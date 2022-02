Pallavolo, serie B maschile, b1 e b2 femminile

Nuova affermazione per la Volo Saber Palermo che vince in 4 set sul parquet della Gupe Catania; niente da fare, invece, per il Partinico che si arrende 3-0 alla Paomar Volley Siracusa. Questo il bilancio delle due squadre palermitane impegnate nel girone M del campionato nazionale di pallavolo di serie B maschile giunto che nel weekend ha celebrato la 17ma giornata.

Volo Saber col vento in poppa

Continua il momento positivo per la Volo Saber. La compagine palermitana, dopo aver superato la vicecapolista Lamezia, concede il bis in trasferta in rimonta.

La squadra allenata da Nicola Ferro perde il primo set 25-23 ma poi trova le misure agli avversari e con i parziali di18-25, 14-25, 18-25 centra altri tre punti. La classifica dei neroverdi comincia a sorridere: settimo posto a quota 19 punti con 12 lunghezze dalla zona retrocessione.

Show di Blanco e soci

Allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati va in scena lo show di Giovanni Blanco, condottiero dei neroverdi capace di guidare la propria squadra verso il secondo successo consecutivo grazie ai suoi 21 punti individuali. Anche se lo scettro va all’opposto Fabian Gruessner, che per appena un punto “ruba” il titolo di miglior realizzatore di squadra al suo capitano mettendo a terra un pallone in più.

Ma questa è anche la gara di un lineare Marco Lombardo (14), punto fermo del sestetto di Nicola Ferro e cinico nei momenti in cui serve esserlo. Dopo un primo set costellato di errori e perso di misura (25-23), i palermitani mostrano la giusta veemenza annichilendo i padroni di casa nei restanti parziali vinti senza discussione. C’è il muro tra i passi salienti del match, protagonista all’attivo per i neroverdi – 10 punti complessivi nel fondamentale – ed anche la scioltezza e la fluidità nel gioco espresso da Gallo in cabina di regia che ha privilegiato il gioco al centro quando andava fatto.

Ferro “Gioco più fluido da parte dei miei, soddisfatto”

Nicola Ferro, allenatore della Volo Saber Palermo, commenta il nuovo successo dei suoi ragazzi. “Soddisfatto per avere osservato un gioco più fluido da parte dei miei – spiega il tecnico palermitano – rispetto alle scorse gare c’è stato un miglioramento nell’atteggiamento in campo. Ho visto una cabina di regia più propositiva capace di premiare il gioco al centro nei momenti decisivi. E poi il merito va anche nella reazione evidenziata da questi ragazzi e nella voglia di ribaltare la situazione dopo aver perso un primo set sempre alla portata”.

Il tabellino, Saber Palermo inarrestabile dal secondo set

A Ricchigia Gupe Catania-Volo Saber Palermo 1-3

Set: 25-23; 18-25; 14-25 e 18-25

A Ricchigia Gupe Catania: Romano (L1), Leonardi 4, Fassari 1, Giuliano 1, Scuderi F. 9, Musumeci 2, Augugliaro, Scuderi R. 1, Calabrese 20, De Costa 6, Magrì (L2), Di Giunta ne, Mancuso ne, Fisichella ne. Allenatore: Petrone.

Volo Saber Palermo: Blanco 21, Gallo 1, Gruessner 22, Banaouas 8, Simanella A. 8, Lombardo 14, Simanella G. ne, Sibani, Sutera (L1), Runfola (L2) ne, Ferro G. ne. Allenatore. Ferro N.

Arbitri: Vera D’Avola di Comiso e Danny Buccheri di Floridia (C.T. Fipav Monti Iblei).

Partinico ko a Siracusa

Niente da fare per il Partinico che a Siracusa perde 3-0 con i padroni di casa della Paomar con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-12. Gli uomini di Lunetto giocano bene per un set e mezzo ma poi devono cedere il passo agli aretusei, quinta forza del girone.

B1 femminile, Terrasini facile sul Cerignola

Tutto facile per il Terrasini che in casa non dà scampo al Cerignola chiudendo la pratica in tre set velocissimi e dai parziali eloquenti. La matricola allenata da Enzo D’Accardi vince 25-15; 25-8; 25-8 conquistando tre punti importanti per la lotta salvezza.

Dragonesse adesso sempre in quartultima posizione del girone F ed in zona rossa con 16 punti ma con 10 lunghezze di vantaggio sulle altre concorrenti e gli stessi punti del San Salvatore Telesino, un punto in meno della Desi Volley di Palmi e due sotto il Castellana Grotte. La lotta per la permanenza in terza serie nazionale è più che mai aperta.

B2, Caffè Trinca fa suo il derby con la Comfer e torna in vetta

Il girone P della serie B2 femminile ha una nuova capolista. Il Caffè Trinca Palermo torna in vetta grazie alla vittoria nel derby stracittadino con la Comfer per 3-0. La squadra di Pirrotta adesso è al comando con 31 punti, due in più della Volley Trapani sconfitta 3-1 a Caltanissetta sul parquet del Traina.

Le rosanero hanno faticato molto nel primo set chiuso ai vantaggi per 27-25 ma poi non hanno avuto difficoltà ad avere la meglio sulle avversarie, che rimangono penultime in classifica portando a casa i set con i parziali di 25-15 e 25-14.

Ha riposato la MedTrade Volley Palermo.