasi alla vigilia dell’inizio della stagione) che impone ai palermitani di affrontare nel girone di andata ben 7 trasferte su 9 partite.

La Costa Dolci Papiro di Tani Finzi Russo è squadra imbottita di giovani (alcuni del 2003 o 2004), con il capitano Simone Lombardo a dare un importante apporto di esperienza. I catanesi hanno iniziato vincendo a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo, poi si sono fermati, ma anche la settimana scorsa, pur perdendo 3-0 in casa della corazzata Letojanni, hanno mostrato carattere e orgoglio arrendendosi nel terzo set col punteggio di 36-34.

Sulla carta, occasione ghiotta

Per la Re Borbone Saber Palermo, sulla carta, è un’occasione ghiotta per risalire la classifica e dare continuità ai risultati: serviranno i punti di Fabian Gruessner, la forza del martello Nicola Atria, l’esperienza del capitano Giovanni Blanco e la fantasia della banda Marco Lombardo.

Ferro “Vietati i cali di concentrazione”

Il coach Nicola Ferro non vuole distrazioni e non si fida del momento precario degli avversari. Spinge, anzi, sull’acceleratore: “Ci attende un’altra partita importante su un campo che non è mai facile. Il Papiro, a mio avviso, vale più di quello che indica la classifica e quindi non possiamo concederci cali di concentrazione. Dopo Siracusa, però, mi aspetto dai miei un’altra prestazione positiva e la conferma di quella crescita che si sta sviluppando di settimana in settimana. Abbiamo ancora margini di miglioramento e Fiumefreddo è l’esame giusto per valutare anche questo aspetto. L’obiettivo è quello dei tre punti, per la classifica e per l’autostima, ma in trasferta non è mai facile”.

Locanto “Condizione verso il top”

Parla anche il presidente Giorgio Locanto “Alla luce di quello che abbiamo fatto vedere a Siracusa tutto lascia ben sperare. La squadra cresce, il gioco si è velocizzato e soprattutto i ragazzi mostrano quella personalità che era mancata nelle prime giornate di campionato. Manca poco per raggiungere la condizione ottimale e potere affrontare tutte le nostre avversarie alla pari. A Fiumefreddo dobbiamo confermarci e far crescere anche le nostre certezze”.

La sesta giornata, riposa Letojanni

Il programma della sesta giornata: Raffaele Lamezia-Universal Viagrande; Sicily Villafranca Tirrena-Paomar Siracusa; Callipo Vibo-Valentia-Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Saber Palermo. Riposano: Cinquefrondi e Letojanni.

La classifica, Re Borbone Saber Palermo a quota 5

Questa la classifica del girone I dopo sei giornate ma con diverse formazioni che hanno totalizzato un numero di partite diverso tra loro: Letojanni 12 punti; Universal Viagrande e Raffaele Lamezia 10; Cinquefrondi e Paomar Siracusa 7; Re Borbone Saber Palermo 5: Sicily Villafranca Tirrena, Aquila Bronte e Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.