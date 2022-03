Volo Saber

Sorridono Volo Saber e Partinico. Le due squadre palermitane vincono i rispetti match della 20ma giornata del girone M del campionato nazionale di serie B con Papiro e Cinquefrondi e si avvicinano alla salvezza.

Volo Saber fa valere il fattore campo

La Volo Saber Palermo si impone al PalaOreto sul Papiro Fiumefreddo, terza forza del campionato, per 3-1 al termine di un match ben giocato. Carattere e convinzione sono state le armi in più del sestetto allenato da Nicola Ferro. Tre punti pesanti ed importanti per i neroverdi che navigano in acque sempre più tranquille. La quarta vittoria consecutiva della Volo Saber vale la sesta posizione con 25 punti, gli stessi dell’Aquila Bronte. La quarta piazza di Siracusa dista 2 lunghezze, la terza appena 4.

Match difficile con Papiro

Gara non facile tenuto conto dei precedenti – all’andata gli etnei vinsero per 3 a 1 – ma che la Volo Saber ha girato a proprio favore fin da subito. Le scelte tattiche premiano Nicola Ferro, in grado di impostare la partita a muro ed in difesa prevalentemente su Chiesa, autentica miniera dell’attacco etneo nel match di andata.

Primi due set di marca Volo Saber

La ricezione puntuale di Sutera e compagni consente a Gallo di orchestrare la distribuzione del gioco in modo vivace. Il palleggiatore calabrese spazia e si diverte, tirando fuori dal cilindro un paio di giocate importanti. Ne scaturiscono due set gestiti da Andrea Simanella e compagni, chiusi rispettivamente sul 25-19 e sul 25-21.

Reazione del Fiumefreddo

La pronta reazione del Papiro Fiumefreddo non si fa attendere, con gli ospiti che riaprono la partita nel terzo parziale sospinti dal mancino Di Franco e dai muri nel finale di set del centrale Testa (17-25).

La Volo Saber chiude il match nel quarto set

Al quarto set l’agonismo entra nel vivo e gli animi s’accendono sul 5-9 in favore del Papiro con il cartellino rosso per proteste comminato a Gruessner.

Il time-out richiesto da Ferro scuote le coscienze dei suoi che trasformano il nervosismo nell’abilità che serve per stravolgere le sorti del parziale. Palermo trova la parità sul 14-14 grazie all’ace di Giuseppe Ferro, momento in cui i locali svoltano e riprendono in mano la gara approfittando anche degli errori avversari in attacco. Fiumefreddo fatica ad emergere a causa dei muri granitici di capitan Blanco e i due time-out in rapida successione (sul 15-14 e 18-15) sono la testimonianza della giornata buia per gli etnei.

Marco Lombardo, salito in cattedra, mette il sigillo sul 20-16 e Gruessner dalla seconda linea non dà scampo agli avversari sul 22-18. Il finale vede gli etnei compiere due errori in attacco con Di Franco che fissano il punteggio sul 25-18 e che consacrano la Volo Saber Palermo come la vincitrice del match.

Il tabellino, Gruessner, Blanco e Lombardo in doppia cifra

Volo Saber Palermo – Costa Dolci Papiro Fiumefreddo 3-1

Set: 25-19; 25-21; 17-25 e 25-19

Volo Saber Palermo: Blanco 11, Ferro G. 6, Gruessner 20, Banaouas 6, Simanella A. 8, Lombardo 17, Sibani, Simanella G., Gallo 4, Sutera (L1), Runfola (L2) ne. Allenatore Ferro.

Papiro Fiumefreddo: Nicotra 12, Di Franco 17, Fichera 1, Nicolosi, Casella ne, Testa 9, Nucifora, Chiesa 11, Cassaniti, Rapisarda 2, Lo Schiavo, Lombardo (L1), Bellitto, Spina ne. Allenatore Frinzi Russo.

Arbitri: Giuseppina Oriolo di Ponzano Veneto e Madalina Chiriac di Fossalta di Piave (C.R. Veneto).

Partinico corsaro a Cinquefrondi

Vittoria cruciale esterna per il Partinico che espugna il parquet del Cinquefrondi in 3 set con i parziali di 23-25; 22-25 e 23-25. Risultato estremamente importante per i Lupi di Franco Lunetto che centrano tre punti pesanti contro una diretta concorrente per la salvezza e volano a quota 17 e +7 dalla zona retrocessione. Il Partinico avvicina inoltre la stessa formazione calabra, adesso nel mirino e distante 3 lunghezze. La classifica del girone M comincia a sorridere.

B1 femminile, Terrasini fermo per il Covid

Un atleta positiva al Covid per il Terrasini e match con il Teams Volley Catania rinviato a data da destinarsi. Non si è giocata la sfida della ventesima giornata del girone F della serie B1.

In B2 donne, Trinca non gioca, MedTrade e Com.Fer ko in trasferta

La capolista Caffè Trinca non gioca, due ko esterni, a Pedara e Marsala per la MedTrade e la Com.Fer. Questo il bilancio per le palermitane della ventesima giornata del girone P della B2.

La MedTrade Volley Palermo torna a mani vuote e senza punti da Pedara concedendo alla Planet Strano Light la vittoria in quattro set nella ventesima giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile. Si tratta della seconda sconfitta di fila per le aquilotte che avevano perso la settimana scorsa il derby con la capolista Caffè Trinca Palermo. Ko che lascia la matricola palermitana ferma a quota 9 in classifica con 14 partite giocate.

La Com.Fer perde in 3 set a Marsala con i parziali di 25-11; 25-13 e 25-12 che non lasciano dubbi sull’andamento della sfida a senso unico per la seconda forza del campionato. Il sestetto di Renato Ciappa rimane ultimo con 4 punti.